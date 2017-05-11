ألمانيا وقيادة الاتحاد الأوروبي تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017 كان النصر الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والهزيمة التي لحقت بعدوة حلف «الناتو» وحليفة الرئيس فلاديمير بوتين «مارين لوبين»، من الأخبار الطيبة بالنسبة لأولئك الذين يصرّون على الاعتقاد بأن الأوروبيين والأميركيين لا زالوا متحدين تحت مظلة القيم الليبرالية الديمقراطية. ولكن علينا ألا نخدع أنفسنا أيضاً، لأن المجتمعات التي تستوطن جانبي الأطلسي لا زالت تواجه أزمات ثقة ضخمة فيما بينها. وحتى تتمكن من تجاوزها والتخلص منها، تحتاج أوروبا بشكل سريع إلى قيادة سياسية قوية ومتنوّرة تأتي من داخلها. والمرشح الأفضل لتحقيقها هو ألمانيا. وقد أظهر استطلاع أنجزته مؤسسة «بيو» ارتفاع مؤشرات الشك في الاتحاد الأوروبي عبر القارة كلها. وأسوأ من هذا وذاك ما لوحظ من أن فيروس انعدام الثقة منتشر بشكل خاص في أوساط الشبان. وبيـّـن استطلاع حديث أن واحداً من كل خمسة أوروبيين ممن ولدوا خلال الألفية الجديدة يفضلون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال أكثر من نصف من استطلعت آراؤهم إنهم ما عادوا متأكدين من أن الديمقراطية تمثل الشكل الأمثل للحكم. وقد تقرر إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا خلال شهر سبتمبر المقبل. وإذا كان فازت فيها المستشارة أنجيلا ميركل أو منافسها عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي مارتن شولتز، فسيتعيّن على ألمانيا أن تعير أقصى اهتمامها لإيجاد الوسائل المناسبة لوضع حدّ لمشاعر الرغبة في التفكك التي تزداد قوة وتجذّراً في أوروبا، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة تراجع الممارسات الديمقراطية عبر القارة. ومن المعروف أيضاً أن الاقتصاد الألماني هو الأقوى في القارة الأوروبية، وهو يواصل نموّه وفق وتيرة ثابتة ومن دون انقطاع. كما أن معدل البطالة فيها أيضاً هو الأخفض حيث بلغ 3,9 في المئة مقابل ما يقارب 10 في المئة في فرنسا. وهناك أحاديث تدور في الكواليس عن مبادرات فرنسية- ألمانية تهدف لإعادة إحياء المشروع الأوروبي، إلا أن حكومة ماكرون المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة في عقد التحالفات مع أحزاب اليسار واليمين التي لا تشعر بالولاء له ولا لحزبه الجديد على النحو المطلوب. كما أن القيادة الفاعلة يجب أيضاً أن تأتي من الدولة التي تقع في قلب القارة، وهي التي حرصت خلال العقود الماضية على تجنّب التظاهر بدورها القيادي الطبيعي. وكان الألمان يهتمون بالتأكيد على أنهم الملاذ الآمن في هذا العالم الذي تكثر فيه التحالفات متعددة الأطراف. وأما اليوم، وفي عصر «البريكسيت» وواشنطن التي ترفع شعار «أميركا أولا»، فقد بدأت هذه المشاعر في التحول إلى نوع من اللامبالاة. ويجب أن تشتمل القيادة الألمانية على الجانب المتعلق بالقضايا الدفاعية بالرغم من قوانين الحظر المفروضة عليها في هذا المجال منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك الآن جنود ألمان يعملون على الأرض في ليتوانيا باعتبارهم جزءاً من خطة حلف «الناتو» للانتشار في دول البلطيق. ويمكن لهذا الوضع الجديد أن يوحي على الأقل بأن برلين راغبة في الوقوف في وجه روسيا، وأيضاً في الاصطفاف إلى جانب حلفائها بطريقة فعالة. ونحن من دون شك نحتاج إلى المزيد من مثل هذه المبادرات. على أن التفكير الخلاّق مطلوب أيضاً في الاتحاد الأوروبي ذاته. فالاتحاد يعاني الآن من مشاكل عميقة، وكل محاولة للتقدم إلى الأمام في طريق التكامل لابد أن تسبب ردات فعل قوية. ويكمن السبب الأساسي لهذه الظاهرة في أن فكرة الاتحاد أصبحت مرادفة في عقول البعض لفقدان السيادة الوطنية. ويبدو واضحاً الآن أن ألمانيا هي التي يمكنها أن تقود حملة إعادة تصويب الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع. جاري شميت وجيفري جيدمين: كاتبان ومحللان سياسيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»