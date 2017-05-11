«الشمس المشرقة»

تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017

انتخبت كوريا الجنوبية «مون جاي إن» ذا النزعة اليسارية رئيساً جديداً لها يوم الثلاثاء، لتنهي قرابة عقد من حكم المحافظين للبلاد. وكان مون، الليبرالي البالغ 64 عاماً، قد ترشح للانتخابات ضد المحافظة بارك جون هاي في 2012 وخسر أمامها بفارق صغير، قبل أن يعود مجدداً ليفوز بالرئاسة عقب تنحية بارك بسبب الفساد.

لكن رغم أن السياسة الداخلية لكوريا الشمالية قد تكون لعبت الدور الأكبر في فوز مون، فإن فوزه ستكون له من دون شك تداعيات دولية، بعضها على سياسة الرئيس الأميركي ترامب تجاه كوريا الشمالية، فقد اشتهر مون بدفاعه عن الحوار مع كوريا الشمالية، وانفتاحه على فكرة إعادة «البيت الأزرق» (مقر الرئاسة في سيؤول) إلى «سياسات الشمس المشرقة»، التي تقوم على انخراط أكبر مع «الشمال». ويشار هنا إلى أن مون، حين كان مديراً لموظفي الرئيس «رو مو هيون» خلال ولايته (2003 -2008)، كان جزءاً من إدارة انتهجت تلك السياسة بالضبط، ما أدى إلى ازدياد الاتصالات السياسة والاقتصادية مع كوريا الشمالية توخياً للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وبالطبع فإن كثيراً من الأشياء تغيرت خلال هذه السنوات العشر، والتي يمكن أن تجعل سياسات «الشمس المشرقة» أقل عملية. وفي غضون ذلك، ازدادت قدرات كوريا الشمالية النووية وفُرضت عليها عقوبات أممية، ما قد يصعِّب على مون إنجاز المشاريع التعاونية التي وعد بها، من قبيل إعادة فتح «مجمع كايسونج الصناعي».

إيميلي تامكين: محللة سياسية أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»