ترامب وتقويم البوصلة الأميركية تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 جاء اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية كأولى محطاته في جدول زياراته الخارجية كتعبير واضح عن رغبة قوية في تعديل اتجاه البوصلة الأميركية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، وإدراكاً أيضاً للمكانة العالمية التي تحتلها الرياض، وقدرتها على حشد التأييد ورص الصف الدولي في القضايا الجوهرية والرؤى المحورية، وإلى جانب ذلك يأتي أيضاً لقاءً تاريخياً شديد الأهمية لترامب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والذي سيتم فيه وضع التحديات التي تواجه المنطقة والملفات المهمة على طاولة اللقاء بينهم. وإذا رجعنا إلى زيارة ترامب الخارجية فإننا نجد أن هذا اللقاء التاريخي من أهم البروتوكولات في تاريخ الدبلوماسية الأميركية، كون ترامب هو أول رئيس أميركي يبدأ جولته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية، وهذا في حد ذاته مؤشر دال لا تخطئه الملاحظة على وجود إرادة قوية في واشنطن لإعادة الزخم والفاعلية إلى العلاقة التاريخية والاستراتيجية، واستعادة روح التناغم والتفاهم البنّاء حول قضايا المنطقة، بالإضافة إلى ثقل المملكة عربياً وإسلامياً، ما يعني استناد واشنطن عليها في القيام بأدوار مفصلية في تكريس الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تعملان بكل ثقلهما لمجابهة خطر الإرهاب الإيراني في المنطقة ودعم طهران للمليشيات وسعيها لزعزعة استقرار الدول المنطقة، علاوة على مواجهة المشروع الطائفي الذي يستهدف تقسيم الوحدة الوطنية للدول في المنطقة، وتفكيكها وتفتيتها وفقاً لمعايير طائفية وتعصبية مذهبية، هذا فضلاً عن الدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي، في إعادة استقرار اليمن، ودعم الشرعية، وبقيادة المملكة للتحالف العربي الذي يعمل على خروج اليمن من مأزق الانقلاب والحرب وويلاتها، كما أنها سعت أيضاً بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لتوحيد الصف وإنشاء تحالف إسلامي عسكري خاص بمكافحة الإرهاب، كما شاركت بصفة فاعلة من جهة ثانية أيضاً في التحالف الدولي الخاص بالحرب على «داعش» في سوريا والعراق. يأتي الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ويلتقي مع أبرز قياداته الإقليمية في واشنطن والرياض لإعادة بناء «الشراكة الاستراتيجية» مع المحور السُّني المعتدل، وهو المحور الذي قرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إهماله، وفضل إيران التي وقع معها الاتفاق النووي على رغم خطورته وكثرة ما فيه مجازفات بتشجيع إيران على مزيد من الإخلال بالاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتعد هذه الزيارة رسالة واضحة وصريحة بأنه ليست هناك نوايا سيئة لدى أميركا تجاه العالم العربي والإسلامي، كما يبدو أن هناك أيضاً رغبات مشتركة وقوية تتصدر أجندة القمم التاريخية المتوقعة في الرياض، بين الجانب الخليجي والعربي الإسلامي بصفة عامة، والجانب الأميركي، على هذا المعنى الإيجابي في العلاقات أميركا والعالم الإسلامي، ولا شك أن تحييد وكف ضرر وخطر التدخلات الإيرانية في المنطقة يمثل أيضاً مصلحة متوافقة للولايات المتحدة والسعودية ودول المنطقة الأخرى معاً، هذا طبعاً بالإضافة إلى ملفات سوريا ولبنان واليمن في ضوء التدخل الإيراني المتزايد في تلك الدول، على اعتبار أن طهران هي الداعم الأول للإرهاب ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم بأسره، ولذلك هناك حاجة فورية لربط جنوح زمامها، وكبح جموح لجامها، ودعم كل قوى الاستقرار والسلام، في المنطقة.