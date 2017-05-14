بديل «أوباماكير»

تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017

بدأت الأصداء المبكرة تتواتر، وكلها بالطبع ردود أفعال سلبية على مقامرة «الجمهوريين»، الذين مرروا قانون رعاية صحية «معيب» كبديل لـ«أوباماكير». ويشنّ «الديمقراطيون» هجوماً شرساً، بينما يتكتم «الجمهوريون»، وفي اثنتين من الجولات الانتخابية الخاصة على مقعدين شاغرين، يساعد قانون «الرعاية الصحية الأميركية»، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي بأغلبية ضئيلة، المرشحين "الديمقراطيين" الطامحين في شغل المقعدين. وقد عقد كثير من «الجمهوريين»، الذين صوتوا لصالح القانون، والمخصص لاستبدال «أوباماكير»، جلسات مع الناخبين أثناء العطلة البرلمانية الأسبوع الماضي، وقليل منهم هم من لم يتلقوا ردود أفعال سلبية.

ويرى خبراء سياسيون غير حزبيين أن التصويت يمكن أن يعرض أغلبية «الجمهوريين» في مجلس النواب للخطر، ولاسيما أن استطلاعات الرأي المبدئية لا تشي بوجود تأييد كبير للقانون.

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»