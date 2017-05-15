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علاقة استثنائية بين القيادة والشعب
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017
كانت الاستثنائية ولا تزال هي العنوان الأبرز للعلاقة المتينة التي تربط القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشعب، منذ تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي. فقد سطر الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع إطلاقه مسيرة الاتحاد المباركة، مشهداً تلاحمياً فريداً، يزخر بالعديد من الأدلة والشواهد البليغة على أن الإنسان الإماراتي هو ثروة الوطن الأغلى، وأن الارتقاء به في مختلف المجالات العلمية والعملية من جهة، وتوفير الحياة الكريمة له بما يواكب أرقى التجارب العالمية من جهة أخرى، يأتيان في صدارة أولويات القيادة الرشيدة واهتماماتها.
واليوم، وفيما تسير قيادتنا الرشيدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الخطى السديدة ذاتها متشبثةً بالرؤى الحكيمة نفسها، فإن الواقع الإماراتي يزخر بشواهد لا حصر لها على مدى اهتمام القيادة بأبناء الوطن وبناته كافة، عبر ما تبذله من جهود جبارة، وتواصل تقديمه من لفتات كريمة، تتقاطع جميعها على اختلاف أوجهها، في أنها تعكس مدى حرص القيادة على تفقد أحوال المواطنين عن كثب، والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك في ترجمة صريحة لحقيقة أن سعادة المواطنين وإيجاد مستقبل أفضل لهم هما الغاية الأولى لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.
ولمتتبع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، أن يدرك جلياً أن التجربة التنموية الباهرة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، تتمحور حول فلسفة حكيمة قوامها تسخير ثروات الوطن جميعها لتحقيق التنمية البشرية بأعلى مستوياتها، ولتوفير أرقى الخدمات ومقومات العيش الكريم لسائر مواطني الدولة، حيث تقدم الدولة مشروعات ضخمة ومبادرات رائدة في مختلف قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان وسواها. كما تقوم الفلسفة التنموية للدولة على ضرورة تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي بما يسهم بفاعلية في نهضة الوطن والارتقاء به. وضمن هذا الإطار، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بتحقيق السعادة للمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة وتسهيل حصولهم على خدمات ذات مستوى عالٍ، وجه سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بإعادة جدولة معاشات المتقاعدين المسجلين في الصندوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين، حيث يأتي التوجيه بهدف التسهيل على المتقاعدين والمستحقين وتمكينهم من تأمين متطلبات أسرهم واحتياجاتهم قبل حلول هذه المناسبات المباركة.
وتأتي هذه المبادرة لتعكس مدى الخصوصية التي تحظى به المناسبات الدينية في دولة الإمارات، ولاسيما شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين، حيث تتزايد في هذه المناسبات المكرمات من قبل القيادة الرشيدة حرصاً منها على إدخال البهجة والفرح والسرور إلى نفوس أبناء المجتمع الإماراتي. وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات: «يسهم صندوق أبوظبي للمعاشات في هدف الحكومة بحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، لذا نحرص على تسخير خدماتنا وتحسينها بما يتلاءم من احتياجات المواطنين، ويسهل عليهم تأمين التزاماتهم الأسرية».
ولا شك في أن هذه المبادرة الكريمة الجديدة من قبل قيادتنا الرشيدة، وهي الهادفة إلى تعميق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع الإماراتي، إنما تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء إلى وطننا الغالي وتعزيز مشاعر فخر واعتزاز أبناء الإمارات بقيادتنا الرشيدة التي تتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وتضع ذلك في صدارة رؤيتها التنموية الشاملة.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية