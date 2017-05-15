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واشنطن وطفرة السياحة
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017
سجلت العاصمة الأميركية واشنطن أفضل سنة لها بخصوص السياحة حتى الآن في 2016، مستفيدةً من افتتاح المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية، ومن عام شهد انتخابات رئاسية مثيرة، ونحو 15 مؤتمراً عبر المدينة، وفعاليات مثل بطولة مجموعة الساحل الأطلسي لكرة السلة.
وأعلنت هيئة السياحة في العاصمة الأميركية أن نحو 20 مليون شخص من بقية الولايات المتحدة زاروا المدينة العام الماضي وأنفقوا فيها نحو 7.3 مليار دولار، وفق بيانات قامت بتحليلها شركة «دي. كي. شيفلي آند أسوشييتس»، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 3.6 في المئة مقارنة مع 2015 يتوِّج ارتفاعاً شاملاً للسياحة في المدينة بدأ قبل سبع سنوات.
ولكن البيانات التي أُفرج عنها الأسبوع الماضي لا تشمل زيارة السياح الدوليين، فهذه المعلومات يُفرج عنها عادة في وقت لاحق، غير أن قدوم السياح الدوليين يمكن أن يكون تضرر في 2017 بسبب تخوفات بشأن حظر السفر على مواطني بعض البلدان والقيود الجديد على الهجرة، ولكن داخلياً، من المرجح أن يواصل قدوم الزوار إلى واشنطن النمو، لأسباب من بينها احتضان المدينة مؤخراً لمراسم التنصيبٍ الرئاسي واستضافتها لعدد من المظاهرات الوطنية الكبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع، والتي تميل عادة إلى أن تشمل نسبة من الأشخاص تقيم في الفنادق وتمدِّد فترة بقائها بالمدينة.
المدينة تحتضن 21 مؤتمراً في 2017 واستضافت دورياً لكرة السلة، كما ستستفيد من سنة كاملة من تشغيل المتحف الأميركي- الأفريقي الجديد الذي بلغت كلفة إنشائه 540 مليون دولار، وقد استقبل المتحف مليون و211 ألفاً و536 زائراً خلال ستة الأشهر الأولى بعد افتتاحه في سبتمبر الماضي، ما يجعله بين المتاحف التابعة لمؤسسة «سميثونيان» الأربعة الأكثر شعبية.
المسؤولون عن القطاع السياحي قالوا إن تدفق المال من خارج المدينة أخذ يترجَم إلى فرص جديدة بالنسبة للتشغيل، وفي هذا السياق قال إيليوت فيرجسون، رئيس ومدير هيئة السياحة في العاصمة واشنطن: «إننا نتحدث عن وظائف لم تكن موجودة ويتم خلقها حالياً!».
آرون كريج: صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»