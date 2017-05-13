«كايسيد».. وشعلة الأديان التنويرية تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 حين تنزل الوحي الإلهي على البشر كان هدفه الرئيس هو العمل على إنارة الطريق للبشرية، وتعبيد المسالك الوعرة، غير أن الإنسانية لاحقاً وعوضاً عن أن تجعل من الأديان حجر زاوية للقاء والوحدة، ذهب البعض منها في طريق الافتراق والتشتت. في ستينيات القرن الماضي تساءل أديب فرنسا الكبير «أندرية مالرو»:«هل سيضحى القرن الحادي عشر قرناً دينياً؟ والشاهد أن ذلك ما جرت به المقادير، إذ لم يقدر للعولمة أن تقوم بعملية انزياح تاريخي للدين، لكن تشوهات عديدة كانت قد طبعت في الفكر الديني جعلت أتباع الأديان في حاجة إلى نهضة حقيقية، تعيد كشف الوجه الإلهي الخلاق لرسائل السماء. من بين المؤسسات الدولية القليلة التي أخذت على عاتقها مهمة الوصل تجاه ما قد انقطع من حوار تأتي مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في النمسا، والتي أضحت شعلة تنويرية في طريق التلاقي بين الشرق والغرب، ومظلة حوارية خلاقة لأبناء الأديان الإبراهيمية، وكذا لأصحاب الشرائع الوضعية في آسيا الشرقية بنوع خاص. يذهب السيد فهد أبو النصر المدير العام لكايسيد إلى أن فكرة الشبكة تتسق والدور المحوري الذي تؤمن به المؤسسة بشأن نشر ثقافة الحوار والتعددية في العالم العربي، سيما وأن تلك المعاهد والكليات الدينية لها دور مهم في تأهيل ثقافة الحوار خاصة بين القيادات الدينية الشابة. جاءت الشبكة الجديدة كحاجة فعلية آنية ضمن فعاليات عديدة تبنتها«كايسيد» لمواجهة العنف الفكري، ورفض الآخر عبر السنوات الماضية، وقد كلفتْ فريقاً من التربويين والأكاديميين بفحص أحوال تلك المعاهد والكليات التي تخرج رجالات الدين، وجاءت النتائج وعن حق إشكالية، فما بين انتشار مشاعر وأفكار سلبية وتشكيكية تجاه الآخر المختلف دينياً، إلى غياب التوافق والإجماع، والتخوف الاحترازي من الانزلاق في فخ التماهي مع دين الآخر، أو الانهماك المفرط بالتركيز علي المسائل الخلافية، وصولاً لافتقار الكوادر التدريسية التي تتمتع بالمعرفة العلمية النوعية بالخبرة المطلوبة لإدارة عملية تعليمية حاضنة للتعدد والتفاعل الدينيين. من هنا تواجه الأجيال الجديدة بفجوات كبيرة يصعب تجسيرها، طالما كانت الأساسات البنيوية مهترئة وغير قادرة على تحمل وطأة العيش معاً، بكل ما يحمله هذا العيش من ثنائية جبلت عليها الخليفة منذ بداياتها وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. تكمن فلسفة«كايسيد»- بحسب السيد فهد أبو النصر- في النظر إلى الدين كجزء من الحلول الرئيسة لإشكاليات العالم المعاصر، عطفاً على اليقين الذي لا يتزعزع في أهمية بل وربما خطورة الدور الذي تقوم به القيادات الدينية التي يمكنها أن تصنع شتاء أو صيفاً للإنسانية متى أرادت، فهي قادرة أن تجعل من نهاره دافئاً إنسانياً متلاحماً مشتركاً، أو تحيله إلى لهيب قائظ مشتعل بالعداوات والصراعات التي لا تقبل فلسفة المواءمات الإنسانية. من هنا يأتي دور «كايسيد» في نشر ثقافة الحوار، وكحلقة وصل ما بين القيادات الدينية وصانعي السياسات من أجل العيش المشترك وبناء الترابط الاجتماعي في كافة أنحاء العالم. أفضل ما يمكن قراءته ضمن أهداف الشبكة الجديدة التي ترعاها«كايسيد» فكرة وضع برامج عمل لتنفيذ استراتيجية التربية الحاضنة للتنوع الديني وتفعيلها في المعاهد والكليات، وإدماجها قدر الإمكان ضمن برامج وسياسات المؤسسات التربوية المشاركة. تسعى الشبكة كذلك لإعداد ميثاق أكاديمي مشترك يعزز قيم الحوار والقبول والتعاضد والانفتاح وإدماجه في مناهج الكليات التربوية، ووضع وتطوير مناهج دراسية دينية ومواد تعليمية تلحظ التنوع الديني، وتتشكل على قاعدة مفاهيمية، بما يتناسب مع استراتيجية الشبكة ورؤيتها لتأسيس وتفعيل تربية دينية حاضنة للآخر مقبلة عليه مرحبة به، مشاركة إياه في أفراحه وأتراحه. أفضل ما يمكن لـ«كايسيد» أن تفعله، وهي تفعله بالفعل، محاولة العودة من جديد إلى رحم «الشرق الفنان»، كما أطلق عليه الفيلسوف المصري المعاصر الدكتور زكي نجيب محمود، فعلى أرض الشرق هبط الوحي، وتنزلت الرسالات السماوية، وعاشت وتنافحت وتلاقحت، ومن الشرق أيضاً تنطلق هذه الشبكة لتعيد للعالمين العربي والإسلامي بكل مكوناتها الحضارية والإنسانية والدينية الألق الذي كان يوماً ما، وعرفه بلاط هارون الرشيد بنوع خاص. طرح شبكة المعاهد والكليات الدينية، وعن حق كما يؤكد السيد أبو النصر، تكمن أهميته في أنه يسعى لتقديم حلول مستدامة وليس مؤقتة، لمواجهة التحديات الكامنة في عصرنا الحاضر، وأهمها النظر إلى الآخر كما يرى البعض وكأنه الجحيم كما قال سارتر ذات مرة، وما من بديل عن الحوار والجوار اللذين يمكنا العالم من تجاوز عقبة الخوف، وهدم جدران سجن الذات، وإزالة أسوار الشكوك الناجمة عن عدم المعرفة العميقة والإيجابية بالآخر، ومن ثم بلوغ غاية الاحترام والتفاهم المتبادل. إنها ولاشك، شعلة تنويرية جديدة في طريق تشجيع التعايش السلمي بين أتباع الأديان حول العالم عامة، وفي عالمنا العربي بنوع خاص، شعلة تبدد ظلامات الأصولية وتجابه جفاف العلمانية المسطحة.