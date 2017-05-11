«الآبارتايد» في السياق الإسرائيلي تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017 كثيرون، من غير الفلسطينيين والعرب، من مؤسسات وجمعيات وأفراد، قاموا وما زالوا يقومون بإجراء مقارنات ما بين السياسات الإسرائيلية وسياسات نظام الفصل العنصري (الآبارتايد) السابق في جنوب أفريقيا. ولعل أول من سلط الضوء على السياسات الإسرائيلية كان «هندرك فيرورد» في عام 1961، وهو رئيس وزراء جنوب أفريقيا والذي يعتبر مصمم السياسات العنصرية فيها آنذاك، حين قال في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «أخذ اليهود إسرائيل من العرب بعد أن عاش العرب هناك آلاف السنين. إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا، دولة عنصرية». لاحقاً، جاء «جيمي كارتر»، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية، ومؤلف كتاب «فلسطين سلام وليس تفرقة عنصرية»، حين أعلن صراحة في عام 2006 بأن «هناك سياسة تفرقة عنصرية موجهة ضد الفلسطينيين. وفي بعض الحالات فإن هذه التفرقة أقسى من المعاملة التي كانت تتم ضد السود في جنوب أفريقيا». في فلسطين التاريخية اليوم أربع مجموعات فلسطينية: الفلسطينيون في قطاع غزة، وفي القدس الشرقية، وفي الضفة الغربية، وفلسطينيو 48. وقد خصصت الدولة الصهيونية لكل مجموعة قوانين عنصرية صرفة للتعامل معها. وفي محاضرة لرئيس الحركة العربية للتغيير، عضو «الكنيست» الإسرائيلي (أحمد الطيبي)، ألقاها مؤخراً في «منتدى العصرية» في العاصمة الأردنية، قال: «إسرائيل دولة ديمقراطية انتقائية، وليست مطلقة، فهي ديمقراطية تجاه اليهود، ويهودية تجاه العرب، إزاء انتفاء المساواة بين المواطنين دونما تمييز، وتعريف الدولة اثنياً عرقياً ذاتياً، بما يجعل اليهودي، في منظورها، الأفضل مقارنة بالعربي». وأضاف: «إسرائيل تدير ثلاثة أنظمة حكم، نظام ديمقراطي تجاه 80% من السكان اليهود، مقابل نظام تمييز عنصري ضد 20% من العرب، والاحتلال - أي الآبارتايد في الأراضي المحتلة عام 1967- بحيث يعد توصيف نفسها بالديمقراطية تضليلاً». ومؤخراً، كشف التقرير السنوي الثاني لمركز «مدار» الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية، أنه «منذ الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية قبل عامين، أدرج على جدول أعمال الكنيست 136 قانوناً عنصرياً وداعماً للاحتلال والاستيطان، من بينها 25 قانوناً تم إقرارها نهائياً، فيما 14 قانوناً آخر في مراحل التشريع. وهذه ذروة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، تعكس استفحال العنصرية وسطوة اليمين الأشد تطرفاً». وفي تصنيف القوانين، يبين التقرير أن «24 مشروع قانون من أصل مشاريع القوانين الـ136، تستهدف الفلسطينيين في كامل فلسطين التاريخية. و21 قانوناً يستهدف فلسطينيي 48 وفلسطينيي القدس المحتلة. و28 قانوناً تستهدف فلسطينيي 48 وحدهم. و37 قانوناً لصالح الاستيطان». النظام القائم في فلسطين اليوم يتجاوز في ممارساته العنصرية ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفي مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، شنت الكاتبة الإسرائيلية «مايراف زونسين» هجوماً حاداً على إسرائيل بمناسبة احتفالاتها بذكرى تأسيسها، واعتبرت ذلك بمثابة «تأييد لسياسة إسرائيل العنصرية وعدم المساواة ومصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق أخرى». وقالت: «بالنسبة لي أنا التي عشت معظم حياتي في إسرائيل، أصبح علمها رمزاً للشعور الوطني اليهودي المدمر وغير المتسامح». وختمت: «جيلي هو الشاهد على موت الجهود الإسرائيلية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، واضمحلال اليسار كقوة سياسية، وتدهور المعايير الديمقراطية حتى داخل المجتمع اليهودي». وفي مقال بعنوان «الدولة الظلامية»، يقول الكاتب اليساري جدعون ليفي: «هكذا تبدو الدولة اليهودية التي يريد الكثير من الإسرائيليين الحفاظ عليها بأي ثمن. السنة هي 2017، والواقع هو العصور الوسطى. تستطيع إسرائيل التلويح كما تشاء بزعم أنها الديمقراطية الوحيدة، لكنها (دولة) ظلامية، قسرية، يزداد الظلام فيها».