الخطاب الطائفي.. من القمقم إلى العلن تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017 دخل الخطاب الطائفي مرحلة جديدة من ظهوره وعلنيته وإصراره فيما يتصل بسوريا، ناهيك عن العراق. يحدث ذلك اليوم مع إشهار ذلك الخطاب علناً وبوضوح حاسم، معلناً دخول العالم العربي، في بعض أقطاره في مرحلة التقسيم مجدداً، بعد أن كان ظهر في القرن التاسع عشر ملغماً بأحد تجلياته الشهيرة والممثل بمشروع سايكس بيكو، وهذا ما يجعل الأمر يبدو كأنه استعادة جديدة للمشروع الاستعماري الغربي. وبطبيعة الحال، سوف يترتب علينا والحال كذلك محو المشروع العربي النهضوي التوحيدي من ذاكرتنا التاريخية من طرف، والوصول أخيراً إلى الهدف الطائفي والتقسيمي الذي كان قد راح يظهر على مدى قرن من الزمن بمثابته مشروعاً استعمارياً زائفاً ومستحيلاً في الأفق التاريخي. فمع استمرار الأزمة الخطيرة السورية، واتساع دائرة الصراع الهمجي في بلدان عربية، وظهور أحوال الدمار والجوع والتهجير والموت الفاحش فيها، راحت ملامح جديدة من «موت قادم قريب» للوطن العربي تحت وقع السلاح، وظهور الاستبداد والفساد، مع ذلك كله راح البعض في الغرب يبشر بوصول الدائرة العربية إلى نهايتها الوجودية التاريخية، ومن ثم في صلب هذه الحال الشنيعة راح البعض يبشر ببلوغ التاريخ العربي ما يقترب من نهايته. ما يحدث الآن في قسم من العالم العربي المنكوب، أشبه بحالة جديدة من التأكيد على الطائفية، بصور فاضحة، وعلى نحو يقف جنباً إلى جنب مع النزعة الاستعمارية والطائفية الشيعية الإيرانية. في هذا المجال اذكر ما صرح به السيد نصرالله، حين وقف أمام التلفاز، ليعلن بوضوح فاضح مؤسف: لقد دخلنا إلى سوريا بصفة محاربين، لندافع عن مقداستنا فيها، وقد كان لي رد على السيد حسن، أيضاً من على التلفاز، لقد ساءلته: مَن دافع عن هذه المقدسات في سوريا طوال ألف وأربعة عام، أي منذ أوائل الإسلام؟ أليس هؤلاء السوريين؟ وهل حدث ما يدعو إلى الإساءة والأسى لذلك؟ ما كنت أتوقع ذلك من نصر الله، وللأسف أن هذا الذي حدث يعبر عن واقعة رثة في بنيتها الفكرية، غالباً ما استخدمت بغير حق من قِبل دعاة الطائفية والعنصرية. إن الإمساك بسهم الطائفية في الحقل الإسلامي يمثل رهاناً خاسراً، خصوصاً أن نصر الله يعرف سوريا والسوريين في احترامهم العميق والمبدئي لعقائد الشعوب وتراثاتها الدينية، ويعرف أن الصراع الطائفي يُفضي إلى الانتحار الذاتي، كما يُعيق آفاق التقدم لدى الشعوب، كل الشعوب، ومنها الشعب الإيراني.