زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 في آخر أبريل المنصرم، وتحديداً في 20-4-2017، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بزيارة رسمية إلى موسكو حيث التقى بالرئيس فلاديمير بوتين. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين الدولتين على صعيد الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية القائمة ومحاربة الإرهاب وتطور القضايا الساخنة في المنطقة. وربما أن من أهم القضايا التي تم تناولها قضية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وجوارها الجغرافي على ضوء ما تعاني منه من منعطفات خطيرة تحمل العديد من الأخطار والتحديات التي تحتاج إلى التعاون الإيجابي بين دول المنطقة جميعها والأطراف الدولية العظمى والكبرى الفاعلة والمؤثرة فيها بما في ذلك روسيا الاتحادية. وخير ما في الأمر على هذا الصعيد هو أن الجانبين أعلنا في نهاية اللقاء عن نيتهما إضفاء طابع الشراكة الاستراتيجية على علاقاتهما. إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا والحفاوة الكبيرة التي استقبل بها أتت ضمن سلسلة الزيارات الناجحة التي يقوم بها سموه لعدد من الدول العظمى والكبرى والإقليمية الكبرى بهدف تعزيز الصداقات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مثل هذه الدول، وهو أمر يدل على رؤيته المستقبلية الثاقبة وحسن بصيرته بأن تنويع وتعدد مثل هذه الصداقات والشراكات يقوي ويعزز مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هذه الدول ويجعلها قادرة على تحقيق أكبر قدر منها في الأحوال العادية من جانب، وعند الضرورات القصوى من جانب آخر، في إطار سياسات حكيمة تقوم على تنويع وجهات روابط وارتباطات الدولة على الصعد كافة، فنراه قبل فترة قد قام بزيارة ناجحة جداً إلى الهند التي تعد في هذه المرحلة عملاقاً آسيوياً قادماً، وها نحن نراه يقوم بزيارة ناجحة أخرى إلى روسيا ضمن نفس الأطر والتوجهات. وفي ظل هذا النوع من المعطيات، وأخذاً بعين الاعتبار أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت جميع الأهداف التي وضعت لها، فإن دولة الإمارات تستطيع، وربما أن من واجبها، أن تستثمر في ذلك وأن تنظر إلى المستقبل لصياغة أمن الخليج الذي من خلال التعاون مع روسيا. إن صياغة سياسة للمستقبل يجب أن تبدأ من نقطة الأخذ بعين الاعتبار ماهية مصالح دولة الإمارات العليا في الخليج العربي، وما هي استراتيجيتها العظمى حول ذلك والعوامل التي من المحتمل لها أن تهدد تلك المصالح. إن التزام دولة الإمارات بأية سياسة في الخليج العربي من خلال التعاون مع روسيا لابد وأن تضع في اعتبارها أن التهديد الرئيسي لتلك المصالح يأتي من إيران. وعلى أرض الواقع هذه هي الحقيقة المرة المستشفة من احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتهديد بالمزيد من التوسع في المياه الإقليمية ووقوفها ضد أية حلول سلمية للمشكلة وعرقلتها لها، والتدخل في شؤون البحرين الداخلية. إن الزيارة الميمونة الناجحة يجب أن تستثمر نتائجها لصالح الطرفين خاصة إذا ما رغبت روسيا في ذلك واستجابت لدعوات الإمارات الموجهة إليها للحد من التسلح النووي الإيراني المخيف.