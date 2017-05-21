ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 بين تشكيلة الحكومة الفرنسية.. وزيارة دونالد ترامب للسعودية لوموند وباستثناء حكومة ميشل دوبري، سنة 1959، (التي ضمت في أغلبيتها الساحقة وزراء ديغوليين، وديمقراطيين مسيحيين، ومستقلين، وراديكاليين واشتراكيين)، لم تعرف عقود الجمهورية الخامسة أية حكومة أخرى مثل حكومة ماكرون هذه، التي تضم رجالاً ونساء من مشارب وتوجهات مختلفة، وأحياناً حتى متخالفة. ففيها وزراء اشتراكيون التحقوا بالرئيس ماكرون (جان- إيف لودريان، وجيرار كولومب، وريشار فيران، وكريستوف كاستانر)، وراديكاليون يساريون مؤكدون (جاك ميزار، وآنيك جيراردين)، ووسطيون دائمون (فرانسوا بايرو، وسيلفي غولار، وماريل دي سارنيز)، وفيها أيضاً وجوه من اليمين (برينو لومير، وجيرار ديرمانين، هذا فضلاً عن رئيس الوزراء نفسه)، كما مُثل في هذه الحكومة الجديدة أيضاً إيكولوجيون بيئويون في شخص نيكولا هيلو.. ومع ذلك فهذه الحكومة التي استقطبت وزراء من كل آفاق وألوان الطيف السياسي الفرنسي لا يبدو من الأنسب تسميتها حكومة وحدة وطنية، بل لعل الأدق هو وصفها بأنها تحالف جمهوري براغماتي، من كل شكل ولون. ولا شك أيضاً، تقول الصحيفة، إن ملمح التجديد في هذه الحكومة الفرنسية الجديدة واضح، ولا تخطئه الملاحظة، فبين الـ 23 وزيراً ضمن هذا الفريق، لا يوجد سوى 4 فقط هم من سبق لهم تقلد مناصب وزارية من قبل. وهذه تكاد تكون أيضاً سابقة سياسية أخرى، إذا استثنينا حالة 1981 (مع انتخاب فرانسوا ميتران، أول رئيس اشتراكي). كما أن من اللافت أيضاً في تشكيلة هذا الفريق الوزاري الحضور القوي للوجوه الآتية من منظمات المجتمع المدني: فعددهم يقارب نصف أعضاء الحكومة الجديدة. وفي الأخير تقول الصحيفة إن التحدي العاجل الماثل الآن أمام حكومة رئيس الوزراء أدوار فيليب هو إثبات قدرتها على الإنجاز، فليس المهم الديباجات السياسية، ولا التنوع، والتجديد، وإنما الأهم هو تقديم حلول حقيقية لمشكلات الاقتصاد، وإثبات قدرة الفريق الجديد على العمل بشكل منتج على أرض الواقع. لوفيغارو في صحيفة لوفيغارو كتب الصحفي اليميني إيفان ريوفول مقالاً بعنوان: «الشفافية: على ماكرون الكشف عن رُعاته»، قال في بدايته إن كلمة «الشفافية» كانت هي الشعار الأبرز في حملة ماكرون الانتخابية، وقد عبرت تشكيلة الحكومة، وما يفترض أن يلحقها من تتبع لذمة كافة أعضائها، عن هذه الرغبة في كشف كل شيء، وإعطاء انطباع بأن فريق الرئيس الجديد لن يكون لديه ما يخفيه، ولم يعد ثمة مجال لأي لف أو دوران، وأنه لا إمكان بعد الآن لأن يخلط البرلماني مثلاً بين عمله وأسرته، ولتسمع بينلوب فيون، هذا الكلام! وقد وعد ماكرون غيرما مرة بأنه سيعيد للحياة السياسية أخلاقيتها، وبأنه سيجعل ذلك على رأس أولوياته. والآن على الأبواب حملة حزب الرئيس الجديد «الجمهورية إلى الأمام» للانتخابات التشريعية