واشنطن وطفرة السياحة

تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017

سجلت العاصمة الأميركية واشنطن أفضل سنة لها بخصوص السياحة حتى الآن في 2016، مستفيدةً من افتتاح المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية، ومن عام شهد انتخابات رئاسية مثيرة، ونحو 15 مؤتمراً عبر المدينة، وفعاليات مثل بطولة مجموعة الساحل الأطلسي لكرة السلة.

وأعلنت هيئة السياحة في العاصمة الأميركية أن نحو 20 مليون شخص من بقية الولايات المتحدة زاروا المدينة العام الماضي وأنفقوا فيها نحو 7.3 مليار دولار، وفق بيانات قامت بتحليلها شركة «دي. كي. شيفلي آند أسوشييتس»، وهو ما يمثل تحسناً بنسبة 3.6 في المئة مقارنة مع 2015 يتوِّج ارتفاعاً شاملاً للسياحة في المدينة بدأ قبل سبع سنوات.

المدينة تحتضن 21 مؤتمراً في 2017 واستضافت دورياً لكرة السلة، كما ستستفيد من سنة كاملة من تشغيل المتحف الأميركي- الأفريقي الجديد الذي بلغت كلفة إنشائه 540 مليون دولار، وقد استقبل المتحف مليون و211 ألفاً و536 زائراً خلال ستة الأشهر الأولى بعد افتتاحه في سبتمبر الماضي، ما يجعله بين المتاحف التابعة لمؤسسة «سميثونيان» الأربعة الأكثر شعبية.

المسؤولون عن القطاع السياحي قالوا إن تدفق المال من خارج المدينة أخذ يترجَم إلى فرص جديدة بالنسبة للتشغيل، وفي هذا السياق قال إيليوت فيرجسون، رئيس ومدير هيئة السياحة في العاصمة واشنطن: «إننا نتحدث عن وظائف لم تكن موجودة ويتم خلقها حالياً!».

آرون كريج: صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»