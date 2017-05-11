استعدادات الدولة للشهر الفضيل تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017 تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً حيثية لرعاية وحماية المستهلكين، والسيطرة على الرغبات المتزايدة للمنتجين في زيادة أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، ولاسيما أنه يتزامن هذا العام مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، وفي هذا السياق اعتمدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 542 أسرة مواطنة للمشاركة في إعداد مليون و700 ألف وجبة لمشروع إفطار صائم الذي تنفذه للعام العاشر على التوالي خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الدولة في 100 موقع للمؤسسة، بحسب محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً بحضور الشركاء الاستراتيجيين ورعاة مشروع المؤسسة الرمضاني. وقال الخوري: «بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل المؤسسة عطاءها للعام العاشر على التوالي في مشروع إفطار الصائم تكريساً لقيم التضامن الإنساني». وأوضح الخوري «تكليف 184 منسقة ومشرفاً وتوزيعهم على مختلف مناطق الدولة، للوقوف ميدانياً وإجراء زيارات مفاجئة لفحص جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها الشروط الصحية ومتابعة الأسر المواطنة في أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها». تعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن دلالات عدة، لعل أهمها، حرص قيادتنا الرشيدة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه أي ممارسات سلبية قد تنال من رفاه المواطنين وتقوض ما تتبناه الدولة من إجراءات تستهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال الحرص على حماية المستهلك ومراقبة حركة الأسواق وضمان المنافسة الشريفة ومنع الممارسات التجارية الضارة التي تعرقل عمل آليات العرض والطلب، وكذلك العمل على نشر الوعي الاستهلاكي، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئات والجهات المعنية بتوفير احتياجات المستهلك في دعم مبادرات الخير التي تتبناها الدولة، بما يصب في المجمل في سلة تعزيز الشفافية الاقتصادية وترسيخ ركائز مبدأ حرية التجارة وضمان كفاءة المنتج والجودة وتعزيز الرقابة ونشر الثقافة التوعوية لدى المستهلكين، ما تنتج عنه بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والتنافسية تحقق مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع. ليس بالأمر الغريب على القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الرعاية الاستثنائية التي توليها لكل من يعيش على أرضها، وهذا ما تترجمه دوماً خطط وقرارات الدولة التي تجعلها تسبق غيرها بسنوات وعقود، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم وتحقيق رفاهية وسعادة الإنسان إيماناً بأنه العماد الأساسي واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع واستكمال المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية