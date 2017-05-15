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الصحافة الدولية
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017
تحديات أمام «مون».. ومبادرة «الحزام والطريق» تعزيز للعولمة
«ذا تشينا ديلي»
تحت عنوان «مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز العولمة»، نشرت «تشينا ديلي» الصينية، أمس مقالاً لـ«تشي فولين»، رئيس «معهد الصين للإصلاح والتنمية»، استهله بالقول: إن العولمة تمر الآن بمرحلة اختبار، فهناك «الحمائيون» الذين يسعون للانسحاب من حرية التجارة، وفي المقابل فإن معظم الاقتصاديات الناشئة تناضل من أجل تحقيق «النمو الشامل». الكاتب يرى أن مبادرة «الحزام والطريق» تنتمي إلى المعسكر المؤيد لحرية التجارة، والذي من المتوقع أن يلعب دوراً في تنشيط الاقتصاد العالمي. حرية التجارة والإصلاح الاقتصادي أمران ضروريان في الحرب ضد الحمائية، ومبادرة «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، ومشروع «طريق الحرير» سيساهمان في تحسين البنى التحتية التي تضمن الربط بين المناطق والأقاليم، كما أن تأسيس مناطق للتجارة الحرة بالتوازي مع الطرق التي سيتم تدشينها ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مناطق تأتي ضمن أطر للتعاون الإقليمي مثل «منظمة شنغهاي للتعاون» و«رابطة آسيان»، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، ستوفر الزخم اللازم لتفعيل المبادرات الصينية، وبالنسبة للاقتصاديات التي لا تبدو جاهزة للحاق بمناطق تجارة حرة، تستطيع الصين توفير البنى التحتية اللازمة لها. ويشير الكاتب إلى أن تدشين منطقة تجارة حرة صينية- أوروبية فكرة تستحق التأمل، فحجم التجارة بين الطرفين من المتوقع أن يبلغ بحلول عام 2020 قرابة 200 مليار يورو، أو ما يعادل 218 مليار دولار أميركي، ومع استمرار تطبيق معايير فائقة في تحرير التجارة، من المتوقع بحلول عام 2030 أن تنمو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 110 في المئة، كما أن منطقة التجارة الحرة الصينية- الأوروبية، حال تدشينها، ستؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في الاقتصاد الصيني، بمعنى تفعيل التحول المنشود في الاقتصاد الصيني، وفي الوقت نفسه ستضمن المنطقة ديمومة النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. «تشي فولين» أشار أيضاً إلى أن الصين نجحت منذ نهاية العام الماضي في ربط مشروعات صينية بقرابة 77 منطقة تعاون اقتصادي في 36 دولة، 20 منها وافقت على أن تصبح جزءاً من «مبادرة الحزام والطريق». إنجاز يصفه الكاتب بالكبير، ويأمل في أن المزيد في هذا الاتجاه سيكون أفضل، ومن المهم تطوير الاقتصاد الصيني بحيث يتجه نحو التركيز على التجارة في الخدمات وليس في السلع فقط، ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن تبلغ نسبة التجارة في الخدمات من إجمالي التجارة الصينية ما يزيد على 20%، وأن تصل نسبة التجارة في الخدمات داخل الصين ما نسبته 10% من إجمالي تجارة الخدمات على الصعيد العالمي.
