الطيران.. مخالفات الطواقم والركاب تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 تسلمت شركات الخطوط الجوية الأميركية من الحكومة الأميركية رسالة انتقاد مصوغة بأسلوب بالغ التحفظ بسبب سوء معاملتها للركاب بعد أن أصبحت هذه الظاهرة روتينية ومتكررة، واشتملت قائمة الانتقادات على: إجراء الحجوزات لعدد من الركاب يفوق عدد المقاعد، وتصغير مقاعد الطائرات بشكل متواصل حتى تتسع الطائرة لعدد أكبر من الركاب، والمبالغة في التفريق في مستويات مظاهر الراحة والترفيه بين ركاب الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية، والإفراط في فرض الرسوم. وكان الحدث الذي دفع بهذه الظاهرة إلى واجهة الاهتمام الإعلامي هو المعاملة القاسية التي لاقتها المسافرة على إحدى طائرات خطوط «أميريكان إيرلاينز»، والتي تم سحبها بطريقة مهينة إلى خارج الطائرة الشهر الماضي. وربما يكون قد جاء الوقت الذي ينظر فيه المسافرون إلى المرآة حتى يفهموا السبب الذي دفع العديد من شركات الخطوط الجوية إلى تحويل طائراتها إلى ما يشبه الأقفاص أو السجون الطائرة. وفي معرض محاولة الشركة الدفاع عن نفسها، وجهت بياناً صحفياً للقناة التلفزيونية التي تكفلت بمتابعة القضية جاء فيه أن المرأة حاولت التوجه إلى حمام الطائرة، وهو فعل مخالف للقوانين الفيدرالية لأن ضوء الحزام كان لا يزال مشتعلاً. وهناك الكثير من مثل هذه الحوادث التي تتكرر كل يوم ويتم تسجيل بعضها بكاميرات الهواتف المحمولة وتنزيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من الأخبار التي تستقطب الكثير من اهتمامات الناس، وتشير إلى المخالفات الكثيرة التي يرتكبها ركاب الطائرات وطواقم الطائرات ذاتها أثناء التحليق في السماء. ولا تأتي هذه الأخطاء من شركات الطيران وحدها، بل إن كاميرات الهواتف المحمولة الذكية التقطت مشاهد لعدد كبير من الناس الذين أظهروا سلوكياتهم السيئة أيضاً داخل الطائرات وفي المطارات. وقد يحاول أحد الركاب خلق فضيحة مزيفة على متن الطائرة ربما من أجل الفوز بفيلم فيديو قصير ينشره على حسابه على فيسبوك ويحقق عن طريقه الشهرة، أو أملاً منه في أن تعرض عليه شركة الطيران المقصودة شيئاً ما للكف عن متابعة نشر فضيحته. وقالت تايلور جارلاند الناطقة باسم «رابطة موظفي إعداد الرحلات» الأربعاء الماضي: «نحن نرى بوضوح كيف أن عدداً صغيراً من المسافرين الذين يبدو وكأنهم يريدون استنساخ صورة من الغضب الذي يعم الشوارع وينقلونها إلى شركات الطيران من أجل الحصول على شيء ما. وبالطبع، هذا الحكم لا ينطبق على الغالبية العظمى من المسافرين الذين لا يريدون شيئاً أكثر من الوصول إلى مقاصدهم آمنين». فريدريك كانكل: محلل ومدوّن أميركي متخصص في قضايا السياحة والسفر ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»