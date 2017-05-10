صناعة الأمل ثقافة إماراتية متجذّرة تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017 وسط كل الظلام الذي يحدق بمنطقتنا العربية خصوصاً، والعالم عموماً، في ظل تنامي خطر الفكر المتطرف وتحول الإرهاب إلى قاتل أسود عابر للحدود، وارتفاع وتيرة الصراعات والأزمات، لاسيما في محيطنا العربي، وما تفرزه من كوراث إنسانية تتراكم في عقول ونفوس الشعوب العربية ألماً ويأساً وإحباطاً يتهدد مستقبل الأجيال العربية المتعاقبة، تأبى دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن تكون منارة أمل وخير وسلام تضيء دروب أبناء الأمة وتداوي جروحهم وتحفز هممهم وتقوي عزائمهم وتجدد إيمانهم بأن ثمة غداً أفضل ينتظرهم. فدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تكف عن مدّ أيادي الخير والدعم للأشقاء والأصدقاء بما تقدمه من مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية ضخمة كماً واستثنائية نوعاً، توجتها دولةً رائدة عالمياً في العمل الإنساني والتنموي، تواصل كل يوم ابتكار كل جديد من شأنه الارتقاء بالميدان الإنساني والتنموي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يسهم في تحسين حياة الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. ولا شكّ في أن من أكثر هذه المبادرات الإنسانية التنموية المبتكرة إدهاشاً، مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما واكب ذلك من مبادرات ريادية لغرس ثقافة الخير داخل الدولة وخارجها، وفي مقدمتها مبادرة «صنّاع الأمل» التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كإحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس من دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل. الإقبال اللافت للنظر الذي يواكب هذه المبادرة لا يدل فقط على مدى حكمة قيادتنا الرشيدة في استشعار وملامسة احتياجات المواطن العربي أينما وجد واتخاذ الخطوات التي من شأنها الأخذ بيده لتلبية تلك الاحتياجات، وإنما يبرهن كذلك على مدى حاجة شعوبنا العربية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة إلى بارقة أمل يستلهمون منها العزيمة والإرادة، تحيي في نفوسهم التفاؤل والإيجابية، وتقطع الطريق على مكائد الكائدين والظلاميين لنشر ثقافة الإحباط واليأس لاسيما بين أوساط الشباب العربي، الأمر الذي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أكده بنفسه لدى إطلاق المبادرة، حيث قال سموه حينها: «نحن أمّة لم تيأس ولن تيأس، وهناك موجة إحباط وتشاؤم في عالمنا العربي لابدّ من محاربتها»، مضيفاً سموه: «لا يمكن لأي أمة أن تستأنف حضارتها إذا تمكّن اليأس منها ومن شبابها، والجميع مسؤول عن صنع الأمل في منطقتنا». ولا يختلف اثنان على أن مبادرة «صناع الأمل» هي انعكاس جديد لثقافة صناعة الأمل المتجذرة في عمق التكوين الإماراتي، فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأساس على فلسفة وحدوية نهضوية، كان الأمل بالمستقبل الأفضل الذي ينتظر شعب الاتحاد هو عنوانها الأبرز، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا طاقة الأمل الهائلة التي امتلكها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي مكّنته من تجسيد حلم الاتحاد على أرض الواقع، تجربة ناجحة بكل المقاييس باتت حديث الشعوب والأمم ومصدر إلهامها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية