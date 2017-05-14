ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017 فرنسا بين حصيلة عهد أولاند.. وبداية عهد «ماكرون» ليبراسيون ومع هذا يرى الكاتب أن حصيلة فترة رئاسة أولاند لم تكن أيضاً بكل تلك السلبية، ففيها أيضاً جوانب مضيئة كثيرة، فقد بدأ الاقتصاد في التعافي، وتم اجتراح بعض الإصلاح الهيكلي في قطاعات مؤثرة، كما لم يؤد أيضاً ارتفاع معدلات الضرائب، وزيادة الجرعة الليبرالية في آخر عهده، إلى التخلي عن مباهج دولة الرفاه والرعاية الاجتماعية، حيث إن مزاياها ما زالت موجودة حتى الآن على رغم كل الظروف، وفي الأخير عدّد الكاتب أيضاً بعض مواجع وفواجع عهد أولاند، كاقتحام بعض جوانب حياته الخاصة الفضاء العام على نحو غير ملائم، وتواتر وقوع الهجمات الإرهابية، وإن كان أيضاً يحسب له دوره الخارجي القوي الذي أعاد فرنسا إلى واجهة التأثير الأولى في المشهد الدولي، وكذلك صرامته ضد ممارسات نظام الأسد في سوريا، وقوة مواقفه في الحرب ضد الإرهاب. لوفيغارو ما زالت ردود الفعل تتولى على فوز الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، الذي يتوقع أن يتم تنصيبه اليوم الأحد، وفي سياق تحليل دلالة هذا الفوز على المشهد السياسي الفرنسي، نشر الكاتب إيف تريّار مقالاً في صحيفة لوفيغارو تحت عنوان: «الأفقان الاثنان»، خصصه للحديث عما تأدّى إليه انتخاب رئيس من خارج حزبي اليمين واليسار الكبيرين، حزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي، باعتبار ذلك مؤشراً على نهاية محتملة للصراع السياسي التاريخي بين هذين الحزبين اللذين احتكرا قيادة البلاد طيلة العقود الماضية، وفي هذا المعنى يرى الكاتب أن الحديث عن نهاية هذا الاستقطاب يبدو الآن سابقاً لأوانه، كما أنه يتجاهل أيضاً حقيقة اختلاف الموقف إلى حد كبير بين الحزبين، لأنهما ليسا على القدر نفسه الآن من ضمور الشعبية وأعراض الانكسار والانهيار. صحيح أن مرشحي الجمهوريين والحزب الاشتراكي أقصيا معاً من الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، إلا أن أسباب ذلك الإقصاء مختلفة كثيراً، كما أن الحزبين ليسا أيضاً الآن في ذات الحالة السريرية، ويتوقع أن تكشف الانتخابات التشريعية القريبة ذلك بجلاء. والحال أن الحزب الاشتراكي، المريض منذ زمن بعيد، يجهد اليوم للبقاء على قيد الحياة، بل إنه قد «فارق الحياة» فعلاً إن صدقنا رأي «مانويل فالس»، فقد تكشّفت ولاية السنوات الخمس المنقضية اليوم من حكم الرئيس أولاند عن فشل ذريع، وقد كلف ذلك الحزب كثيراً، وترتبت عليه نتائج بالغة السلبية، فلأول مرة منذ سنة 1969 جاء مرشحه للإليزيه، «بنوا هامون»، في أواخر قائمة المرشحين، ولم ينل بالكاد سوى 6% فقط من أصوات الناخبين! ولذا فإن كثيراً من مسؤولي الحزب الاشتراكي يرون الآن مستقبلهم السياسي في أقصى اليسار إلى جانب المرشح جان لوك ميلانشون، كما يلهث آخرون الآن أيضاً بحثاً عن اللجوء في معسكر أتباع إيمانويل ماكرون. والراهن أن الحزب الاشتراكي الذي أسسه فرانسوا ميتران في عام 1971 يبدو اليوم كسفينة تائهة من دون بوصلة أو خريطة أو حتى قبطان. وعندما تجرى انتخابات 11 و18 يونيو التشريعية القريبة فلن يكون الحزب الاشتراكي سوى ظل غائم لنفسه. أما الجمهوريون فوضعهم يبدو أفضل بكثير، يقول الكاتب. ولا ينقصهم الآن سوى أن يجتهدوا في السير على الطريق الصحيح. ذلك أن إخفاق مرشحهم فرانسوا فيون، في الرئاسيات، لم يكن لأسباب حزبية، وإنما يعود في جانب كبير منه لقضايا شخصية. ومع ذلك فقد حصد 20% من أصوات الناخبين، وهذه نتيجة مرتفعة، ولا وجه لمقارنتها مع نتيجة مرشح الاشتراكيين. لوموند «محاكمة المشروعية الغريبة المسلطة على إيمانويل ماكرون»، تحت هذا العنوان ناقشت افتتاحية لصحيفة لوموند ما اعتبرته محاولة تشكيك غريبة في مشروعية انتخاب ماكرون، من خلال التشكيك في النسب الفعلية من أصوات الناخبين التي حصل عليها، بل إن بعض المشككين في هذه المشروعية راحوا يتحدثون منذ الآن، وحتى قبل أن يستلم الرجل منصبه، عن كونه رئيس أقلية، لا يمثل أغلبية الفرنسيين على رغم نسبة 66% التي صوتت له. ويحتج هؤلاء المشككون بدعوى أن 12 مليون فرنسي امتنعوا أصلاً عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، و4 ملايين آخرين صوتوا بالبطاقة البيضاء رفضاً لماكرون ومنافسته لوبين معاً. ووفق هذا التقدير، وبخصم عدد الـ16 مليوناً، يكون ماكرون قد حصل فقط على نسبة 43.6% من أصوات الناخبين المسجلين.. ولكن يغفل هؤلاء، تقول الصحيفة، عن حقيقة مهمة هي أن كل رؤساء فرنسا السابقين، على امتداد الجمهورية الخامسة، حصلوا على نسب مشابهة تقريباً من المؤيدين بصفتهم الانتخابية الشخصية، ومع ذلك لم يشكك أحد في مشروعية انتخابهم، فالجنرال ديغول حصل على نسبة 45.3% في سنة 1965، وفاليري جيسكار ديستان حصل على 43.7% في 1974، وفرانسوا ميتران حصل على 43.8% في 1988، و43% في 1981. وأما جورج بومبيدو في 1969 فلم ينل سوى 37% وكذلك حصل جاك شيراك على 39.4% في 1995، وفرانسوا أولاند حصل على 39.1% في 2012. وكان الاستثناء الوحيد هو تلك النسبة العالية التي حصل عليها شيراك في 2002 بسبب التعبئة الجمهورية الواسعة ضد منافسه حينها جان ماري لوبين، وإذن فما الذي يجعل ماكرون الآن رئيس أقلية، إن كانت هذه النسبة، هي المعتادة في اختيار الرؤساء الفرنسيين؟ إعداد: حسن ولد المختار