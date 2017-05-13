الاستبداد.. تاريخ أم بنية؟ تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 يعتبر المنتقدون في الغرب أن تاريخ العرب والمسلمين في معظمه تاريخ استبداد طويل منذ نشأتهم ككيانات سياسية. صحيح أن لفظ «الدولة» ورد في كتب التاريخ منذ الأمويين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العبيدية، الدولة الإخشيدية، الدولة الأيوبية، الدولة العثمانية أو «دولة الخلافة»، بحسب تسمية البعض، حتى تبقى أطول مدة ممكنة! ثم ضعفت السلطنة وقضى عليها كمال أتاتورك في عام 1923 لتنشأ الدولة الوطنية التركية على نسق الدول الأوروبية بعد انتهاء عصر الإمبراطوريات، وإنشاء الدول القائمة على العرق أو اللغة. فانتهت السلطنة العثمانية وبدأ استعمار ممتلكات «الرجل المريض» بين الدول الغربية، فرنسا: المغرب العربي والشام، سوريا ولبنان. وإنجلترا: مصر والسودان والأردن واليمن في صورة احتلال مباشر للأراضي، أو زرع قواعد عسكرية في المناطق الاستراتيجية مثل التل الكبير حفاظاً على قناة السويس وعدن ومناطق في الخليج كممرات إلى طريق الهند والصين، هونج كونج. ونشأت كلها دولاً غير ديمقراطية، حسب المفهوم الغربي، بصرف النظر عن اسمها وشكلها ونوع استبدادها في الوقت نفسه الذي تحررت فيه الدول الغربية من كثير من أشكال الاستبداد. ومن هنا اعتبر أن المقارنة بيننا وبين الغرب كانت في صالح الغرب. وهي مقارنة ظالمة لأننا نعيش في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين. الغرب في العصر الحديث، ونحن في نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث! فالفارق بيننا نحو خمسة قرون. الغرب يعيش عصر ما بعد الحداثة والتفكيك ونحن نعيش عصر التجديد الديني والنزعة الإنسانية. فتاريخنا السياسي تاريخ صعب، منذ الفتنة الكبرى، مروراً بالسلطان العثماني، وحتى بعض الدول الحديثة، من الحجاج بن يوسف الثقفي «إني رأيت رؤوساً قد أينعت وحان قطافها» وهو ما زال سارياً حتى الآن في بعض الحالات. ومع ذلك طرح الكواكبي عدة افتراضات: قد يرجع الاستبداد إلى فهم خاص للدين. وهو ما يشهد به أحياناً التاريخ وتكوين بعض المجتمعات الإسلامية. وقد يكون الاستبداد اجتماعياً في مجتمع يقوم على العلاقة العمودية. وهو المجتمع البطريركي أو الأبوي عند علماء الاجتماع ومجتمع «سي السيد» عند الأدباء. يصعب تغييره لتأصل العادات فيه. وكل خروج عليها خروج على المجتمع ذاته. وعندما تتكرر العادات تصبح سلوكاً تاريخياً وجزءاً من سلوك المجتمع نفسه. وظهر نوع من الاستبداد هو الاستبداد العسكري الذي بدأ في النصف الثاني من القرن الماضي لاستكمال التحرر الوطني أو التحرر الاجتماعي. فتحولت الدولة الوطنية المستقلة، في بعض الجمهوريات، إلى دولة استبدادية تعتمد على سلطة الجيش. وتصطدم بباقي القوى السياسية المدنية على رغم أن من نفذوا انقلابات الجيوش هم أفراد منهم مثل «الضباط الأحرار». وبعد التصفيات فيما بينهم وتركيز السلطة في يد فريق منهم تحول الفريق الحاكم إلى فريق استبدادي خوفاً من ضياع السلطة واستلامها من طرف فريق آخر. واستمر الاستبداد العسكري حوالى نصف قرن أو أكثر حتى قامت ثورات تطالب بالحرية والخبز والعدالة والكرامة الإنسانية في تونس ومصر وليبيا وسوريا. والنتيجة أن الاستبداد بنية دينية واجتماعية وذهنية ولذلك يصعب القضاء عليها إلا بتغيير الذهن الذي يرثها، والعقلية الثقافية التي تولدها من جديد.