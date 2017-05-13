كوريا الشمالية ودروس إيران تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 أثناء حملته الانتخابية انتقد الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه بأنه «أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق». ومؤخراً، رغم ذلك، اعترفت إدارته بأن إيران تمتثل لالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق، وهو يتطلب منها التوقف عن تطوير أسلحتها النووية من أجل تفادي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الدولية. وفيما تجهد واشنطن لإيجاد خطة للتعامل مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، يمكنها الاستفادة من عدة دروس مهمة من الاتفاق مع إيران. وبشكل أساسي، يتعين على ترامب وفريقه إعادة تقييم المزايا النسبية للاستراتيجيات الدبلوماسية والعسكرية. وقد أظهر ترامب بالفعل تفضيلاً واضحاً للنهج القوي في الشؤون الخارجية. وفي أول مئة يوم له في الرئاسة أعطى للبنتاجون «تفويضاً كاملاً» لإجراء عمليات عسكرية، وبادر بتصعيد الحرب على الإرهاب، وشن ضربة صاروخية في سوريا، وأرسل مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات «كارل فينسون» قبالة شبه الجزيرة الكورية لممارسة ضغوط على كوريا الشمالية. وعلى رغم أن التماس القوة العسكرية أمر مفهوم، نظراً لمميزات أميركا الساحقة في ساحة المعركة، فإن بعض المشكلات الأكثر تحدياً التي تواجه الولايات المتحدة ليست قابلة للحلول العسكرية. إن كوريا الشمالية، مثل إيران، هي أيضاً وضع لا يمكن حله من خلال الوسائل العسكرية وحدها. وشن هجوم عليها لا يجازف فقط باحتمال استخدام الأسلحة النووية، بل قد يؤدي أيضاً إلى استفزاز بيونج يانج لإطلاق العنان لمدفعيتها التقليدية على السكان المدنيين المعرضين للهجوم في كوريا الجنوبية، حيث يعيش الملايين منهم ضمن نطاق ضربات تلك المدفعية. وفي كلتا الحالتين، فإن النتيجة التي توصلت إليها إدارتا بوش وأوباما هي أن الصبر الاستراتيجي والدبلوماسية هما فقط الخياران الحقيقيان الوحيدان المطروحان على الطاولة. والدرس الثاني الذي ينبغي أن تستخلصه الإدارة الجديدة من اتفاق إيران هو أن الحل الدبلوماسي الناقص أفضل من عدم وجود أي حل من الأساس. وقد اشتكى وزير الخارجية الأميركي «ريكس تيلرسون» من أن الاتفاق مع إيران في حد ذاته كان فاشلاً لأنه سيبطئ فقط، ولن يمنع، طهران من الحصول على أسلحة نووية. والقضية الحقيقية هنا ليست فشل الدبلوماسية. فلن يستطيع أي اتفاق أن يوفر ضماناً كاملاً بشأن المستقبل. والقضية الأساسية هي عدم القدرة على قبول أن الولايات المتحدة قد لا تستطيع أحياناً الحصول على كل ما تريد، على رغم كونها القوة العظمى الوحيدة في العالم. ولم يكن الاتفاق النووي مع إيران حلاً سحرياً، ولكن الولايات المتحدة أفضل معه منها بدونه. والدرس الأخير المستخلص من الاتفاق النووي مع إيران هو أن الدبلوماسية تحظى في الواقع بشعبية كبيرة. وبعد خطابه بشأن إيران خلال الحملة الانتخابية، وبعد التهديد بالحرب مع كوريا الشمالية، ربما يتحسب ترامب لأن يتخلى عنه مؤيدوه إذا ما سلك حلاً دبلوماسياً. وعلى رغم ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى العكس تماماً. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شركة «مورنينج كونسالت» أن الاتفاق مع إيران يحظى بتأييد كبير (56%) الآن، أكثر مما كان عليه الحال أثناء رئاسة أوباما. والأمر الحاسم هو أن أغلبية من الجمهوريين (بنسبة 53%) يؤيدون الآن الاتفاق للمرة الأولى. وهذا يوضح أن هناك مجالاً لترامب للمناورة عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية وانتشار الأسلحة النووية، حتى مع «دولة مارقة» مثل كوريا الشمالية. وعلاوة على ذلك، توضح استطلاعات الرأي أيضاً أن الجمهور ينظر إلى الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأكثر جاذبية. ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز»، فإن 62% من الجمهور «لا يشعرون بالارتياح» بشأن نهج أميركا الحالي تجاه كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع الرأي أن 61% من الجمهور يعتقد أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو بمثابة تهديد يمكن للولايات المتحدة احتواؤه، مقابل 27% الذين يعتقدون أن الإجراء العسكري مطلوب. وفي رأيي أنه ليس هناك خيار عسكري عملي ملائم لحل القضية النووية في إيران أو كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، فإن الجمهور يؤيد الدبلوماسية بحماس. ولحسن الحظ، تشير التقارير إلى أن ترامب يبحث بالفعل عن حل دبلوماسي بشأن كوريا الشمالية. وكما قال «هاري هاريس الابن»، كبير قادة البنتاجون في المحيط الهادئ، للجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب: «نريد أن نعيد كيم يونج أون إلى رشده، لا أن نجعله يخضع». تريفور ثرال: زميل بارز في قسم الدفاع والسياسة الخارجية بمعهد «كاتو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»