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حاملات الطائرات
تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017
في مقتطفات من حوار مع مجلة «التايم» نُشر الخميس الماضي، انتقد ترامب نظام الإطلاق على حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد»، حيث يحل نظام الإطلاق الكهربائي المغناطيسي للطائرات الجديد، محل نظام الإطلاق بالبخار القديم، الذي يقذف الطائرات عبر ممر قصير، رغم ارتفاع تكاليفه المبدئية. وقال ترامب: «سألت: ألا تستخدمون البخار في قذف الطائرات؟»، فأجاب المسؤول على الحاملة: «لا يا سيدي»، فسألت: «وكيف يتم الإطلاق إذن؟ فأوضح المسؤول أن عملية الإطلاق أصبحت رقمية».
وبداية، هناك مشكلة واحدة كبيرة، وهي أن انتقادات كهذه تأخرت سنوات، إذ إن حاملة الطائرات «فورد» قد تم بناؤها على مدار عقد في حوض السفن، وتم إنجاز نظام «الإطلاق الكهربائي المغناطيسي للطائرات»، ويقول الخبراء إنه من المستحيل فعلياً استبدال النظام الجديد بالنظام القديم الذي يعمل بالبخار، كما أن ذلك قد يكلف مليارات الدولارات.
وفي هذه الأثناء، تم إدخال نظام قذف الطائرات بطريقة كهربائية مغناطيسية بسبب مجموعة المميزات المتكاملة، مقارنة بالنظام السابق الذي يعمل بالبخار، حسبما أكد «أندرو أولاند» من مشروع «الأمن الأميركي». وأوضح «أولاند» أن به نقاط خلل أقل، فهو أخف وأكثر توفيراً للطاقة بنسبة تصل إلى 30%، كما أنه ملائم جداً للطائرات الثقيلة. وعلى عكس نظام الإطلاق بالبخار، يمكن للبحرية أن تحدد سرعة كل إطلاق لأي نوع من الطائرات (وكذلك الطائرات من دون طيار) تنطلق من على متنها.
وأنظمة إطلاق الطائرات هي ما يجعل من حاملات الطائرات الأميركية أكبر وأفضل فصيلة حربية مقارنة بحاملات طائرات الدول الأخرى، فالحاملات الصينية الجديدة ذات القمة الأفقية، ونظيرتها الروسية القديمة، لا توجد بها أنظمة إطلاق بالبخار، وطريقة عملها بالانزلاق عبر متنها المنحدر، وهو ما يقيد نوع الطائرات والحمولات التي يمكنها أن تحملها.
روبيي جرامر
محلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»