حاملات الطائرات

تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

في مقتطفات من حوار مع مجلة «التايم» نُشر الخميس الماضي، انتقد ترامب نظام الإطلاق على حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد»، حيث يحل نظام الإطلاق الكهربائي المغناطيسي للطائرات الجديد، محل نظام الإطلاق بالبخار القديم، الذي يقذف الطائرات عبر ممر قصير، رغم ارتفاع تكاليفه المبدئية. وقال ترامب: «سألت: ألا تستخدمون البخار في قذف الطائرات؟»، فأجاب المسؤول على الحاملة: «لا يا سيدي»، فسألت: «وكيف يتم الإطلاق إذن؟ فأوضح المسؤول أن عملية الإطلاق أصبحت رقمية».

وبداية، هناك مشكلة واحدة كبيرة، وهي أن انتقادات كهذه تأخرت سنوات، إذ إن حاملة الطائرات «فورد» قد تم بناؤها على مدار عقد في حوض السفن، وتم إنجاز نظام «الإطلاق الكهربائي المغناطيسي للطائرات»، ويقول الخبراء إنه من المستحيل فعلياً استبدال النظام الجديد بالنظام القديم الذي يعمل بالبخار، كما أن ذلك قد يكلف مليارات الدولارات.

وأنظمة إطلاق الطائرات هي ما يجعل من حاملات الطائرات الأميركية أكبر وأفضل فصيلة حربية مقارنة بحاملات طائرات الدول الأخرى، فالحاملات الصينية الجديدة ذات القمة الأفقية، ونظيرتها الروسية القديمة، لا توجد بها أنظمة إطلاق بالبخار، وطريقة عملها بالانزلاق عبر متنها المنحدر، وهو ما يقيد نوع الطائرات والحمولات التي يمكنها أن تحملها.

روبيي جرامر

محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»