الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 تحديات أمام «مون».. ومبادرة «الحزام والطريق» تعزيز للعولمة «ذا تشينا ديلي» «يوميري تشيمبيون» «هل يتمسك الرئيس الكوري الجنوبي الجديد بمعاداة اليابان؟»، تساؤل طرحته «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الأربعاء الماضي، مستنتجة أن كوريا الجنوبية تتحمل الآن مسؤولية خطيرة تتعلق بضمان الاستقرار في شمال شرق آسيا، خاصة في ظل التصعيد العسكري الكوري الشمالي، وتأمل الصحيفة في أن تتخذ الإدارة الجديدة في سيؤول سياسات واقعية في مجالي الأمن والسياسة الخارجية، بحيث تولي الاهتمام بتعاونها مع الولايات المتحدة واليابان. «مون جاي إن» يغير وجهة الحكم في بلاده نحو اليسار بعيداً عن تيار المحافظين الذي سيطر على مقاليد الأمور في البلاد طوال السنوات التسع الماضية، أي منذ إدارة الرئيس السابق «لي ميونج باك». الغريب - حسب الصحيفة- أن الإدارة الجديدة تتولى زمام السلطة دون المرور بمرحلة انتقالية. هو ركب موجة الاستياء من الرئيسة السابقة، وتعهد بمنع وجود علاقات بين الساسة ورجال الأعمال، ولدى الإدارة الجديدة أمور يطالب بها الناخبون، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة في ظل فجوة متنامية بين الأغنياء والفقراء، وثمة مهمة عاجلة تكمن في التعامل مع كوريا الشمالية التي تقوم بتسريع مساعيها الرامية لتطوير قدراتها الصاروخية والنووية. الرئيس الجديد وعد أثناء حملته الانتخابية بتحويل حالة العداء بيم الكوريتين إلى التعاون من خلال تخفيف العقوبات واستئناف التعاون الاقتصادي شريطة أن تستجيب بيونج يانج لمطلب للحوار وتتخلى عن أسلحتها النووية، وبالنسبة لعلاقات الرئيس الجديد باليابان، فرغم الخلافات القائمة بين البلدين حول مسائل تاريخية، فإن الرئيس الكوري الجنوبي يسعى لبناء علاقات اقتصادية جادة وناضجة مع طوكيو. اللافت أن «مون» كان قد عارض اتفاقية المعلومات الأمنية والعسكرية المبرمة في نوفمبر الماضي بين طوكيو وسيؤول، لكنه بدأ يغير موقفه منها تدريجياً، قائلاً إنه سيحدد ما إذا كان بالإمكان تمديدها بعد الانتهاء من دراسة مدى جدواها. «مون» رفض أيضاً ما توصلت إليه كوريا الجنوبية واليابان بخصوص نساء الراحة (وهي مسألة تتعلق باستغلال جنسي لنساء كوريات قامت به بعض عناصر الجيش الياباني إبان الحقبة الاستعمارية)، واعتبر في نهاية عام 2015 أن الاتفاق حول هذا الموضوع كان خطأ. «ذا كوريا هيرالد» في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «آمال ومخاوف»، رأت «ذا كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن انتخاب «مون جاي إن»، رئيساً لكوريا الجنوبية قبل بضعة أيام يحمل في طياته آمالاً وفي الوقت نفسه مخاوف بشأن القرارات التي سيتخذها خلال السنوات الخمس المقبلة، أي خلال فترته الرئاسية. «مون» وصل إلى سدة الحكم وسط انقسام عميق على الساحة السياسية، ولذلك هو يضع «التكامل الوطني» هدفاً رئيساً، وضمن هذا الإطار، زار الرئيس الجديد في اليوم الأول من وصوله للسلطة، رئيس البرلمان وقيادات الأحزاب المعارضة الأربعة الرئيسة. محاولات الرئيس الجديد الحصول على مساعدة المعارضة، تشير إلى أن إدارته إنْ لم تنتهج سياسات متناغمة مع توجهات الأحزاب السياسية، فأنها لن تُقدم على سياسات «تصادمية». الرئيس الجديد يحاول أن يدشن قطيعة مع السلطوية التي لطالما ارتبطت بالرئاسة الكورية الجنوبية. «مون» قرر أن يمضي معظم وقته في المباني الثلاثة الصغيرة المخصصة لمساعدي الرئيس والواقعة ضمن المجمع الرئاسي، وذلك بدلاً من ممارسة مهامه من داخل الصالة الرئيسية الفخمة بالمجمع الرئاسي، وتلك خطوة مشجعة، لأن الكوريين بحاجة إلى رئيس قريب من معاونيه الكبار، وذلك على العكس من الرئيسة السابقة التي تمت إقالتها، حيث كانت نادراً ما تلتقي مساعديها في «البيت الأزرق». قرار «مون» بسحب كُتب التاريخ من مناهج طلاب المرحلة الثانوية، وإعادة فتح التحقيقات في قضية غرق السفينة «سيوول»، أمور أثارت انتقادات المعارضة وبعض المجموعات المحافظة في البلاد، وترى الصحيفة أن هذه الأمور، كانت قد أثارت إبان الإدارة الكورية الجنوبية السابقة، استقطابات بين المحافظين والتقدميين، وترى الصحيفة أنه من الغريب أن يتم التركيز على قضايا من الماضي، في حكومة تحظى فقط بـ41 في المئة فقط من الناخبين، ومن ثم يتعين عليها الوصول على الـ59 في المئة الباقين، ما يعني أن التناغم والتكامل على الصعيد القومي، مهمة ينبغي البدء فيها من الآن، ولا بد أن يتعاون فيه الجميع. طه حسيب