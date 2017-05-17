الانتصار الصعب في أفغانستان تاريخ النشر: الخميس 18 مايو 2017 لم يقرر بعد الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سيوقع بالموافقة على طلب جنرالاته وإرسال مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان. ومن المفارقة أن هذه ستكون مناسبة يستفيد فيها ترامب وأميركا بأسرها، من رفض نموذج الرئيس باراك أوباما. وبدلاً من إرسال تعزيزات عسكرية أخرى إلى أطول حرب أميركية، إذ شارفت على نهاية عامها الـ16، ربما يتعين على ترامب أن يتبنى نصيحة «جورج آيكن»، في عام 1966، بشأن فيتنام، وكان حينها سيناتوراً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وقد قال فيها: «أعلنوا الانتصار وانسحبوا». وأكد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال «جون نكيلسون» أنه يريد خمسة آلاف جندي إضافيين لكسر «حالة الجمود» في أفغانستان، وخلال الأشهر الأولى من رئاسته، وقع أوباما على تعزيزات عسكرية، أفضت إلى وجود 100 ألف جندي أميركي في أفغانستان. وتعهد جنرالاته أيضاً بكسر «حالة الجمود». واليوم، تسيطر حركة «طالبان» على مزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2001. وهو ما يعني أن إرسال تعزيزات عسكرية قوامها خمسة آلاف أو حتى عشرة آلاف جندي لن تهزم الحركة. وإنما سيكون ذلك بمثابة وصفة لمزيد من الحرب دون نهاية وبلا انتصار. وقد بلغت تكلفة الحرب أكثر من تريليون دولار أميركي، وهو ما جعلها ثاني أكبر حرب أميركية مكلفة بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال العام المالي 2017، ستكلف الحرب زهاء 50 مليار دولار أميركي، بمعدل مليار دولار أسبوعياً. وقد خسرنا أكثر من 2350 جندياً، ويعاني 20 ألفاً من إصابات. ومثلما أشار «تريفور تيم» في صحيفة «الجارديان»، «في غضون عامين، سيكون هناك جنود يقاتلون في أفغانستان لم يكونوا قد ولدوا عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر». أما القول بأننا لم نعد نقاتل لهزيمة عدو، وإننا منخرطون «في بناء الدولة»، فالحقيقة أن أفغانستان «دولة حبيسة» لمجموعة قاسية من الجبال الوعرة والصحاري الجرداء. ولا تزال واحدة من أفقر دول العالم، رغم مخصصات التنمية الأميركية التي بلغت قيمتها أكثر من 117 مليار دولار منذ عام 2002. وصناعتها الرائدة هي إنتاج الأفيون بصورة غير شرعية، إذ تنتج نحو 70٪ من إمداداته العالمية. ورغم المساعدات وعائدات الأفيون، لا تزال أفغانستان في قاع مؤشر التنمية البشرية متعدد الفئات التابع للأمم المتحدة، والذي يشمل وفيات الرضع، ومتوسط العمر المتوقع، ومتوسط دخل الفرد.. وغيرها. وبذلك يبدو وكأن الولايات المتحدة تضخ أموالاً في «بالوعة فساد». وبحسب مؤشر حكم القانون الصادر عن «مشروع العدالة العالمية»، حلّت أفغانستان في الترتيب الـ111 بين 113 دولة شملها التقييم في 2016. ورغم الأسلحة والمساعدات والتدريبات الأميركية، لا تزال قواتها الأمنية المنقسمة عاجزة عن التصدي لـ«طالبان». والحقيقة أننا نطلب من جيشنا بناء دولة في الجانب الآخر من العالم، ونرسل جنودنا الذين لا يعرفون لغة ولا ثقافة ولا دين ولا أعراق ولا الانقسامات الطائفية ولا تاريخ تلك الدولة. والشيء الوحيد الذي قد يوحد القبائل الأفغانية هو تفاخرها بالاستقلال، فأفغانستان معروفة بوصفها «مقبرة الإمبراطوريات». وقد صدّ شعبها القوات البريطانية مراراً وتكراراً منذ عام 1839 إلى 1919، عندما كان البريطانيون يحكمون العالم. وتصدى مقاتلوها لغزو الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي. والولايات المتحدة، بجيشها الأقوى في العالم، ربما تتفادى الهزيمة طالما أنها راغبة في خسارة الأرواح والموارد، لكنها لن تنتصر! فليس للجيش الأميركي استراتيجية لتحقيق الانتصار، وإنما مجرد خطة لتفادي الهزيمة. وبعد 15 عاماً، لا يريد أي رئيس قبول الهزيمة. وعلى الرئيس ترامب أن يقرأ تغريدته التي تعود إلى عام 2013: «علينا أن نغادر أفغانستان فوراً، لكي لا نفقد مزيداً من الأرواح، وعلينا أن نعود بقوة وبسرعة ونعيد بناء الولايات المتحدة أولاً». وكان من ملامح حملته تحسره على تضييع الولايات المتحدة 6 تريليونات دولار في حروب «لن تنتصر فيها» في الشرق الأوسط. وترك أوباما جنرالاته، ومستشاري الأمن الوطني، يقنعونه بأن التعزيزات العسكرية من شأنها تحقيق النصر فيما اعتبرها «حرباً جيدة». وبعد ثمانية أعوام، أصبح أذكى وأكثر حكمة، حيث قال: «لقد كانت أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم، ولديها أدنى معدلات التعليم العالمية قبل أن نذهب إلى هناك، ولا تزال كذلك». وأضاف: «إن هذه البلاد كانت مكبلة بكافة أنواع الانقسامات العرقية والقبلية، ولا تزال كذلك». وعندما ألقى الجيش الأميركي «أم القنابل» على أفغانستان، الشهر الماضي، تفاخر ترامب قائلاً: «إن جيشنا هو الأعظم في العالم»، لكن على ترامب أن ينجز وعده الانتخابي، وينهي الحرب، ويكرم الجنود ويعيدهم إلى وطنهم، وأن يستغل الأموال والأرواح التي سيتم إنقاذها في إعادة بناء أميركا. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»