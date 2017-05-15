«تأملات» هيلاري كلينتون! تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017 كان الخبر الأفضل والأسوأ الأسبوع الماضي واحداً، ومفاده أن هيلاري كلينتون مشغولة إلى أخمص قدميها بتأليف كتاب جديد. ومن المقرر أن يُنشر الكتاب في موعد أسرع بكثير مما كنت أتصور.. وعلى وجه الدقة في سبتمبر المقبل، وقد تم الكشف عنه باعتباره «تأملات» حول حملتها الانتخابية وهزيمتها النكراء والمفاجئة أمام الرئيس دونالد ترامب في انتخابات عام 2016. وفي حوار أجرته كلينتون مع الصحفية «كريستيان أمانبور» يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت كلمة مذكرات مراراً وتكراراً، واصفة الكتاب بأنه: «اعتراف وطلب للغفران». وإذا ما جاء الكتاب على نمط أعمالها السابقة، فسيجعل الحكيم حيراناً، ذلك أن محتوى كتابها السابق «الخيارات الصعبة»، الذي ركّز بشكل كبير على فترة عملها كوزيرة للخارجية، كان في الحقيقة محاولة لتغيير العنوان، إذ لم تطلب في ذلك الكتاب أن يتفهمها الجمهور، وإنما كانت تسعى إلى تغيير عنوانها إلى البيت الأبيض! ومن الواضح، أنني أتحدث عما هو أكثر من كتابها.. أتحدث عن المرحلة التالية بأسرها.. «هيلاري: ختام القصة»، وفرصتها الأخيرة لإصلاح فهمنا لحقيقتها. فالحقيقة أننا ما زلن لا نعرف عنها الكثير، وعندما كانت أمامنا مباشرة، كانت أيضاً بعيدة ملايين الأميال، وعلى رغم أنها من أشهر الناس على كوكب الأرض، إلا أن الناس لا يعرفون عنها أيضاً سوى القليل. ولعلها واحدة من أكثر الناس المكبوتين من قبل نفسها ومن قوى خارجية، وهي بالطبع، تسأم من ذلك، وكثير منّا قد يكونون معها. وقد ظهرت ومضات حول كتابها في حوارها مع «أمانبور»، فعندما سألتها: هل تعتقدين أن «جيمس كومي» تسبب لك في خسارة الانتخابات؟.. أجابت: «نعم بالطبع». ولكن عندما قالت لها: «هل لكراهية النساء علاقة بما فعله كومي؟»، ردت: لكِ أن تخمني، غير أنها تعهدت أيضاً بالكشف عن المزيد حول ذلك الأمر في مذكراتها. وإذا وضعنا جانباً خصائص مثل هذه الشكاوى، وما إذا كانت قد أبعدت قدراً كبيراً من اللوم عن كاهل هيلاري كلينتون، إلا أنها على الأقل منسوجة من خيوط بيانات الحملة الانتخابية، التي راجعتها لجنة من المستشارين المحترفين، وقرأتها من نصوص خضعت للتدقيق والمراجعة. وبالطبع، تنطوي على بعض الأمور المثيرة للجدل، وقدر من الغضب والإيذاء.. وجانب من الإنسانية، ولذا نرجو منها المزيد في كتابها! ولم يتم الحديث أيضاً سوى عن نزر يسير من الدروس المستفادة من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وإن كان ذلك قد كشف شغف كثير من الأميركيين بمسار سياسي عفوي وآتٍ من خارج المؤسسة، ولم يكن ذلك مألوفاً في الولايات المتحدة، ولا تزال هناك مساحة وحاجة إلى «رمز ديمقراطي» ليغذي ذلك الشغف. ولا يمكن أن نتكهن بردود الأفعال إذا كان ذلك الرمز هو هيلاري كلينتون، ولاسيما أنها لطالما ارتبطت بنقيض هذا النوع من الحديث السياسي. وبالطبع، أود أن أعرف المزيد عن اللحظات الخاصة من الإهانة والغضب التي كانت جزءاً من رحلتها الاستثنائية. ولا يتعلق سبب اهتمامي بحب التلصص على الخصوصيات، وإنما لأن صراحتها ستدفع المناقشة بشأن التحيز ضد المرأة وازدواجية المعايير إلى ما هو أبعد من الإحصائيات التي تذكرها بكل سهولة. فرانك بروني: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»