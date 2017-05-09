هزيمة لوبين.. كيف نقرؤها؟ تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 تتداول وسائل الإعلام العالمية أخبار الهزيمة التي منيت بها مارين لوبين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية باعتبارها تمثل هزيمة وسقوطاً لشعارات القومية الشعبوية. وكتبت الواشنطن بوست: «أطلقت فرنسا الأحد الماضي صفارات الإنذار إيذاناً بعدم مبالاتها بالأطروحات الشعبوية التي تغنى بها الناخبون المؤيدون لليمين المتطرف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة»، ووصفت انتخاب مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بأنه «يمثل إشارة تأييد واضحة للاتحاد الأوروبي». وأنا أقول إن الأمر لم يكن هكذا. لأن الاستفتاء الفرنسي لم يكن يهدف في الأساس إلى تزكية العولمة، ولا هو اقتراع على الثقة بالمؤسسة السياسية الفرنسية، بل هو مجرد رفض للشعارات المسمومة التي تنادي بها مارين لوبين والتي تتركز على معاداة السامية. وأنا أرى أن الشخص الذي يمكنه أن يكون الأكثر ابتهاجاً بهزيمة لوبين هو ترامب. لأنها لو نجحت، فلن تكون حليفاً للولايات المتحدة أبداً. ولم يصدر عن لوبين أي موقف يحمل معنى الجفاء ضد بوتين. وخلافاً لما فعله ترامب، أعلنت عن تحالفها المفتوح مع النظام الروسي. ووفقاً لما قالته قناة «بي. بي. سي» البريطانية، فإن حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي لمارين لوبين، تسلم عام 2014 قروضاً روسيّة بلغ مجموعها 12 مليون دولار. وكان أحدها بقيمة 9.9 مليون دولار، وجاء من بنك صغير مرتبط بالكريملن اسمه «البنك التشيكي الأول». وتزامن منح هذا القرض بشكل دقيق مع الوقت الذي حدث فيه الضم الروسي لشبه جزيرة القرم، وهو الإجراء الذي قالت «بي. بي. سي» إن لوبين كانت تؤيده. ودفع هذا الأمر بالمحللين للتساؤل عما إذا كانت هذه القروض قد جاءت تحت عنوان «مقايضة المواقف بالأموال». وقبل أسابيع قليلة من توجه الناخبين الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، اجتمعت لوبين بفلاديمير بوتين في موسكو لتوجه من هناك انتقاداتها اللاذعة للمقاطعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ووصفتها بأنها «غير منصفة وسخيفة»، ولو شاءت الأقدار أن تصبح لوبين رئيسة فرنسا، فإن مما لا شك فيه أنها ستكون «دمية بوتين». ثم إن هناك «السُّحب اللاساميّة» التي تحوّم فوق رأس لوبين وجبهتها الوطنية. وخلال الاحتفال الذي نظم في الولايات المتحدة تحت شعار «ذكريات أيام المحرقة اليهودية في المتحف الوطني للهولوكوست»، إلا أن ذكريات انخراط حزب «الجبهة الوطنية» في معاداة السامية لم تشفع له. وبعد أن حققت «مارين لوبين» نجاحها الجزئي في حملة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في شهر أبريل، قررت تسليم زمام أمور حزبها لشخص اختارته هي ذاتها يدعى جان فرانسوا جالخ ولكن حزبها ما لبث أن أعفاه من هذه المهمة بعد أيام قليلة من تعيينه عندما عرف أنه من المؤيدين لنكران المحرقة اليهودية، وبسبب تصريحه بأن من المستحيل أن يستخدم النازيون غاز Zyklon B لقتل اليهود. ولكنّ لوبين دافعت عنه، ووصفت التهم الموجهة إليه بأنها مجرد «تشهير». ويمكننا أن نفهم من هذا العرض أن هناك فرقاً كبيراً بين الطراز الأميركي للشعبوية وبين صورته الفظيعة، التي تنتشر في الأوساط الشعبوية الأوروبية. وبمجرد إنعام النظر في هذا الفارق الكبير، فلن يخطئ المرء بأي حال استقراء ما حدث في الانتخابات الفرنسية يوم الأحد الماضي. مارك ثيسون: محلل أميركي في السياسة الخارجية والأمن الوطني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»