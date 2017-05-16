طموح إماراتي مستمر نحو الريادة العالمية تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017 لعل أهم ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو طموحها المستمر نحو تحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة، ولهذا تعمل دوماً على وضع الخطط والآليات التي تساعدها على بلوغ هذا الهدف، وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس، لدى زيارة مقر المُسرِّعات الحكومية، فقد أكد سموه أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للريادة عالمياً بامتلاك أسباب التطور والتقدم والتنمية الشاملة عبر تطوير آليات عمل مستقبلية. لقد حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الآليات المهمة التي تقف وراء تميز تجربة التنمية في الإمارات، وتدعم سعيها الدائم نحو الريادة وتحقيق المركز الأول في المجالات كافة، وأولى هذه الآليات: المُسرِّعات الحكومية، التي اعتبرها سموه: «أداة فاعلة للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة وكبيرة، وهي تشكل رؤية موحدة وطموحة نريد تحويلها إلى آلية معتمدة في كل مجالات العمل الحكومي». ولا شك في أن «المسرعات الحكومية» تعتبر من أهم آليات العمل المستقبلية التي تواكب طموح الإمارات نحو الريادة العالمية، وخاصة أن هذه الآلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، تستهدف بالأساس رفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، في أربعة مجالات أساسية، وهي: (المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية)، وبما يسهم في ترسيخ مفهوم الابتكار الحكومي وثقافته؛ وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي. ثالثة الآليات المهمة تتمثل في العمل المستمر على امتلاك أسباب التطور والتقدم والتنمية الشاملة، عبر تطوير آليات عمل مستقبلية لمواكبة الرؤى التنموية الطموحة للإمارات في المجالات كافة. ولا شك في أن أحد أسباب تميز تجربة التنمية في الإمارات، وامتلاكها مقومات التطور المستمر، أنها تقوم بالأساس على وضوح الرؤى والأهداف، والتخطيط العلمي للحاضر والمستقبل، وعدم الركون إلى ما تحقق مهما كان مقدار الإبداع والإنجاز فيه، وإنما تتطلع دوماً إلى التفوق في كل المجالات. سعي الإمارات نحو الريادة العالمية يترجم في العديد من الرؤى الاستراتيجية الطموحة، كـ«رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل دول العالم في العيد الخمسين لإنشائها، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في عام 2071. ولعل من يتابع المراتب المتقدمة التي استطاعت الإمارات تحقيقها في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية التي صدرت في الآونة الأخيرة، التي تقيس مظاهر التطور والتقدم المختلفة، يتأكد له بوضوح أن الإمارات في طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية، فوفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2017، فإن شعب الإمارات من أسعد 12 شعباً في العالم، كما أن الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر رضا الأفراد المقيمين من دول أخرى. كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ثمانية مؤشرات تنافسية معنية بالقطاع الاقتصادي، من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي، وتقرير السياحة والسفر العالمي، ومؤشر تنمية المواهب العالمية، كما جاءت في المركز الأول في مؤشر «الصحة المستقبلية» الصادر عن شركة «رويال فيليبس» في أكتوبر الماضي. إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات ضخمة في مجال التنمية والارتقاء بالعمل الحكومي، وما تسعى إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة، يؤكد بوضوح أنها ماضية بخطى واثقة وثابتة نحو تعزيز مكانتها على خريطة الدول المتقدمة، وتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية