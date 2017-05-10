مهمة «الجمهوريين»

تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

مع تمرير مجلس النواب «قانون الرعاية الصحية الأميركية»، سلّم القادة «الجمهوريون» في «النواب» نظراءهم في مجلس «الشيوخ» أكبر سلاح تشريعي حصلوا عليهم في حياتهم المهنية بأسرها. وفي هذه المرحلة، على «الجمهوريين» في مجلس الشيوخ أن يتعلموا من حكمة تُنسب في كثيرٍ من الأحيان إلى واحدٍ من أذكى الآباء المؤسسين للولايات المتحدة هو «بن فرانكلين»، والتي قالها أمام «الكونجرس القاري» قبيل إعلان الاستقلال: «في الواقع، يجب علينا أن نتآزر جميعاً، وإلا سنواجه مصيراً محتوماً».

وإذا تمكن أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين» الـ 52 من التعاون سوياً، والمناورة خلال الشهر المقبل، فيمكنهم تحقيق تطور كبير للدولة، وإنهاء حالة الشلل التي استنفدت مجلس الشيوخ على مدار سنوات.

وسيحتاج «الجمهوريون» أيضاً إلى «عصا وجزرة» لحمل «الديمقراطيين» على التعاون. ولمنع «الديمقراطيين» من التلكؤ، يمكن لـ«الجمهوريين» التهديد بالموافقة مباشرة على «قانون الرعاية الصحية الأميركية» عبر اللجوء إلى قواعد «تقييد المناقشة بإطار زمني محدد» للحيلولة دون «مماطلة الديمقراطيين».

ولعل الحصول على تعهد من أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين» كافة البالغ عددهم 52 عضواً بالمضي قدماً في هذا الطريق إذا تطلب الأمر سيكون حافزاً قوياً يدفع «الديمقراطيين» إلى التفاوض على المشكلات الكبيرة التي تواجه الدولة، وإلى إلقاء ماضي باراك أوباما من خلف ظهورهم.

غير أنه كي يجلس زعيم الأقلية «تشارلز سكومر» ويتفاوض مع «الجمهوريين» يحتاج إلى أكثر من التهديدات، ولا بد من أن يحقق بعض المكاسب لقاعدته، مثل بعض التعديلات على نظام الرعاية الصحية الجديد، أو إصلاح قانون الهجرة على نحو يسمح لـ«الحالمين» وملايين آخرين ممن لم ينتهكوا القوانين منذ دخولهم بطريقة غير قانونية إلى الدولة، بالبقاء والعمل، أو التوافق بشأن الإنفاق على البنية التحتية.

هاف هويت

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»