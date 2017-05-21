الانتخابات الإيرانية.. بين الفصام والتفويض تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 اختار الإيرانيون الرئيس حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية، وللوهلة الأولى، قد يبدو أن الانتخابات الإيرانية لن تتمخض عن تغيير في الصورة الكبرى للمنطقة، ولكن ذلك ليس صحيحاً تماماً. فمن يتولى منصب الرئاسة في إيران هو من يرسم ملامح السياسات الإيرانية إقليمياً، كما أنه هو من سيدير دفة الدولة في غضون الأعوام الأربعة المقبلة، ويحدد السياسات الاقتصادية ويدير العلاقات مع الفرقاء في طهران، والذين سيكون لهم تأثير كبير على مدى الحريات التي يمكن أن يتمتع بها الإيرانيون العاديون في حياتهم اليومية. وفي إيران، يبدو تفويض الرئيس محدوداً، بيد أن علاقته مع المرشد الأعلى، وقدرته على ممارسة اللعبة السياسية والموازنة بين الفصائل السياسية المختلفة من الممكن أن تمنحه تأثيراً كبيراً في مجالات تتجاوز تفويضه التقليدي. لكنه على صعيد السياسات الإقليمية، قد لعب دوراً ثانوياً، إذ إن السياسات الخارجية لإيران تقع في نطاق الحرس الثوري الإيراني، وفيلق «القدس» التابع له، والذي ينتشر حالياً في دول مثل سوريا والعراق، وأعرب بعض القادة في المنطقة عن أنه ليس ثمة جدوى من الحديث إلى إدارة روحاني، إذ إنه ليس صانع قرار في السياسات الخارجية والإقليمية. وذلك وإن كان صحيحاً، إلا أنه يتخطى حقيقة أن أي رئيس إيراني، بحسب قوة شخصيته، لا يزال يمكنه ضبط طموحات السياسات الإيرانية في الخارج ونغمتها، وصياغة صناعة القرار حولها، وقد حاولت إدارة روحاني الأولى التأثير على مساعي إيران الإقليمية أكثر من سابقيه. لكن ذلك لا يخفي أن وكلاء إيران الذين تسيطر عليهم قوات الحرس الثوري، فاقموا من المعارك الطائفية في سوريا والعراق بارتكاب انتهاكات ضد السُّنة، ورفع الرايات الشيعية ولصق صور القادة الدينيين في إيران داخل الأراضي التي تمت استعادتها من تنظيم «داعش» الإرهابي. وعلى صعيد سوريا، ثمة انفصام، حيث أصبح فيلق القدس «قوة مرئية بشكل كبير»، بينما يساعد نظام الأسد على استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرها. وفي الوقت ذاته، أعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن تأييد الحوار وأشار إلى أن الأسد يمكن أن يرحل، وهو ما يكشف عن وجود انقسامات داخلية في الرأي حول مدى تورط إيران في سوريا. ومع إعادة انتخاب روحاني، ستستمر هذه الديناميكية، وربما يرغب في تولي مخاطر أكبر، ويمكن أن يعني ذلك إنفاق رأسمال سياسي من أجل الدفع بمزيد من السياسات غير المألوفة بالنسبة للنظام الإيراني. ولا شك في أن الفترة الثانية لروحاني ستشهد مواجهات أقوى وانتقادات أشد من خصومه في الداخل، تتجاوز ما واجهه إبان الصفقة النووية في 2015 وبعدها. ويعني ذلك أن التكلفة السياسية للسياسات غير المألوفة ستكون أكبر. دينا إصفاندياري: باحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - واشنطن يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»