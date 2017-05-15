تركيا واتفاق «المناطق الآمنة» تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وروسيا وإيزان في مؤتمر «أستانة 4»، والخاصة بإقامة أربع «مناطق آمنة» في سوريا «كفيلة بإنهاء نصف الأزمة في سوريا»، ويبدو أن الاتفاق يحقق الصيغة السياسية التي استمرت أنقرة في طرحها منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، فهل تشكل صيغة الاتفاق على مناطق خفض التوتر أو المناطق الآمنة انتصاراً للرؤية التركية على رغم عدم إسقاط الأسد، أو وقف التقارب الأميركي الكردي؟ وهل يكتب للسياسة التركية في سوريا النجاح في ظل التوازنات الإقليمية؟ مثل هذا السؤال قد لا يكشف عن إجاباته إلا مع مرور الوقت، وفي انتظار الآتي. لدى تركيا أهداف محددة وواضحة في الساحة السورية، تعبر عن المصالح التركية، وفي سياق العمل على تحقيق هذه الأهداف واجهت تركيا إخفاقات وحققت نجاحات. وكان الهدف الأبرز في بداية الأزمة السورية هو إسقاط نظام الأسد، وعملت السياسة التركية على محاولة تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة، ولكن اليوم يتعذر تحقيق هذا الهدف، ما يفضي إلى تغيير في السياسة التركية. فأنقرة أكدت أنها «تتحفظ» من بقاء الأسد في منصبه، وهي إشارة إلى تراجع، ولكن لدى أنقرة أوراق ضغط وأوراق مساومة على أهداف أخرى في سوريا قابلة للتحقيق بوسائل متعددة، ولكن من دون التخلي أيضاً عن هذا الهدف بالمطلق. وقد استطاعت تركيا عبر السنوات الماضية المواءمة بين مصالحها الحيوية في سوريا وتغير الظروف دون أن تتنازل عن أوراق الضغط والقوة في سوريا، فيما استمرت في اللعب على التحالفات الدولية فسعت للتقارب مع روسيا وإيران، وفي ذات الوقت التأكيد على أن دعم إقامة دولة كردية في شمالي سوريا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولدى أنقرة أوراق ضغط وأوراق مساومة، وتغيير الاستراتيجية لا يعني تغيير المصالح.