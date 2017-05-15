مون: رئيس كوريا الجنوبية أم مرشح بيونج يانج؟! تاريخ النشر: الإثنين 15 مايو 2017 في ساحة «كوانغ هوا مون» وسط سيؤول، وعقب إذاعة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية، أعلن المرشح «مون جيه إن» فوزه بالسباق الرئاسي، متعهداً بأن يصبح رئيساً لجميع مواطنيه، وأن يكون مصدر فخر للدولة والأمة.. فيما كانت وسائل إعلام كوريا الشمالية تتفاعل مع فوزه بإيجابية وحماس واضحين! وقد فاز مون بانتخابات الثلاثاء الماضي، بعد حصوله على 41.4% من الأصوات، متغلباً بفارق كبير على أقرب منافسيه، وهو «هونغ جون-بيو» من حزب الرئيسة المقالة، والذي نال نسبة 23.3% من الأصوات. وبفوزه الكاسح ينهي مون عشر سنوات من حكم حزب «حرية كوريا» المحافظ، ويعيد «الحزب الديمقراطي» (يسار الوسط) إلى مقاعد الحكم. ولد «مون جاي إن» عام 1953 في بلدة «غيوجي» الجنوبية، حيث استقر والداه الفاران من موطنهما في إقليم «هاميونغ» بكوريا الشمالية الشيوعية إبان الحرب الكورية (1950 -1953). وكان والده يعمل في معسكر لأسرى الحرب، بينما كانت والدته تبيع البيض في ميناء بوسان الجنوبي. وحين بلغ سن العاشرة، كان يصطف في طوابير طويلة لنيل معونة غذائية. والتحق مون بكلية القانون في جامعة «كيونغ هي» عام 1972، لكنه فصل منها لقيادته احتجاجات ضد حكم «بارك تشونغ هي» التسلطي، ثم تم اعتقاله وصدر عليه حكم بالسجن، وبعد انتهاء محكوميته بدأ الخدمة الإجبارية في الجيش عام 1976، وشارك في عملية نفذتها القوات الكورية الجنوبية رداً على قتل كوريا الشمالية ضابطين أميركيين على الحدود بين الكوريتين. لكن مون تم تسريحه من الجيش عام 1977، ثم اعتقل مجدداً عام 1980 بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة لنظام الحكم. وفي ذلك العام، وكان قيد الاعتقال، تخرج في الجامعة وكان الثاني على دفعته. وبعد تخرجه وانتهاء محكوميته التي دامت بضعة أشهر، حاول الالتحاق بالقضاء، لكنه لم يستطع بسبب سجله السياسي، ثم قرر تأسيس مكتب للمحاماة في مدينة «بوسان»، يعني بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، رفقة صديقه «رو مو هيون»، ليصبحا ناشطين بارزين في الحركة الديمقراطية التي عمت البلاد خلال السبعينيات والثمانينيات وأدت إلى تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في عام 1987. وكان مون أحد قادة حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2002، لصالح صديقه رو الذي تولى سدة الرئاسة بين عامي 2003 و2008، وأصبح أحد كبار مساعديه حتى لقبه البعض «ظل رو»، وقد كلفه بملف محاربة الفساد، وعمل مستشاره الأول للقضايا المدنية (2003 -2005)، ثم لقضايا التضامن الاجتماعي (2004 -2007)، وأخيراً الأمين العام لديوان الرئاسة (2007 -2008). لكن رو مات في عام 2009 منتحراً، وذلك أثناء إجراء تحقيق في ادعاءات حول تقاضيه رشاوى، وقد تأثر مون تأثراً شديداً بموت رفيقه، وكتب في مذكراته الصادرة عام 2011: «كثيراً ما أتذكر الماضي وأسأل نفسي: ما الذي يعنيه رو لحياتي؟ لقد غيرها بالفعل». وكان مون المسؤول الرئيسي عن جنازة رفيق نضاله والرئيس السابق، ليجد نفسه في دائرة الضوء، مما أكسبه شعبية وجمهوراً لافتين، حيث نظر إليه كثيرون باعتباره مرشحاً جدياً لمنصب الرئاسة. وبالفعل فقد ترشح مون لانتخابات الرئاسة في عام 2012، لكنه خسر بفارق ضئيل (48 مقابل 51 في المئة) أمام «بارك جون هاي»، التي استفادت من الحنين إلى النمو الاقتصادي في عهد والدها الجنرال «بارك جون هي»، الذي حكم البلاد على مدى 18 عاماً بيد من حديد إلى أن اغتيل في عام 1979. لكن بارك الابنة تلقت ضربة قوية في الانتخابات التشريعية لعام 2016، إذ فقد حزبها أغلبيته البرلمانية في الجمعية الوطنية. أما الضربة القاضية فكانت فضيحة الفساد التي تكشفت في فبراير الماضي، حين اتضح أن صديقتها «تشوي سون-سيل» استغلت نفوذها لابتزاز مجموعات صناعية كبرى (محلية وأجنبية) بغية «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وعندئذ صوت البرلمان على عزل الرئيسة بارك، وأيدته المحكمة الدستورية، لتدخل الرئيسة السجن، ويحل محلها في القصر الأزرق سجين سابق في عهد والدها! وفي تلك الأثناء فاز مون بالانتخابات التمهيدية داخل حزبه، «الحزب الديمقراطي»، لاسيما أنه هو مَن قاد الحزب إلى نصر كبير في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، صور نفسه باعتباره الشخص القادر على النأي بالبلاد عن فضائح فترة حكم بارك، وركز في المحور الداخلي لسياسته على تحقيق العدالة وإعادة إحياء الحس السليم، وتأسيس دولة ذات مقومات عصرية، وتحويل كوريا الجنوبية إلى «دولة عظيمة وعادلة». كما وعد بإصلاح الشركات العائلية العملاقة، وبزيادة الإنفاق المالي لتوفير وظائف جديدة. أما في محور السياسة الخارجية، فركز مون على إجراء مزيد من الحوار مع كوريا الشمالية، مع مواصلة الضغط والعقوبات، في اختلاف كبير مع بارك التي قطعت معظم العلاقات بين البلدين. ويقول مون إن إحدى أولوياته تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وذكر في كتاب نشره مطلع العام الجاري أنه يحلم بالعودة إلى قرية هونغنام التي ينحدر منها والداه في كوريا الشمالية، وقال: «أفكر في قضاء ما تبقى من حياتي هناك في هونغنام أمارس عملاً تطوعياً. عندما تتوحد الكوريتان سلمياً، أول ما أرغب في القيام به هو اصطحاب والدتي ذات الـ90 عاماً إلى مسقط رأسها». ويعد مون بإعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة، وبإضفاء مزيد من التوازن والاستقلالية على هذه العلاقة، كما يعارض نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» الذي نشرته أميركا على أراضي بلاده في الآونة الأخيرة. لقد فاز مون على منافسيه في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء الماضي، بفضل النظام الانتخابي النسْبي المعتمد في كوريا الجنوبية، والذي يشتمل على دورة اقتراع واحدة يفوز فيها المرشح صاحب النسبة الأعلى من الأصوات، ليصبح رئيساً للبلاد في ولاية مدتها خمس سنوات. لكن هل يمكن لمون الرئيس أن يتبنى عملياً كل الآراء والأفكار التي أطلقها مون المرشح؟ هناك متغيرات وعناصر كثيرة في عملية تقييم الموقف، لكن بعضها يبدو خارج التحكم، على الأقل فيما يخص كوريا الشمالية، إذ مرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الإعلان عن سياسة «الشمس المشرقة» التي أطلقها الرئيس الأسبق رو، وكان مون أحد مهندسيها. لذا قد يجد الرئيس الجديد نفسه مضطراً للتعايش مع متغيرات داخلية وخارجية مختلفة، لاسيما في ظل وجود إدارة أميركية جديدة، وما يبدو من مراهنة في كوريا الشمالية على الاستمرار في برنامجها النووي، حتى وإن اعتبرت مون مرشحها المفضل لانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية! محمد ولد المنى