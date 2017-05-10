فرنسا: انتصار النور على الظلام تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017 تلقت مارين لوبين ومواقفها المناوئة للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي والموالية لروسيا هزيمة نكراء في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وبهامش أكبر مما توقعته استطلاعات الرأي، حيث كانت هذه الأخيرة تتوقع قبل الانتخابات هامشَ فوز لصالح إيمانويل ماكرون في حدود 60% مقابل 40%، لكنه فاز في نهاية المطاف بـ66.1% مقابل 33.9%، أي بفارق أكثر من 30%. وتعليقاً على هذه النتيجة، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» تقول: «إن النتيجة تشكّل نهاية حملة محتدمة تميزت باستقطاب شديد وكانت عصية على التنبؤ بشكل عام، وإنْ تغير الأمر في مرحلتها الأخيرة حيث ذهبت استطلاعات الرأي قبل الاقتراع إلى ترجيح فوز كبير لماكرون، وهو ما حققه بالفعل، حيث حصل على نحو 65% من الأصوات». ومن العوامل التي لعبت دوراً أساسياً في فوز ماكرون تركيزه على القيم الحقيقية للديمقراطية الفرنسية من دون الاعتماد على الدفاع عن الوضع القائم. «فمن خلال دعم الأحزاب الفرنسية التقليدية وإطلاق حركته (إلى الأمام!) تمكّن ماكرون من تقديم نفسه باعتباره القادم من خارج المؤسسة السياسية الفرنسية والمرشح الذي تحتاجه البلاد. ومن خلال احتضانه للاتحاد الأوروبي، والهجرة، واللوحة متعددة الثقافات لفرنسا المعاصرة، قدّم نفسه باعتباره الترياق التقدمي والمتفائل لتخليص فرنسا من الرؤية الرجعية والسوداء لحزب لوبين (الجبهة الوطنية)». وفي خطاب النصر، تعهد ماكرون بأن «فرنسا ستصبح فرنسا مرة أخرى»، في ما يمثل نفياً للتهمة التي يدفع بها الشعبويون من أن المدافعين عن الحداثة والتقاليد الديمقراطية يُعتبرون أسرى للعولمة وخونة لبلادهم. «إننا ورثة تاريخ عظيم، والرسالة الإنسانية العظيمة للعالم.. وعلينا نقلهم إلى المستقبل ومنحهم شريان حياة جديداً»، هكذا قال ماكرون، الذي تحدث أيضاً عن ضرورة الدفاع عن «روح الأنوار»، في ما يمثل نداء الحقيقة والعقل. فوز ماكرون يأتي عقب فوز رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي تغلب على الشعبوي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، كما جاء في اليوم نفسه الذي أعلن فيه حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ الفوز في انتخابات محلية في شليزفيج هولستين. و«بغض النظر عن نتيجة مفاوضات الائتلاف المحلي، فإن النتيجة مثّلت خبراً ساراً غير متوقع بالنسبة لميركل»، وفق وكالة أسوشييتد برس التي أشارت إلى أن «استطلاعات الرأي كانت تتوقع سباقاً محتدماً ومتقارباً». ماكرون مثّل أيضاً فوزاً على التدخل الأجنبي في الانتخابات الفرنسية، فقد أفادت تقارير بأن ماكرون كان ضحية عملية قرصنة «كبيرة» خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، في ما اعتبره البعض مثالاً آخر للجهود الروسية المزعومة الرامية إلى إضعاف مرشحين موالين للغرب وللاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، نشرت هيلاري كلينتون، التي تعرف شيئاً عن أعمال أجهزة الاستخبارات الروسية، تغريدة على تويتر تقول: «فوز لماكرون، ولفرنسا، وللاتحاد الأوروبي والعالم. وهزيمة لأولئك الذين يتدخلون في الديمقراطية». ومن جانبه، قال قال السيناتور بن كاردن، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في بيان مكتوب: «إن نتيجة اليوم كانت أكبر بكثير من ترشح ماكرون، فقد بعث بأقوى رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن رؤيته للعالم قوبلت بالرفض مرة أخرى من قبل الناخبين الأوروبيين الذين يتبنون القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «ورغم المزاعم القائلة بتدخل روسي مماثل لذالك الذي شهدته بلانا العام الماضي، فإن المؤسسات الديمقراطية في فرنسا أثبتت أنها قوية. وآمل أن تجري السلطات الفرنسية تحقيقاً كاملاً حول التدخل الروسي من أجل بناء دفاعات أحسن وأقوى للمستقبل وتقاسم الدروس مع ديمقراطيات أخرى عرضة لمثل هذا التدخل». وباختصار، فإن ماكرون يُظهر استراتيجية ممكنة لدحر الشعبويين قوامها: تفاؤل كبير، ودفاع عن القيم الديمقراطية، ووعد بشيء جديد، وجهد لتلبية احتياجات المواطنين المستضعفين والمستائين الذين لم ينالوا نصيبهم من وعود العولمة وثمارها. ولئن كانت أحزاب تقليدية أخرى قد تعثرت، فإن ماكرون استطاع أن يقدّم نفسه باعتباره حداثياً، ومرشحاً قادماً من خارج النخبة السياسية، ولكنه مرشح ذو صوت أصيل يتناغم مع التقاليد الديمقراطية للبلاد والالتزام باحتضان واستيعاب الجميع. إن التحدي «كبير جداً»، مثلما يقول ماكرون، فبعد الحملة الانتخابية يأتي الحكم. وعلى ماكرون أن يُظهر كيف ستنجح سياسته الوسطية في خدمة الفقراء عملياً. أما إذا لم يفعل، فإن المتطرفين سيعودون إلى واجهة المشهد بقوة، غير أنه حالياً، بوسع فرنسا وأوروبا والغرب الاحتفال بانتصار الضوء على الظلام، والعقل على الخوف، والوطنية الحقة على التعصب الغاضب.