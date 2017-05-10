الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017 سياسات «ماي» للهجرة.. وأهداف «ماكرون» في منطقة «اليورو» «فاينانشيال تايمز» «ديلي تليجراف» دعت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها لعدد أمس الأول رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» إلى ضرورة اتباع سياسات مرنة بشأن الهجرة، وعدم وضع أهداف اعتباطية، وخصوصاً بعد وصول «إيمانويل ماكرون» إلى قصر الإليزيه. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين هنأت «ماي» «ماكرون» على فوزه في الانتخابات الفرنسية، لكنها ربما تضطر سريعاً إلى أن تتأسف على ذلك، لأنه هدد بإعادة إحياء معاهدة «توكيت»، والتي تجري بموجبها الرقابة على الحدود البريطانية الفرنسية داخل فرنسا وليس على أراضي المملكة المتحدة، وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب جداً على بريطانيا تقليص أعداد المهاجرين بعد «بريكست»، وتحقيق هدف استقبال «عشرات الآلاف» فقط. وألمحت إلى أن ذلك التعهد «سيتم تكراره في البيان الانتخابي لحزب المحافظين» رغم أنه لم يمكن تحقيقه منذ قطعه في عام 2010، ففي ذلك الحين بلغ عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة 220 ألف شخص، بينما بلغ العام الماضي 330 ألفاً. ونوّهت الصحيفة إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يمنح بريطانيا فرصة تحديد من ترغب في دخولهم إلى أراضيها ومن لا ترغب، لكن على «ماي» ألا تضع هدفاً محدداً من حيث العدد، وأن تترك لنفسها مساحة من المرونة. «الجارديان» ذكرت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي أن إخلاء 50 ألف شخص في مدينة هانوفر الألمانية، الأسبوع الماضي، عقب اكتشاف خمس قنابل غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، يمثل رسالة تذكير بأن الصراعات يمكن أن يكون لها تأثير قاتل على المدى الطويل، حتى بعد نهاية المعارك والأعمال القتالية. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تعرض سكان المدينة الألمانية للإزعاج لفترة قصيرة جراء تلك القنبلة، فإن هناك ملايين الناس حول العالم نزحوا من ديارهم إلى أجل غير مسمى، بسبب الذخائر غير المنفجرة، والتي يقع آلاف الأشخاص ضحايا لها سنوياً في العديد من مناطق وبلدان العالم الأخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية تؤكد أنه من النادر الآن أن تزرع الدول ألغاماً مضادة للأشخاص بفضل معاهدة «أوتاوا». وأفادت بأن 160 دولة تعهدت بوقف تطوير وإنتاج هذه الألغام وتدمير مخزوناتها، مضيفة: «إن آثار الحرب تتجاوز إلى تدمير الخدمات وخراب الاقتصادات وتشتيت الأسر والمجتمعات وتفشي الأمراض والإصابات لسنوات، فضلاً عن القتلى، ولكن لا يمكن استعادة الخدمات أو إعادة فتح المدارس وزراعة المحاصيل، ما لم يمكن عبور الأراضي بأمان، ولا يمكن التعافي نفسياً مع العيش وسط خوف دائم بأن تطأ قدم إنسان مكاناً خاطئاً». وتقدر منظمة «هالو تراست» أن زهاء 60 مليون شخص يعيشون تحت تهديد الألغام غير المنفجرة، داعيةً الدول إلى التبرع للتخلص من خطر تلك الألغام. إعداد: وائل بدران