«يوميري تشيمبيون»
«هل يتمسك الرئيس الكوري الجنوبي الجديد بمعاداة اليابان؟»، تساؤل طرحته «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الأربعاء الماضي، مستنتجة أن كوريا الجنوبية تتحمل الآن مسؤولية خطيرة تتعلق بضمان الاستقرار في شمال شرق آسيا، خاصة في ظل التصعيد العسكري الكوري الشمالي، وتأمل الصحيفة في أن تتخذ الإدارة الجديدة في سيؤول سياسات واقعية في مجالي الأمن والسياسة الخارجية، بحيث تولي الاهتمام بتعاونها مع الولايات المتحدة واليابان. «مون جاي إن» يغير وجهة الحكم في بلاده نحو اليسار بعيداً عن تيار المحافظين الذي سيطر على مقاليد الأمور في البلاد طوال السنوات التسع الماضية، أي منذ إدارة الرئيس السابق «لي ميونج باك». الغريب - حسب الصحيفة- أن الإدارة الجديدة تتولى زمام السلطة دون المرور بمرحلة انتقالية. هو ركب موجة الاستياء من الرئيسة السابقة، وتعهد بمنع وجود علاقات بين الساسة ورجال الأعمال، ولدى الإدارة الجديدة أمور يطالب بها الناخبون، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة في ظل فجوة متنامية بين الأغنياء والفقراء، وثمة مهمة عاجلة تكمن في التعامل مع كوريا الشمالية التي تقوم بتسريع مساعيها الرامية لتطوير قدراتها الصاروخية والنووية. الرئيس الجديد وعد أثناء حملته الانتخابية بتحويل حالة العداء بيم الكوريتين إلى التعاون من خلال تخفيف العقوبات واستئناف التعاون الاقتصادي شريطة أن تستجيب بيونج يانج لمطلب للحوار وتتخلى عن أسلحتها النووية، وبالنسبة لعلاقات الرئيس الجديد باليابان، فرغم الخلافات القائمة بين البلدين حول مسائل تاريخية، فإن الرئيس الكوري الجنوبي يسعى لبناء علاقات اقتصادية جادة وناضجة مع طوكيو. اللافت أن «مون» كان قد عارض اتفاقية المعلومات الأمنية والعسكرية المبرمة في نوفمبر الماضي بين طوكيو وسيؤول، لكنه بدأ يغير موقفه منها تدريجياً، قائلاً إنه سيحدد ما إذا كان بالإمكان تمديدها بعد الانتهاء من دراسة مدى جدواها. «مون» رفض أيضاً ما توصلت إليه كوريا الجنوبية واليابان بخصوص نساء الراحة (وهي مسألة تتعلق باستغلال جنسي لنساء كوريات قامت به بعض عناصر الجيش الياباني إبان الحقبة الاستعمارية)، واعتبر في نهاية عام 2015 أن الاتفاق حول هذا الموضوع كان خطأ.
«ذا كوريا هيرالد»
في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «آمال ومخاوف»، رأت «ذا كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن انتخاب «مون جاي إن»، رئيساً لكوريا الجنوبية قبل بضعة أيام يحمل في طياته آمالاً وفي الوقت نفسه مخاوف بشأن القرارات التي سيتخذها خلال السنوات الخمس المقبلة، أي خلال فترته الرئاسية. «مون» وصل إلى سدة الحكم وسط انقسام عميق على الساحة السياسية، ولذلك هو يضع «التكامل الوطني» هدفاً رئيساً، وضمن هذا الإطار، زار الرئيس الجديد في اليوم الأول من وصوله للسلطة، رئيس البرلمان وقيادات الأحزاب المعارضة الأربعة الرئيسة. محاولات الرئيس الجديد الحصول على مساعدة المعارضة، تشير إلى أن إدارته إنْ لم تنتهج سياسات متناغمة مع توجهات الأحزاب السياسية، فأنها لن تُقدم على سياسات «تصادمية». الرئيس الجديد يحاول أن يدشن قطيعة مع السلطوية التي لطالما ارتبطت بالرئاسة الكورية الجنوبية. «مون» قرر أن يمضي معظم وقته في المباني الثلاثة الصغيرة المخصصة لمساعدي الرئيس والواقعة ضمن المجمع الرئاسي، وذلك بدلاً من ممارسة مهامه من داخل الصالة الرئيسية الفخمة بالمجمع الرئاسي، وتلك خطوة مشجعة، لأن الكوريين بحاجة إلى رئيس قريب من معاونيه الكبار، وذلك على العكس من الرئيسة السابقة التي تمت إقالتها، حيث كانت نادراً ما تلتقي مساعديها في «البيت الأزرق». قرار «مون» بسحب كُتب التاريخ من مناهج طلاب المرحلة الثانوية، وإعادة فتح التحقيقات في قضية غرق السفينة «سيوول»، أمور أثارت انتقادات المعارضة وبعض المجموعات المحافظة في البلاد، وترى الصحيفة أن هذه الأمور، كانت قد أثارت إبان الإدارة الكورية الجنوبية السابقة، استقطابات بين المحافظين والتقدميين، وترى الصحيفة أنه من الغريب أن يتم التركيز على قضايا من الماضي، في حكومة تحظى فقط بـ41 في المئة فقط من الناخبين، ومن ثم يتعين عليها الوصول على الـ59 في المئة الباقين، ما يعني أن التناغم والتكامل على الصعيد القومي، مهمة ينبغي البدء فيها من الآن، ولا بد أن يتعاون فيه الجميع.
طه حسيب
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