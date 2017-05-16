تمكين ماكرون

تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

أعلن «ايمانويل ماكرون»، رئيس فرنسا الذي تم تنصيبه مؤخراً، عن رئيس وزرائه قبل وقت قصير من توجهه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع. ورئيس الوزراء الجديد هو «ادوارد فيليب»، عمدة بلدية «لو هافر».

ورغم ذلك، فإن فيليب ليس فقط رئيس بلدية في منطقة نورماندي، بل هو أيضا عضو في حزب الجمهوريين، حزب يمين الوسط الرئيس في فرنسا. ولم ينحز فيليب إلى جانب «فرانسوا فيون»، المرشح الرئاسي عن الحزب، والذي قضى وقتا طويلا من حملته متورطا في فضيحة فساد، قبل أن يفشل في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات، لكنه كان منحازاً إلى جانب «آلان جوبيه»، عمدة مدينة بوردو، الذي خسر الانتخابات التمهيدية أمام فيون.

ومع هذا الاختيار، فإن ماكرون «يمنح الفرصة لنحو عشرة أو عشرين أو ثلاثين عضواً آخر من اليمين، وهناك بالفعل دعوات من بعض أعضاء (الحزب) لمساعدة ماكرون»، وفقا لما ذكره «مارك بييريني»، من معهد كارنيجي أوروبا، لمجلة «فورين بوليسي».

وهذا أمر مهم، لأن ماكرون يتجه إلى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر يونيو مع لائحة من المرشحين (نصفهم من النساء تقريبا، بما فيهم مصارعة ثيران وقائدة طائرة في سلاح الجو سبق أن حلقت بالطائرة في سوريا) لحزب تم تشكيله بالكاد قبل عام.

وكان كثيرون، وما زالوا، يعتقدون أن حزب «إلى الأمام» بزعامة ماكرون سيخوض معركة شاقة في الانتخابات التشريعية، نظراً لأن كثيرين صوتوا لصالحه في الجولة الثانية ليس لأنهم أحبوه أو أحبوا سياساته على وجه التحديد، بل بالأحرى لأنه خصم لليميني المتطرف «مارين لوبان».

وقد ساعده أمران منذ ذلك الحين، بحسب ما يرى «بييريني»؛ الأول هو أن ماكرون فاز بنسبة 66% من الأصوات، أي أكثر مما كان يتوقع. والأمر الثاني هو أن تنصيبه يوم الأحد تميز بخطاب في غاية الذكاء من قبله.

وهناك بالطبع أمر ثالث: اختيار فيليب، الذي سيكون قد شكل حكومته أمس الثلاثاء، رغم أن مدة بقائه في منصبه ستعتمد على انتخابات يونيو القادم.

ويقول بييريني: «إذا كان حكم الناس على تعيين رئيس الوزراء حكما إيجابيا، استنادا إلى تكوين الحكومة، فقد تكون لديكم ظاهرة (الثقة فيه)، وهي الظاهرة التي لم تجعل فقط الناخبين الفرنسيين ينتخبون ماكرون رئيساً لهم في مايو، بل أيضاً تمكينه على هذا النحو في يونيو القادم».

إيميلي تامكين

محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»