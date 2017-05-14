انتخابات عربية.. وغربية!

تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017

تابعت وسائل الإعلام العالمية الانتخابات الديمقراطية الحرة في كل من فرنسا وكوريا الجنوبية، حيث فاز في فرنسا المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، بينما فاز في كوريا الجنوبية «مون جاي إن» مرشحاً عن «الحزب الديمقراطي الليبرالي». وتابعت الصحافة ووسائل الإعلام العالمية السيرة الذاتية للزعيمين، وبرامجهما الانتخابية، وطموحات القائدين الجديدين لتطوير بلديهما نحو الأفضل.

وعلى ما يبدو فإن أغلبيةً قاطعت هذه الانتخابات، حيث كانت نسبة المشاركة، كما أعلنت الحكومة الجزائرية، 38% فقط. والسؤال هو: لماذا مقاطعة الانتخابات؟ وهل هُناك فرصة لقيام انتخابات حرة وديمقراطية في الوطن العربي مستقبلاً، خصوصاً أن أوضاعنا العربية لا تسر أحداً، حيث انتشرت حالات العنف والإرهاب والقتل على الهوية، ناهيك عن تفشي الطائفية والقبلية وانتشار الحروب الأهلية وكثرة المطالبات الانفصالية في أكثر من قطر عربي؟

والسؤال الآخر هو: هل هناك جدوى من إجراء انتخابات ديمقراطية إذا كانت الدول والمجتمعات غير مؤهلة لقبول نتائجها مهما كانت طبيعتها؟ وهل هناك بوادر تحول ديمقراطي في ظل دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون؟

لا أدعي امتلاك الإجابة عن أي من هذه التساؤلات، لكن الأمر المؤكد هو أن الإصلاح الديمقراطي السلمي ومشاركة الناس في تقرير مصيرهم، سوف يقي هذه الدول والمجتمعات من الكثير من المشاكل التي نشهدها اليوم على الساحة العربية.

المواطنون العرب الذين يقاطعون الانتخابات ربما يفعلون ذلك اعتقاداً منهم بأنه لا جدوى من المشاركة في اقتراع قد لا يكون نزيهاً.. بل الأرجح أنه يفتقر للشفافية والمصداقية، إذ أصبح التدخل في سير الانتخابات أمراً معتاداً في معظم الدول العربية.

لقد مُورست «الديمقراطية الشكلية» في أكثر من قطر عربي، واختلفت التجارب «الديمقراطية» من بلد إلى آخر، لكن الأوضاع «الديمقراطية» في الوطن العربي حالياً، رغم شكليتها والقيود المفروضة عليها، تبقى أفضل حالاً مما كان عليه الوضع في السابق من حيث حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والعبادة، ونأمل أن نرى مزيداً من الاستقرار والحرية الديمقراطية مستقبلاً.

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*أستاذ العلوم السياسية -جامعة الكويت