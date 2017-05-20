قسم استخباراتي لبيونج يانج تاريخ النشر: السبت 20 مايو 2017 بعد عامين من إعادة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. أيه.) تنظيم نفسها لتنشئ عشرة «مراكز مهام»، تضيف وكالة الاستخبارات مركزاً جديداً يختص تحديداً بكوريا الشمالية. وكان مدير الوكالة في ذاك الوقت «جون برينان» قد دشن عملية إعادة الهيكلة عام 2015 لتحديث الوكالة وإزالة العوائق التي تمنع التواصل بين المحللين والضباط وبين المقرصنين وأنشأ أيضاً «إدارة الابتكار الرقمي»، وهي أول إدارة جديدة في نصف قرن من الزمان. وبدلاً من بناء مكاتب حول أنواع معينة من الخبرة، تأوي مراكز المهام الجديدة فرق من وظائف مختلفة تركز على تهديد أو منطقة معينة. وهذا يسمح لهم «بالسيطرة على كامل نطاق القدرات العملياتية والتحليلية والداعمة والفنية والرقمية لسي. آي. إيه.». وسينضم المركز الجديد إلى مركز مهام لشرق آسيا والهادي. والجدير بالذكر أن ستة من المراكز العشرة القائمة مقسمة حسب المناطق الجغرافية والأربع الأخرى تركز على وظائف معينة. وهذا سيكون أكثر المراكز صغراً من حيث المنطقة الجغرافية التي يغطيها. ويعتقد «بروس كلينجنر» الباحث البارز المتخصص في شؤون شمال شرق آسيا في مؤسسة «هيرتيدج»، والذي عمل من قبل في «سي. آي. أيه» ووكالة الاستخبارات العسكرية أنه «من المثير للاهتمام أنه لا يوجد مركز خاص بالصين أو روسيا». لكنه يرى أن إنشاء المركز الخاص بكوريا الشمالية يمثل «إعلاناً مباشراً إلى حد كبير عن استجابة لخطر كوريا الشمالية المتنامي، وخاصة في الوقت الذي تقترب فيه من امتلاك قدرات على إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات». كارولين هوك* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز ميديا»