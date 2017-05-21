الإمارات ملاذ استثماري آمن تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 باتت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من شتى بقاع الأرض، ووسط الظروف الاقتصادية المتخبطة التي طالت أغلب بلدان العالم، والصراعات السياسية والأمنية التي تشهدها دول عدة، فقد ظلت الإمارات منارة مضاءة وسط الظلام، فمن ناحية، حافظت الدولة على قوة اقتصادها وراهنت على إمكاناتها واستطاعت تحقيق نسب نمو مرتفعة، ومن ناحية أخرى، حباها الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي، ولذا غدت الدولة بيئة عمل جاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهد اللامحدود الذي تبذله القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الحفاظ على المكانة العالمية التي وصلت إليها في مختلف المجالات، ما دعم المناخ الاستثماري فيها. وتعود قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق معدلات النمو إلى عاملين أساسيين: الأول، هو الرؤية المستقبلية الاستشرافية لقيادة الدولة التي تعتمد على خطط استراتيجية دقيقة وقراءة صحيحة للتطورات المحيطة، الأمر الذي أسس أرضية ثابتة في مواجهة التغيرات والتطورات العالمية. والعامل الثاني، يتمثل في وضع وتطوير السياسات المالية الحكيمة التي تطبقها الدولة لحماية اقتصادها الوطني والمنهجية الاقتصادية السليمة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام القائم على تنويع مصادر الدخل والمعرفة. ويظل الاستثمار في الاقتصاد الإماراتي أحد بدائل الاستثمار الأكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك بفضل النموذج الاقتصادي والتنموي المميز الذي تنتهجه الدولة، الذي مكّنها من ترسيخ أقدامها على طريق النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال باقتصادها إلى عصر ما بعد النفط، وتمهيد الطريق أمام مستقبل مشرق، وفق رؤى واستراتيجيات واضحة، تستشرف المستقبل، كانت في مقدمتها الأجندة الوطنية 2021 التي تعكف على تنويع مصادر الدخل غير النفطية؛ بهدف تحقيق استدامة النمو وتعزيز اقتصاد المعرفة، ثم تجسدت في المدى البعيد في «مئوية الإمارات 2071» الهادفة إلى جعلها أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لنشأة اتحادها، ومازالت الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بخطى متسارعة، وتقدِّم مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم على نجاح سياساتها الاقتصادية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية