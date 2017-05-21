التسامح انتصر.. ولكن؟ تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017 مع نهاية الانتخابات الفرنسية كنت في باريس، ولم يكن للناس من حديث سوى التعليق على هذا الحدث، في الفندق الذي أقيم فيه كان العاملون فرنسيين لكنهم ينحدرون من أصول مختلفة، هؤلاء كانوا هم الأكثر سعادة، لأنهم لم يتخيلوا فرنسا تقاد بنفسية عنصرية، تخالف ما قامت عليه الجمهورية الفرنسية من قيم المساواة والتسامح. هذه القيم كانت معرضة للتفاوض لو أن المرشحة مارين لوبان كانت هي الفائزة، وهذا ما نفهمه من تعليقات فرنسية فور إعلان النتائج، والتي كان من أبرزها ما قاله فرانسوا أولاند: انتخاب ماكرون أظهر رغبة معظم الفرنسيين في التمسك بقيم الجمهورية، وقد أعجبني تعليق مسجد باريس على النتائج عندما صدر هذا التصريح عنه: فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بالعيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية. ولو كبرنا حلقة العدسة قليلاً، لرأينا أن الفرحة لم تحصر في الفرنسيين أنفسهم، بل إن أوروبا الموحدة تنفست الصعداء، فمن أهم التعلقات المباشرة بعد إعلان النتائج تغريدة ميركل مخاطبة ماكرون على تويتر: فوزك فوز لأوروبا الموحدة ولصداقة فرنسا وألمانيا. أما رئيس المفوضية الأوروبية فقد علق بقوله الفرنسيون اختاروا «مستقبلاً أوروبياً، ومن الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي نقرأ في صحيفة« نيوريوك تايمز» مقالاً ل« روجر كوهين» يتكلم فيه عن نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مؤكدا أن أهمية ما حصل لا تكمن في أن إيمانويل ماكرون فاز في الانتخابات، ولا هي في أنه ألحق الهزيمة بمارين لوبان، وإنما تكمن أهمية فوزه في أنه حقق فوزاً للاتحاد الأوروبي المصاب بكثير من الإحباطات، وهكذا أعاد تأكيد الفكرة الأوروبية وموقع أوروبا في عالم يحتاج لقوته. وفِي مناسبة أخرى قال:«ورثنا تاريخاً كبيراً ورسالة إنسانية مهمة موجهة للعالم بأسره، سأعمل على حماية مصالح فرنسا الحيوية ورسالتها، والدفاع عن وحدة مصير أوروبا، فرنسا ستكون في طليعة الدول المحاربة للإرهاب». وقد أعاد التأكيد على ذلك في خطاب التنصيب عندما قال: (إن العالم وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية، سنعمل على إعادة الثقة في النفس للفرنسيين، التي ضعفت منذ فترة. سنحمي أوروبا لأنها تحمينا وسندافع عن قيم الجمهورية العلمانية والأمن، سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الرفاه في فرنسا وإصلاح الاقتصاد والتعليم، سأعمل على تحقيق اتفاق باريس للمناخ ومواجهة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان وحماية الحريات). من يتأمل في خطابات الرئيس الفرنسي الثلاثة التي أعقبت الفوز يجده يؤكد على السلام الداخلي في فرنسا، الذي تعرض لتهديد قريب، وأن الاقتصاد والأمن من أهم أولويات الحكومة الفرنسية الشابة، والعلاقة مع أوروبا هي من مصادر القوة الاقتصادية والأمنية، التي لن تتخلى عنها فرنسا بسهولة. مع انتهاء الانتخابات الفرنسية انتصر التسامح، وانتصرت قيم الجمهورية الفرنسية، لكن النتائج الختامية التي أعلنتها الداخلية الفرنسية تؤكد أن «ماكرون» حصل على 66.06% بعد فرز جميع الأصوات. النسبة عالية في الديمقراطية الأوروبية، لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً ولابد من الإجابة عنه في مراكز البحث المتخصصة، كيف استطاعت«مارين لوبان» جمع بقية النسبة من حولها، وهل سيتمكن الرئيس الشاب لفرنسا في تحقيق وعوده التي لخصها بقوله: أتفهم انقسامات بلدنا التي دفعت بالبعض ليصوت للتطرف، سنعمل على خفض الخوف وإحياء الأمل في فرنسا.