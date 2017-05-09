ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 تفاؤل بفوز «ماكرون».. ووسائل صينية للضغط على كوريا الشمالية «كريستيان ساينس مونيتور» ولدى الصحيفة قناعة بأن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة من الصعب تفكيكه، لكنه لا يزال يرزح تحت وطأة الضغوط، المتمثلة في بداية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزمة اليونان التي أججت أزمة أوروبا المالية منذ عام 2008، ولدى دول الاتحاد الأوروبي مواقف متباينة تجاه طريقة التعامل مع «العدوان الروسي»، وأيضاً على كيفية تقسيم عبء استقبال اللاجئين على أعضاء الاتحاد، إضافة إلى خلافات حول تغيير القواعد البيروقراطية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين. والغريب أيضاً أن 19 دولة من دول منطقة «اليورو» تنتهك القواعد الأساسية في النظام المالي المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم كل هذه التباينات، ينظر ثلثا الأوروبيين لأنفسهم على أنهم مواطنون أوروبيون، وذلك حسب استطلاع رأي تم إجراؤه العام الماضي. ولاتزال الثقة في الاتحاد الأوروبي أعلى من الثقة في الحكومات الوطنية. وتقول الصحيفة: يستطيع الأوروبيون- وببساطة- تطوير هويات متعددة، سواء على المستوى الوطني، أو على المستوى الأوروبي، خاصة أن لدى الاتحاد مؤسسات تتبنى قيماً مشتركة. وترى الصحيفة أن الرئيس الفرنسي المنتخب لديه مهمة أولى تكمن في إصلاح بلاده التي يعاني 25 في المئة من شبابها من البطالة، والتي بلغ انفاقها الحكومي 57 في المئة من إجمالي ناتجها القومي، ولتحقيق هذ الهدف يتعين على حزب «للأمام» الذي دشنه «ماكرون» الفوز في انتخابات يونيو المقبل، التي من خلالها سيتم تشكيل برلمان جديد. ماكرون اعترف بأن إصلاح الاقتصادي الفرنسي يتطلب كسب ثقة ألمانيا كونها أحد أهم أعضاء الاتحاد الأوروبي. ماكرون فاز لأنه قال إن على الساسة الفرنسيين كسب ثقة الناخبين، لا سيما وأن الأحزاب الرئيسية في بلاده فقدت ثقة الناخبين، وهذا ما حدث بالفعل لدى حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف والمعادي للاتحاد الأوروبي. وإذا كان ماكرون يعي جيداً كيفية استعادة الثقة في فرنسا والاتحاد الأوروبي على اعتبار أن هذه مسألة مهمة ومحورية للطرفين، فها هو الآن يدخل قصر الإليزية في منصب الرئيس المتشوق لإصلاح شؤون بلاده وأيضاً الاتحاد الأوروبي. «نيويورك تايمز» وبعبارة «فرنسا تنتخب إيمانويل ماكرون»، استنتجت نيويورك تايمز في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي أن تأكيد «ماكرون» في وعوده على إصلاح الاقتصاد الأوروبي والالتزام بالليبرالية الاقتصادية، بث حالة من الارتياح لدى كل من انتابه الخوف من خطر دخول بلد جديد في دوامة الشعبوية والقومية ومعاداة العولمة، التي ظهرت في بعض الديمقراطيات الغربية. وترى الصحيفة أن عملية قرصنة البريد الإلكتروني لحملة ماكرون، التي استمرت 11 ساعة لم تؤثر على نتائج الانتخابات، التي فاز فيها مرشح «يسار الوسط». بنسبة تزيد على 65٪ من إجمالي الأصوات مقابل 35 في المئة لمنافسته مارين لوبين مرشحة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتشدد. الصحيفة اعتبرت فوز «ماكرون» انتصارا للأمل والتفاؤل على الخوف والتشاؤم، انتصارا لمستقبل أوروبا على الدعاوى المطالبة بعزلة الأوروبيين. فوز ماكرون يعد سابقة، كونه أصغر رئيس فرنسي منذ بداية النظام الجمهوري في البلاد، وهو أول رئيس يأتي من خارج الأحزاب التقليدية سواء من تيار اليمين أو اليسار، وعمر حزبه لم يتجاوز العام. وهو طالب درس الفلسفة، وعازف بيانو موهوب، وعمل في مجال البنوك، وسبق له أن شغل منصب وزير الاقتصاد في ظل رئاسة فرانسوا أولاند. وأمام ماكرون تحديات جمة، فهو يتسلم السلطة في بلد يعاني من انقسام حاد، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الديمقراطيات الكبرى في العالم، حيث لدى هذه الدول فئات مهمشة تعاني جراء العولمة والانكماش الاقتصادي وبسبب حكومات لاتستجيب لمطالب الشعوب، ناهيك عن مشكلات مستعصية كالبطالة والإرهاب وتدفقات اللاجئين وربما يعكس ظهور اليمين المتشدد ممثلاً في حزب «الجبهة الوطنية» ومرشحته «ماري لوبين» حالة من اليأس لدى شريحة من الفرنسيين يعتبرون أنفسهم «منسيين»، وخارج دائرة اهتمام الساسة.. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الفرنسيين اختاروا رئيساً متفائلاً شاباً يؤمن بأن بلاده لا بد وأن تظل منفتحة وتقدمية ومتسامحة وأيضاً أوروبية. «يو إس إيه توداي» تحت عنوان «3 أشياء تستطيع الصين من خلالها الضغط على كيم»، نشرت «يو إس إيه توداي» أول أمس افتتاحية، رأت في مستهلها أن كوريا الشمالية أكثر بلدان العالم عزلةً، وأكثرها تعرضاً للعقوبات الاقتصادية، لكنها تحصل على السيولة النقدية الكافية لتطوير ترسانة نووية قادرة على تهديد معظم المناطق الواقعة شرق المحيط الهادي، ويوم ما قد تصبح قادرة على استهداف الولايات المتحدة. السبب في ذلك- حسب الصحيفة- أن كيم أون يجري صفقات تجارية كل عام بقيمة 5.3 مليار دولار و 85٪ منها مع الصين، كما أن 80٪ من السلع التي تستوردها كوريا الشمالية تأتي عبر شركات صينية. وفي ظل التصعيد النووي الراهن وأجواء التهديد بالحرب فإن أفضل طريقة لإجبار كوريا الشمالية على كبح جماح طموحاتها النووية، هو جعل الصين تضغط عليها اقتصادياً. فلعقود طويلة تتسامح بكين مع بيونج يانج، على اعتبار أن كوريا الشمالية منطقة عازلة بين الصين وكوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة. كما أن أي انهيار لكوريا الشمالية سيسفر عنه تدفق عدد هائل من اللاجئين إلى الصين عبر نهر «يالو». وثمة ثلاثة أمور تقترحها الصحيفة على الصين: أولا: تستطيع بكين تأييد قرار من مجلس الأمن يفرض قيوداً على تصدير النفط لكوريا الشمالية، وثانياً: بمقدور بكين محاكمة الشركات الصينية التي تقوم بتصدير تقنيات متطورة متعلقة بالصواريخ البالستية طويلة المدى، أو أجهزة الطرد المركزي المعنية بتخصيب اليورانيوم، إلى بيونج يانج. وثالثاً: يمكن للسلطات الصينية معاقبة المؤسسات المالية الصينية التي تقوم بغسل الأموال الكورية الجنوبية التي يتم جمعها عبر أنشطة مخالفة للقانون كتهريب المخدرات والتزوير ومبيعات السلاح.