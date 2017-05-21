ملاحقة «أسانج»

تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

مع ورود أنباء عن إنهاء السويد تحقيقاتها في مزاعم الاعتداءات الجنسية ضد «جوليان أسانج» مؤسس موقع «ويكيليكس»، فإنه يدخل مرحلة قانونية جديدة غير مؤكدة، بينما لا تزال السلطات الأميركية تسعى إلى مقاضاته. وقد أشار مسؤولون في إدارة ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنهم يخططون إلى ملاحقة «أسانج»، وربما السعي إلى اعتقاله، ولاسيما أنه أضحى شوكة في حلق واشنطن بسبب حملته الدؤوبة لنشر مستندات حكومية ذات طبيعة حساسة.

بيد أن إنهاء التحقيق السويدي ورفع مذكرة التوقيف الأوروبية بحق «أسانج» تضع المدعين الأميركيين أمام سلسلة من القرارات الصعبة حول كيفية المضي قدماً في تلك القضية.

وبحسب مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، تواجه السلطات الأميركية في الوقت الراهن «لعبة القط والفأر»؛ لاسيما أن قرار توجيه اتهام رسمي له يعتمد بشكل كبير على إمكانية اعتقاله.

ولا شك في أن إدانة رئيس منظمة مثل «ويكيليكس» يثير عدداً من القضايا المتعلقة بالحريات التي يكفلها الدستور الأميركي، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن ذلك الأمر لن يكون عقبة أمام اتهامه.

وعلى المدى القصير، يشكل إعلان السلطات السويدية انتصاراً واضحاً لـ«أسانج»، الذي لم يتم توجيه أية تهم له من قبل المدعين هناك، وإنما كان مطلوباً للتحقيق. وخشية أن يتم ترحيله من السويد لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة، طلب «أسانج» اللجوء في سفارة لندن بالإكوادور في 2012، ويقبع هناك منذ خمسة أعوام.

إلياس جرول: صحفي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»