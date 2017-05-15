علاقة استثنائية بين القيادة والشعب تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 كانت الاستثنائية ولا تزال هي العنوان الأبرز للعلاقة المتينة التي تربط القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشعب، منذ تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي. فقد سطر الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع إطلاقه مسيرة الاتحاد المباركة، مشهداً تلاحمياً فريداً، يزخر بالعديد من الأدلة والشواهد البليغة على أن الإنسان الإماراتي هو ثروة الوطن الأغلى، وأن الارتقاء به في مختلف المجالات العلمية والعملية من جهة، وتوفير الحياة الكريمة له بما يواكب أرقى التجارب العالمية من جهة أخرى، يأتيان في صدارة أولويات القيادة الرشيدة واهتماماتها. واليوم، وفيما تسير قيادتنا الرشيدة ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الخطى السديدة ذاتها متشبثةً بالرؤى الحكيمة نفسها، فإن الواقع الإماراتي يزخر بشواهد لا حصر لها على مدى اهتمام القيادة بأبناء الوطن وبناته كافة، عبر ما تبذله من جهود جبارة، وتواصل تقديمه من لفتات كريمة، تتقاطع جميعها على اختلاف أوجهها، في أنها تعكس مدى حرص القيادة على تفقد أحوال المواطنين عن كثب، والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك في ترجمة صريحة لحقيقة أن سعادة المواطنين وإيجاد مستقبل أفضل لهم هما الغاية الأولى لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة. وتأتي هذه المبادرة لتعكس مدى الخصوصية التي تحظى به المناسبات الدينية في دولة الإمارات، ولاسيما شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى المباركين، حيث تتزايد في هذه المناسبات المكرمات من قبل القيادة الرشيدة حرصاً منها على إدخال البهجة والفرح والسرور إلى نفوس أبناء المجتمع الإماراتي. وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات: «يسهم صندوق أبوظبي للمعاشات في هدف الحكومة بحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، لذا نحرص على تسخير خدماتنا وتحسينها بما يتلاءم من احتياجات المواطنين، ويسهل عليهم تأمين التزاماتهم الأسرية». ولا شك في أن هذه المبادرة الكريمة الجديدة من قبل قيادتنا الرشيدة، وهي الهادفة إلى تعميق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع الإماراتي، إنما تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء إلى وطننا الغالي وتعزيز مشاعر فخر واعتزاز أبناء الإمارات بقيادتنا الرشيدة التي تتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وتضع ذلك في صدارة رؤيتها التنموية الشاملة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية