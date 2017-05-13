تعزيز العلاقات الهندية- اليابانية

تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017

وافق وزير الدفاع الهندي «آرون جيتلي»، يوم الاثنين الماضي، على تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يعقد السياسة الأميركية في المنطقة.

وقال جيتلي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، والذي كان في زيارة لليابان، لنظيره الياباني «تومومي اينادا»: «إن الهند تعتزم اتباع شراكة استراتيجية مع اليابان». وأضاف: «إن كل هذا يعكس مستوى التعاون بين قواتنا المسلحة مع بعضها بعضاً». وفي إشارة إلى أن هذا التعاون الذي تم تعميقه، من المقرر أن تنضم الدولتان إلى الولايات المتحدة للقيام بمناورات بحرية ثلاثية في شهر يوليو المقبل.

غير أن هذا يتغير، على الرغم من ذلك. وقد دفع رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي» بالفعل بإصلاحات لجعل اليابان أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها أو مشاركة جيشها. وقال «آبي» في الأول من شهر مايو: «إنه يعتقد أن دستور اليابان الذي تم وضعه قبل سبعين عاماً يجب أن يتغير لتعديل المادة التي تخص بالذكر السلام الياباني. وهناك لاعب رئيس آخر محتمل في العلاقة اليابانية - الهندية - الأميركية، وهذا اللاعب هو الصين». تقول «واتسون»: «بالنسبة لليابان والهند، من الواضح أن الصين في خلفية كل هذه المناقشات». وقد سعى «آبي» إلى تعزيز قدرات اليابان العسكرية في ضوء تهديدات متزايدة من جانب الصين وكوريا الشمالية.

إيميلي تامكين: محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»