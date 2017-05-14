بديل «أوباماكير»

بدأت الأصداء المبكرة تتواتر، وكلها بالطبع ردود أفعال سلبية على مقامرة «الجمهوريين»، الذين مرروا قانون رعاية صحية «معيب» كبديل لـ«أوباماكير». ويشنّ «الديمقراطيون» هجوماً شرساً، بينما يتكتم «الجمهوريون»، وفي اثنتين من الجولات الانتخابية الخاصة على مقعدين شاغرين، يساعد قانون «الرعاية الصحية الأميركية»، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي بأغلبية ضئيلة، المرشحين "الديمقراطيين" الطامحين في شغل المقعدين. وقد عقد كثير من «الجمهوريين»، الذين صوتوا لصالح القانون، والمخصص لاستبدال «أوباماكير»، جلسات مع الناخبين أثناء العطلة البرلمانية الأسبوع الماضي، وقليل منهم هم من لم يتلقوا ردود أفعال سلبية.
ويرى خبراء سياسيون غير حزبيين أن التصويت يمكن أن يعرض أغلبية «الجمهوريين» في مجلس النواب للخطر، ولاسيما أن استطلاعات الرأي المبدئية لا تشي بوجود تأييد كبير للقانون.
وهناك اختباران مبكران، ففي ولاية جورجيا، تجري انتخابات على مقعد في مجلس النواب، أصبح شاغراً، عندما اختار ترامب شاغله «توم برايس» ليصبح وزير الخدمات الصحية والإنسانية. وبالطبع، شنّ المرشح «الديمقراطي» «جويل أوسوف» هجوماً شرساً على القانون الذي مرره «النواب». وأما المرشحة «الجمهورية» «كارين هاندل»، فقد أبدت موافقتها المبدئية على القانون، مؤكدة أنه من الضروري «ألا نجعل الفاضل عدواً للمفضول»، ومن ثم غيرت الموضوع. وفي سباق آخر، على مقعد «جمهوري» في مونتانا، اقتنص المرشح «الديمقراطي» كافة الفرص المتاحة لانتقاد القانون. وأما المرشح «الجمهوري» فأكد أنه لا يعرف الكثير عن تفاصيل خطة الحزب «الجمهوري» ليقدم رأيه، ولكنه منذ ذلك الحين منهمك في محادثات تليفونية خاصة مع جماعات ضغط في واشنطن تمتدح تمرير القانون. وأما بالنسبة لـ«الجمهوريين» الذين لا يشغلون مقعداً في الكونجرس، فإن تفادي هذه القضايا مسار شائع، ويقول «جوش مانديل»، الذي يسعى إلى ترشيح الحزب "الجمهوري" في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، «لن أقف هنا وأقول كيف كنت سأصوّت لو أنني كنت عضواً في الكونجرس». وأما المسار الآخر فهو التكهن بأن مجلس الشيوخ سيصلح عيوب قانون مجلس النواب، الذي يتضمن حذف ملايين الأميركيين من كشوف التأمين الصحي.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»