الوشيكة، وسيكون شعار الشفافية والأخلاقية السياسية، دون شك، في صلب هذه الحملة. ولا يخفى الآن أن قطاعاً كبيراً من جمهور اليمين الفرنسي يبدي اهتماماً كبيراً بهذا الرئيس التقدمي، القادر على تجسيد المثالية السياسية. ولذا يتوقع أن هؤلاء المستائين من اليمين التقليدي، وبعض الوسطيين، سيتجهون الآن إلى القديس ماكرون، لكي يروا إعادة بناء اليمين الواقعي من صلب إيديولوجيته المحافظة، وليبراليته الاشتراكية معاً، وإن كان هذا أيضاً موضوعا آخر. والسؤال الآن: هل يطبق ماكرون نفسه هذه القواعد التي يبشر بها؟ هنا لن أعلق على الأسئلة المرتبطة بثروته، يقول ريوفول، ولكن يهمني التنبيه إلى أن ضرورة تجنب تعارض المصالح تقتضي من الرئيس أن يفرج للجمهور العريض عن أسماء رعاته الأثرياء الذين حملوه إلى الرئاسة. وهنا تلزم الإشارة إلى أن «ماكرونليكس»، وهي عملية القرصنة التي تعرضت لها حركته «إلى الأمام» في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، لم تكشف في الحقيقة معلومات فضائحية متعلقة بذمته. ومع ذلك فهنالك رعاة ماليون كان لهم الفضل في تمويل حملته بنسبة كبيرة، وكان من ضمنهم مسؤولون كبار في بنك «روتشيلد»، الذي سبق لماكرون العمل فيه لمدة ثلاثة أعوام. وبحسب تحقيق صحفي نشر مؤخراً فإن 45% من التبرعات لحملة ماكرون أتت من عدد قليل من كبار المتبرعين، لا تزيد نسبتهم على 1.7% من مجموع المتبرعين. فما الذي ينتظره هؤلاء المتبرعون الكبار الآن من انتصار ماكرون؟ ألن تكون لهم دالّة عليه؟ ثم ماذا سيكون موقف ماكرون الذي سيكون عليه العمل مع زوجته، وابنة زوجته، في حملة التشريعيات، وما هي حدود دورهما وحضورهما في الأليزيه؟ ولكل هذا فإن من الشفافية أيضاً أن يكشف ماكرون عن الأسماء -الداعمة- التي ما زال يخفيها، حتى الآن؟ ليبراسيون علقت الكاتبة هالة قضماني في مقال بصحيفة ليبراسيون على أهمية الزيارة التاريخية التي يؤديها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآن إلى السعودية، مبرزة في هذا الصدد أن رمزية اختيار الرياض كوجهة لأول رحلة له خارج أميركا منذ توليه الرئاسة تدل على أنه يريد تأكيد الأولوية التي يعطيها للحليف التقليدي لأميركا في المنطقة. وقالت الكاتبة إن الرياض أعدت برنامجاً حافلاً لزيارة اليومين التاريخية التي يؤديها لها ساكن البيت الأبيض، حيث سيشهد اليومان ثلاث قمم متتابعة، واحدة ثنائية بين الطرفين، وثانية خليجية أميركية، وثالثة إسلامية أميركية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول العربية والإسلامية. ولاشك أن هذه الزيارة إلى الرياض تحمل في حد ذاتها رسالة للأطراف الإقليمية الأخرى، مثل إيران، الساعية لزعزعة استقرار المنطقة. وينتظر أن تكون هذه القمم الثلاث فرصة ثمينة لترامب لتوضيح سياساته تجاه المنطقة، وخطته لمحاربة الإرهاب، كما ستمثل أيضاً فرصة ثمينة لإعادة تجديد دعم الحلفاء، الذين عانوا كثيراً من سلبية مواقف إدارة أوباما السابقة تجاه المنطقة. إعداد: حسن ولد المختار