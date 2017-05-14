انتخابات إيران والباب الدّوار

تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017

حال الرئيس الإيراني في علاقته بالمرشد الأعلى في بلاده، شبيه بحال "سلّوم وعمّه" وكان سلّوم عبداً لعمّه، وعمل لسنوات طويلة في بوم عمّه، حتى أصبح نوخذة. وبعد طول شقاء ومكدة؛ طلب من عمه أن يكتب البوم باسمه فلم يمانع عمه؛ فنادى عبود، فأمره أن يكتب "البوم لسلّوم وسلّوم والبوم لعمُه" فمسكين سلّوم لم تسعه الفرحة بظنه،أنه أمتلك البوم.

لم تعد الانتخابات الإيرانية، في 19 مايو المقبل، محل اهتمام من العالم الخارجي، بعد القناعة التي ترسخت بأن منصب الرئيس في إيران "شكلي"، وأن السلطة الحقيقية بيد المرشد الأعلى للنظام الإيراني. ومجلس صيانة الدستور يجري تصفيات لأسماء المترشحين، بعد أن كان عددهم 1536 مرشحاً، ليبقي 6 مرشحين. وتغير الرؤساء ليس له نكهة في إيران، كما حركة "الباب الدّوار" لتنتهي النتيجة بما يريده المرشد الأعلى.

فأبرز المرشحين الستة هو روحاني لتفاؤله بما حققه عبر الاتفاق النووي، إلا أن شعبيته تراجعت، بسبب تدني مستوى المعيشة، ومؤشرات الاقتصاد بعد إبرام الاتفاق، على الرغم من عودة النفط الإيراني للتدفق

إلى الأسواق الدولية. مرشد الثورة خامنئي، أنتقد أداء حكومة روحاني لتقاعسها في تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم، إضافة إلى أن البرلمان أجرى تحقيقاً في دور شقيقه "حسين فريدون"، فيصبح حظه في الرئاسة، ضئيلًا.

المرشح إبراهيم رئيسي، من أبرز المرشحين ويدعمه الرئيس روحاني، والحرس الثوري وإعلام الملالي، فهو شخصية نافذة، بين رجال الدين والقضاء، وأنه من "المحافظين"، فإذا كان متوقعاً له أن يخلف خامنئي لولاية الفقيه، في حال وفاته؛ فمن الصعب عليه أن يخسر الانتخابات. فلا يستبعد وجود صفقة بين الملالية خلف ستار "التقية" السياسية. وسوف يحدد المرشد الأعلى اختياره للرئيس المقبل. وعادة ما يطرح المرشحون برنامجهم الانتخابي ، ولأهمية دول الجوار ليس هناك ما يشي بتغير سياسي إيجابي ويبدد أجواء التهديدات الصادرة من إيران.

فالسعودية لم تعد تثق بسياسة إيران. والأمير محمد بن سلمان اختصر الموقف بقوله: "لا يمكن التفاهم أو إجراء حوار مع إيران، لأنه لا توجد نقاط التقاء نتباحث حولها.."

في السياسة كما في الإدارة، لن تكون ناجحاً ما لم تنسجم مع فريقك ومحيطك مهما كانت مهاراتك، فهذا حال إيران، تفتقر إلى الانسجام مع جوارها الإقليمي. وما يهمنا هو توجه جديد لإيران يعيد بناء الثقة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ وأن تكف طهران عن تصدير الإرهاب من خلال وكلائها، وأن توقف توغلها في عدة دول عربية، فبذلك تتحمل إيران المسؤولية التاريخية تجاه جوارها الإقليمي.

وفي هذا السياق، نطالب إيران بأن ترد المظالم لأصحابها، فقد اعتبرت أعمال الشاه داخل إيران بالمظلومية، بينما مظلومية احتلال الشاه للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) اعتبرته «مكاسب وطنية».