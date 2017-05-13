ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 تحدي «التسوية» في زيارة ترامب.. ومخاوف من «ثلاثي إسلامي» يقود «اليونيسكو» «ذي تايمز أوف إسرائيل» ويقول الكاتب: علاقة إسرائيل باليونيسكو معقدة، على أقل تقدير، ولكن في وقت لاحق من هذا العام، ستختار المنظمة قيادة جديدة، والمسؤولون الإسرائيليون قلقون من إمكانية أن يحتل «ثلاثي إسلامي» ثلاثة مناصب رئيسة، وأن يسعى إلى الدفع بأجندة أكثر عدائية لإسرائيل في المنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة. ويرى الكاتب أنه من بين الأشخاص التسعة الذين يتنافسون على خلافة «إيرينا بوكوفا» في منصب مدير عام «اليونيسكو» هناك أربعة من دول عربية، وأحدهم – وزير قطري – يُعتبر الأوفر حظاً. المنافسان الأوفر حظاً للفوز بمنصب «رئيس المؤتمر العام لليونيسكو» هما من السعودية والمغرب. والمرشح الوحيد لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة هو من إيران. ونقل «رفائيل أهرين» تصريحاً لسفير إسرائيل لدى المنظمة، كرمل شاما هكوهين، حذر فيه من أنه «في ظروف معينة يمكن أن ينشأ ثلاثي إسلامي، الذي من شأنه أن يدفع المنظمة إلى أعماق جديدة من التسييس المعادي لإسرائيل». وحسب «أهرين» صادق المجلس التنفيذي للمنظمة على قرار يدين الأنشطة الإسرائيلية في القدس والخليل وغزة، وينفي سيادة الدولة اليهودية في القدس، ويصف إسرائيل بقوة احتلال. وحسب الكاتب: في ختام الدورة 39 للمؤتمر العام لليونيسكو في نوفمبر المقبل، سيصوت مندوبون من 195 بلداً عضواً – من ضمنهم دولة فلسطين، على اختيار المدير العام الجديد. المرشحون الأوفر حظاً للفوز في المنصب هم تشيان تانغ من الصين، وهو مساعد المدير العام لليونيسكو في مجال التعليم، ووزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي، وهي يهودية، ووزير الثقافة القطري د.حمد بن عبد العزيز الكواري. ويشير أهرين«إلى وجود منافِسة عربية أخرى هي مشيرة خطاب، وزيرة شؤون الأسرة والسكان المصرية السابقة، التي أشارت إلى معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979 على أنها أمر يؤهلها على نحو فريد لهذا المنصب. خطاب سبق وأن رشحت نفسها للمنصب في عام 2009 لكنها خسرت لبوكوفا البلغارية، التي ستتنحى بعد ولايتين. لليونيسكو كان هناك مديرون عامون من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، لكن لم يشغل هذا المنصب أي شخصية من العالم العربي من قبل، وهو ما دفع الدول العربية إلى الادعاء بأن وقتها قد حان. وينوه الكاتب إلى أنه في نوفمبر أيضاً، ستنتخب اليونيسكو رئيسين جديدين للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي. المرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس التنفيذي، هو أحمد جلالي، الذي يشغل حالياً منصب سفير إيران لدى اليونيسكو. «يديعوت أحرونوت» تحت عنوان «أعطوا ترامب فرصة»، نشرت «يديعوت أحرونوت» مقالاً لـ«ناعوم بارنبع»، استبق خلاله زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، واستنتج أنه إذا كان من الصعب تصديق أن الرئيس الأميركي سيضع نهاية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، من خلال طرح اتفاق سلام بين الطرفين، فإن الجانب الأهم في هذه الزيارة المرتقبة، هو التحدي الذي سيطرحه ترامب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الكاتب أشار إلى جهود رؤساء أميركيين سابقين، مثل جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، وهؤلاء كانت لديهم قناعة بأن الصراعات ينبغي حلها عبر المفاوضات، وخلال فترة حكمهم أرسلوا مبعوثين لتحريك المفاوضات، وتعرضوا لما وصفه الكاتب بألغام وحواجز، ولم يستطع أي منهم حسم الصراع، وبرروا ذلك في مذكراتهم، إما برفض أطراف الصراع للحل أو بتغير الظروف، وجميعهم اشتركوا في رؤية واحدة تقوم على أن الصراع يمكن حله، والحل الوحيد معروف، ويتمثل في مشروع الدولتين وفق حدود عام 1967 مع تعديلات طفيفة، وطريق الحل لابد وأن يمر عبر المفاوضات. الآن ترامب يختلف عن سابقيه من الرؤساء الأميركيين، هو لا يكترث بالتفاصيل، بل يطرح تحدياً على كل من عباس ونتنياهو، وهو سيكافح من أجل إبرام اتفاق قبل أي شيء آخر، وسيرسل خبراء في القانون لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل.. ترامب لا يرى أي اختلاف بين صفقة وأخرى، فإذا كان الطرفان يريدان إبرام الصفقة، فلندعم من يتوصلون إلى اتفاق ونمنحهم ضمانات لتنفيذه.. «هآرتس» في افتتاحيتها يوم الجمعة قبل الماضي، وتحت عنوان «دعوا ترامب يساعد في عملية المفاوضات»، نشرت «هآرتس» افتتاحية استنتجت خلالها أن الرئيس الأميركي يرى نفسه كطرف يقون بتسهيل علية المفاوضات، وليس وسيطاً، ومن المؤكد، حسب الصحيفة، أنه ليس شريكاً، لأي طرف من أطراف الصراع. ترامب يحاول تفنيد المزاعم التي تقول إن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين اتفاق أو بالأحرى صفقة يصعب تحقيقها، لكن اتفاقيات سياسية، مثل الاتفاق النووي مع إيران واتفاقية المصالحة بين بريطانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي، واتفاقيات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع كل من مصر والأردن، كل هذا يشير إلى أن الاتفاقيات التي يراها البعض صعبة، من الممكن تحقيقها. وحتى إذا كان الرئيس ترامب يستخدم مصطلحات اقتصادية، عندما يشير إلى إمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن الطموحات في هذه المسألة ينبغي أخذها على محمل الجد. ورغم ذلك، لا ينبغي إساءة فهم نوايا ترامب، فالسلام إذا تم تحقيقه، لن يكون بين الفلسطينيين والولايات المتحدة، أو بين واشنطن وتل أبيب، بل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحسب الصحيفة، لدى الإسرائيليين انطباع بأن لديهم من يدعمهم في البيت الأبيض، ومن يطرح ما يريدون تحقيقه على الإدارة الأميركية، أكثر من طرحه مصالح الفلسطينيين، وهو تصور تراه الصحيفة مضللاً، حيث إن ترامب حدد لإسرائيل القيود المفروضة عليها عند البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنوه الصحيفة إلى أن ترامب لديه براعة في تغيير مواقفه، بناء على وقائع وحقائق على الأرض. ومن ناحية أخرى، لم تتضح بعد أي نوع من الحل تسعى إدارة ترامب لتفعيله، فحتى بعد لقائه محمود عباس، لم يرشح شيء عن الثمن الذي يتعين على كل طرف دفعه من أجل التسوية، ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيفرض تصوراته على الطرفين، وحالة عدم التأكد هذه تراها الصحيفة نافذة وفرصة من خلالها يستطيع كل طرف صياغة الحل المقترح، وطرحه على الطرف الآخر، على أن تبدأ مفاوضات، من دون الحاجة إلى انتظار طبيعة الحل، أو الإطار الذي يسعى ترامب لتحقيقه. وعادة ما يدرك الطرفان ما هو مقبول لدى الطرف الآخر، وما هو مرفوض، وحجم الخسائر التي يتكبدها كل منهما في حال استمرار الصراع. وتقول الصحيفة بدلاً من قيام عباس ونتنياهو بتبادل الاتهامات، بمقدور الطرفين استخدام أدوات التحكيم التي سيطرحها ترامب، والدخول في مفاوضات تؤدي إلى أفضل الحلول الممكنة للشعبين.