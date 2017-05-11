انتخابات فرنسا.. انتصار لأوروبا تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017 الانتصار الساحق الذي حققه إيمانويل ماكرون على مارين لوبين في الجولة الفاصلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم 7 مايو الجاري، وضع حداً للحركات القومية الشوفينية والمعادية للعولمة، ولو بشكل مؤقت، وهي الحركات التي تهدد بتقويض العلاقات القائمة بين دول أوروبا وبتفكيك الاتحاد الأوروبي ذاته. وكانت نتائج تلك الانتخابات عظيمة ومشجعة بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تنتظر خوض انتخابات مصيرية في شهر سبتمبر المقبل. وكانت أيضاً نكسة حقيقية لفلاديمير بوتين الذي راهن على فوز لوبين، فيما يقال إن قراصنة المعلومات الروس حاولوا التدخل في الانتخابات لصالحها بنفس الطريقة التي حاولوا خلالها استهداف المرشحة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ومن المعروف أن بوتين يرحب بانهيار الاتحاد الأوروبي، لأنه يرى أن ضعف أوروبا يصبّ في مصلحة روسيا. ولقد لقي انتصار ماكرون ترحيباً رسمياً من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لأنه ينطوي بالنسبة لها على أهمية كبيرة لتحقيق انتصارها الحاسم في الانتخابات البريطانية التي سيتم إجراؤها في 8 يونيو المقبل. ولو أعيد انتخاب ميركل مستشارة لألمانيا، فسوف يتنفس مؤيدو المشروع الأوروبي الصعداء مرة أخرى. وعلى أن نتائج الانتخابات التي شهدتها كل من النمسا وهولندا، وأخيراً فرنسا، توحي بأن الطفرة السياسية التي سجلتها الأحزاب القومية المعادية للهجرة قد بلغت الحدود القصوى لمطامحها، رغم أن هذا الحكم لا ينطبق على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولم يعد من ضروب الخيال أو الوهم القول بأن الحركات القومية في أوروبا قد أتت على نهايتها. وما لم يتم تحقيق إصلاحات مهمة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى تخفيض ملموس في معدلات البطالة، فربما نشهد جولات أخرى من الهجمات التي يشنها المتطرفون من أجل إعادة تسخين المشاعر المؤيدة لحركات أقصى اليمين التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية، بما فيها تلك التي شاهدناها في الولايات المتحدة. وعلى المدى القريب، سوف تتركز مهمة ماكرون الأساسية على محاولة التأكد بأن نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة، التي سيتم إجراؤها يومي 11 و18 يونيو المقبل، سوف تكون لصالح الأجنحة السياسية الوسطية والمركزية، حتى يتمكن من تشكيل حكومة فعالة. وخلافاً لما كان عليه حال أسلافه، فإن ماكرون لم يأتِ إلى الرئاسة بدعم قوي من أي من الأحزاب السياسية التقليدية في فرنسا. ولهذا السبب، فإن عليه أن يعتمد على التحالف مع البرلمانيين الذين دعموا خصومه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وتفترض استطلاعات الرأي الأولية بأن حزبه الذي أسسه حديثاً تحت اسم (إلى الأمام)، سوف يحقق إنجازاً سياسياً جيداً. إلا أن عليه أن يدرك أيضاً أن انتصاره الحاسم يوم 7 مايو جاء، بسبب نفور عدد كبير من الناخبين من أطروحات مارين لوبين. وعلى كل حال، فإن هزيمة لوبين لا تعني نهاية مشوارها السياسي. وسوف تمثل قوة لا يستهان بها في الساحة السياسية الفرنسية طالما بقي الاقتصاد الفرنسي يعاني من الضعف، وطالما بقيت مشكلة الهجرة غير الشرعية دون حل، وطالما بقي الإرهاب جزءاً من الحياة اليومية في فرنسا. وبكلمة أخرى، فإن على ماكرون أن يسارع إلى تقديم الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها ناخبيه في فرنسا، في نفس الوقت الذي يتحتم عليه أن يعمل مع نظرائه الأوروبيين على إصلاح اقتصاد الاتحاد الأوروبي كله ووضع حدّ للبيروقراطية الإدارية التي يسير بموجبها الاتحاد، والتي تعد من أهم أسباب تزايد مشاعر الكراهية ضده في العديد من الدول الأعضاء، وخاصة بريطانيا التي صوتت لصالح الانسحاب منه في استفتاء عام 2016. ومن الأخبار الطيبة أن أوروبا الموحدة بشكل أوثق هي التي ستتمكن من صياغة الخطط المتجانسة والمتماسكة للاهتمام بمشكلة أفواج النازحين الذين يتدفقون من الجنوب والفارّين من بؤر التوتر والحروب، وتقديم المساعدات لبعض حكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة بسبب فشلها في إدارة اقتصاداتها ومعاناتها من الصراعات الداخلية. وهذه هي الطريقة العملية والفعالة لمعالجة مشكلة الهجرة وليس بناء الحواجز والجدران الحدودية الأبعد انتشاراً والأكثر ارتفاعاً. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتعاون الدول المحورية، مثل تركيا، وباحتواء الحرب في كل من سوريا وليبيا. وحتى يمكن تحقيق ذلك، فإنه من المهم أن تلعب الدول ذات التأثير المباشر في الصراع السوري دوراً فعالاً لإنهاء الأزمة، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة ودول الخليج العربية.