الحراك الثقافي تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017 تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود حراكاً ثقافياً متميزاً يمنحها شخصية ثقافية متفردة في العام العربي والشرق الأوسط والعالم. والثقافة مصطلح قديم وعريق في الدراسات العربية والغربية وهي تعني صقل النفس والمنطق والفطانة. والثقافة لا تعني مجموعة من الأفكار فحسب، ولكنها نظرية في السلوك تساعد على رسم طريق الحياة بشكل عام. ومن الممكن استخدام كلمة «ثقافة» في التعبير عن أحد معانٍ ثلاثة أساسية هي التذوق المتميز للفنون الجميلة والعلوم الإنسانية، وهو ما يعرف أيضاً بالثقافة عالية المستوى، وهي أيضاً نمط متكامل من المعرفة البشرية، والاعتقاد، والسلوك الذي يعتمد على القدرة على التفكير الرمزي والتعلم الاجتماعي، كما تعرف الثقافة بمجموعة من الاتجاهات المشتركة، والقيم، والأهداف، والممارسات التي تميز مؤسسة أو منظمة أو جماعة ما. وقد صنف الباحثون التعريفات المعاصرة للثقافة ضمن ثلاثة تعريفات هي: «عملية ‬تنمية ‬للنواحي ‬الفكرية ‬والروحية ‬والجمالية»، ‬و«‬طريقة ‬معيشية ‬معينة ‬في ‬حياة ‬شعب ‬من ‬الشعوب، ‬أو ‬مميزة ‬لفترة ‬من ‬الفترات ‬أو ‬مجموعة ‬من ‬المجموعات»‬، ‬وأخيراً «جميع ‬الأعمال ‬والممارسات ‬الخاصة ‬بالنشاط ‬الفكري ‬والفني ‬بصفة ‬خاصة». ومؤخراً شهدت الإمارات الدورة السابعة والعشرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي بلغ إجمالي العارضين فيه 1320 عارضاً وبزيادة 60 عارضاً عن العام الماضي 2016 يمثلون 65 دولة من حول العالم، وبما يزيد على 500 ألف عنوان من أكثر من 30 لغة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل. كما احتفى المعرض هذا العام بالصين وبإعادة إطلاق «مشروع طريق الحرير» ثقافياً من العاصمة أبوظبي. ولكن من أبرز ما لفت نظري عند تجولي في المعرض ما شاهدته في أحد الرموز الثقافية التي تٌعد صرحاً يمتد لعشرين عام قلما ما تم تسليط الضوء عليه إعلامياً، ألا وهو «صالون الملتقى الأدبي». ولقد تملكني شعور ممزوج بالدهشة والفخر عندما علمت أنه في خلال أيام المعرض السبعة استضاف الملتقى ما يربو عن 100 شخصية ثقافية من مختلف المشارب محلياً وعربياً قاموا باستعراض تجاربهم وإنجازاتهم أمام حشود من الحاضرين. وزادني الأمر إعجاباً عندما وجدت أن من قام بتأسيس هذا «الصالون» ثلة من النساء المواطنات والعرب اللواتي أخذن على عاتقهن العمل بصمت لنشر ثقافة القراءة ومد جسور التواصل الثقافي بين مختلف الدول العربية. وهنا أستطيع القول إن دولة الإمارات، مثلما تتميز في مجالات حيوية عديدة، تمضي بثبات وقوة في سبيل ترسيخ موقعها عربياً وإقليمياً وعالمياً في الثقافة، وذلك ضمن وسائل القوة الناعمة وتحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال: «إن العلم والثقافة أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمم».