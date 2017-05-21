خير سند للشعب اليمني الشقيق تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017 يوماً تلو الآخر، تبرهن دولة الإمارات العربية المتحدة مدى استحقاقها، وعن جدارة، تتويجها عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي. فالمشهد الإماراتي المعطاء على الصعد كافة المحلية والإقليمية والدولية، لا يكف عن اكتساب المزيد من الألق بما يزخر به يومياً من شواهد وأدلة جديدة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم ولن تحيد عن نهج مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي أراد للإمارات ومنذ اليوم الأول لإطلاق مسيرة الاتحاد المباركة أن تكون واحة للخير والعطاء تمتد بظلالها الوارفة لتظلّ كل من يحتاج إليها من الأشقاء والأصدقاء وقتي الرخاء والشدة، فهي بيد تبني وتعمّر وتأخذ بيد الشعوب الباحثة عن واقع أفضل ومستقبل أجمل لمساعدتها على النهوض في عوالم التنمية الشاملة والمستدامة، وبيد أخرى تغيث الشعوب المنكوبة جراء الحروب والصراعات والأزمات والكوارث على اختلاف أنواعها، وتمد لها طوق النجاة في أشد الظروف حلكة باعثةً الأمل في القلوب. إن الهبّة الإغاثية الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، بتقديم مساعدات طبية عاجلة للمحافظات اليمنية الجنوبية للسيطرة على وباء الكوليرا، وذلك في استجابة سريعة وملموسة لنداءات منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة، جاءت لتدلل من جديد على الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف ميادين العمل الخيري والإغاثي والإنساني والتنموي بشكل عام، وعلى وقفتها الاستثنائية مع الشعب اليمني الشقيق في مختلف فصول الأزمة التي يمر بها جراء الانقلاب الآثم ضد الشرعية بشكل خاص. لطالما حظي اليمن الشقيق بدعم واهتمام كبير واستثنائي من الوالد زايد، رحمه الله، واليوم فإن الإمارات قيادةً وشعباً تحرص كل الحرص على استكمال العلاقة الأخوية المتينة التي تربطها بهذه الدولة العربية الشقيقة، التي يحاول الانقلابيون ومن يقف خلفهم عبثاً، اختطافها من محيطها العربي وتحويلها إلى ساحة دائمة للحرب والفوضى والمعاناة الإنسانية. فقد ضربت دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة اليمنية الراهنة، أروع الأمثلة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، من خلال الدور المشرّف والأمجاد الخالدة التي خطتها الدولة بالدماء الزكية لأبنائها الأبطال من الشهداء والجرحى الذين سارعوا إلى تلبية نداء الواجب ونصرة اليمن ضمن صفوف قوات «التحالف العربي» الذي تقوده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، إلى جانب شهداء وجرحى قوافل الإغاثة الإماراتية التي تستهدفها قوى الظلام من الانقلابيين والمتطرفين من عناصر تنظيم «القاعدة». ولا يختلف اثنان على مدى أهمية الدور الذي أسهمت به دولة الإمارات في تخفيف معاناة الأشقاء باليمن في أثناء محنتهم الحالية، ولمتتبع المساعدات الإماراتية لليمن أن يعي ذلك جلياً، حيث بلغ حجم تلك المساعدات منذ أبريل 2015 وحتى أبريل 2017 إلى ما يقارب 8 مليارات درهم إماراتي توزعت بين المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير المعونات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات التنموية وإعادة تأهيل المنشآت الحيوية. خير سند للأشقاء والأصدقاء من دون أي مصالح أو اعتبارات، هكذا كانت «إمارات الخير» وهكذا ستبقى، وقد جاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الـ 2017 عاماً للخير امتداداً مشهوداً لهذه العقيدة الإماراتية الإنسانية الخالصة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية