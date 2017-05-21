الانتخابات الإيرانية

تاريخ النشر: الأحد 21 مايو 2017

جرت أول أمس الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري الانتخابات الإيرانية على كرسي الرئاسة بين الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية وسط صراع مع المتشددين من رجال الدين في السلطة، وبين منافسه الأساسي «إبراهيم رئيسي» المدعوم من التيارات المحافظة والمتشددة المدعومة من قبل المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي. وقد فاز في الانتخابات حسن روحاني بولاية رئاسية جديدة.

وقد اتضح مرة أخرى أن قوة التيار المحافظ تنبع من هيمنته على أغلب مؤسسات الدولة ومراكز القوة ومواقع صناعة القرار.

إن عدم وجود أحزاب سياسية حرة تتنافس في الحياة العامة، جعل عملية اختيار أعضاء البرلمان أو شاغل الكرسي الرئاسي محصورة في كتلتين رئيسيتين؛ إحداهما ذات أجندة معتدلة ووسطية تطمح لتحقيق مصالح بلدها من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية تنموية تفتح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول العالم وتحقق مصالحها من خلال الانفتاح الاقتصادي والتجاري على سائر بلاد الدنيا.

أما الكتلة الأخرى فهي كتلة التيار المحافظ الذي يمثله المرشح إبراهيم رئيسي، المدعوم من رجال الدين المتشددين الماسكين بزمام السلطة، والذين يأملون أن يحققوا فوزاً على الإصلاحيين. وهؤلاء يرون أن الانفتاح على العالم سوف يجهض الثورة الإيرانية، لذلك نجدهم يركزون على الاعتماد على الذات في تنمية إيران.. وهم يعتبون على الرئيس روحاني توقيعه للاتفاق النووي مع الغرب في عام 2015.

لكن من شأن فوز روحاني، الإصلاحي والمعتدل، أن يغير شيئاً ذا بال في السياسة الداخلية أو الخارجية لإيران؟

يتضح تماماً من الحملة الانتخابية أن كلا المرشحين كل همّه هو الوصول إلى سدة السلطة والحفاظ على النظام القائم، لأن كليهما يطمح إلى أن يتم ترشيحه لمنصب مرشد الثورة الإسلامية.. لأن المرشد الحالي مريض ومتقدم في العمر، وثمة خلافات حول من سيحل مكانه من الملالي.

السياسة الإيرانية لا تتغير؛ لأن مفهوم تصدير الثورة في المرجعية الدينية والقيادة السياسية في إيران، يستمد قوته من العمل على تشييع المنطقة كلها، بما في ذلك العرب في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول الخليج، وتكريس «قم» كمرجعية وليس النجف. إنه المفهوم التوسعي لإيران بوصفها ممثل الشيعة في المنطقة والعالم.

على العرب في الخليج التصرف مع إيران بعد الانتخابات الرئاسية بواقعية وعقلانية (براجماتية)، عن طريق الحوار العقلاني الذي ينطلق من مصالح الشعوب العربية والإيرانية والتركيز على المصالح الاقتصادية والتجارية، بعيداً عن الصراعات السياسية والطائفية.. الأوضاع الدولية اليوم لا تسمح لإيران بالاستمرار في خلق الحروب الطائفية ودعم الإرهاب.