يد الخير ممدودة للجميع تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 في ظل انشغال دول العالم بالصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية والمخاوف الأمنية، التي خلفت وراءها شعوباً مشردة ودولاً مهددة وأوطاناً فقدت الأمن والأمان والثقة، ظهر على الطريق شعاع ضوء يضيء بالخير والأمل والنجاة، تمثل في إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عامنا الجاري 2017 عاماً للخير بمبادرة جديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضاف إلى سجل الإمارات المشرِّف في مجال العمل الإنساني والخيري، الذي لطالما امتلأت صفحاته بتراث طويل من العطاء وعمل الخير. ومن الجلي أن أهداف عام الخير تسير وفق رؤية منهجية شاملة للوصول إلى أفضل المخرجات والنتائج، تسعى من خلالها إلى تعزيز أداء جميع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإنسانية والخيرية وتطوير عملها وجهودها الإنسانية لتصل إلى مستويات عالمية، وفي هذا الإطار أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (17) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة. ووفقاً للمرسوم، تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القرار ليعكس ريادة الإمارات وتميزها في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث إن قيم الخير والعطاء والشعور بالآخرين وآلامهم ليس بالأمر الجديد على الإمارات قيادة وشعباً، وإنما هي قيم أصيلة وفكر راسخ في النفوس غرس بذوره المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن الآن نحصد ثمار هذا الغرس الطيب في أبهى صور العطاء والإيثار ومد يد الخير الإماراتية إلى كل من يحتاج إلى العون من دون تمييز أو تفرقة، وهذا ما جعل الإمارات نقطة مضيئة تتلألأ في سماء العمل الخيري والإنساني. لم يقتصر يوماً عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة على شعبها، بل تطال يد الخير الممدودة دوماً الجميع، من دون تفرقة بين جنس أو لون أو عرق، وفي مبادرة أخرى فريدة من نوعها تبرهن أن تميز وإبداع القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لم يغب حتى عن المبادرات الخيرية والإنسانية التي لا تألو الدولة جهداً في تقديمها إلى كل محتاج؛ بهدف تخفيف أعباء ومعاناة الفئات المعوزة، أسهم بنك الإمارات للدواء التابع لمبادرة زايد العطاء في توفير العلاج الدوائي المجاني لخمسة آلاف من المرضى الفقراء من المراجعين في العيادات الإماراتية المتنقلة والمستشفيات المتحركة في الصومال، والتي جاءت استجابة لمبادرة عام الخير، وتزامناً مع حملة «لأجلك يا صومال»، وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات: إن بنك الإمارات للدواء هو أول مبادرة من نوعها، تهدف إلى تجميع الدواء الفائض والأجهزة الطبية المستعملة وتقديمها للمرضى الفقراء في العيادات والمستشفيات المتحركة في مختلف دول العالم. كما أشارت الدكتورة شمسة العور، المدير التنفيذي لأطباء الإنسانية، إلى أن حافلة بنك الإمارات للدواء ستزور مختلف الأحياء السكنية والمؤسسات لجمع الدواء الفائض بإشراف أطباء وصيادلة، يقومون بفرز أولي للأدوية حسب قيمتها ونوعيتها الطبية، إلى جانب إرسال فرق عمل متنقلة لجمع المساهمات من المواطنين والمنازل مباشرة، موضحةً أنه يتم التركيز على الأدوية التي تحفظ في درجة حرارة المنزل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية