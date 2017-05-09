درس فرنسي للإعلام الأميركي

تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017

يبدو أن الرسائل الإلكترونية التي تمت قرصنتها من حملة إيمانويل ماكرون مثيرة للضجر بشكل مذهل، وفقاً لأشخاص اطلعوا عليها. فهي تتضمن إحاطات بشأن قضايا وتبادلات شخصية ومناقشات حول الطقس. ولا شك أنها تتضمن بعض الأفكار المحرجة، لكنها حتى الآن تخلوا من فضائح. فهل هذا الوصف يذكرك بشيء؟

نعم، في العام الماضي، قام عملاء روس بسرقة آلاف رسائل البريد الإلكتروني من حملة هيلاري كلينتون ونشرها عبر موقع ويكيليكس، وكانت عموماً ذات فائدة.

وتخيل للحظة لو أن العالم استطاع الاطلاع على عالم البريد الوارد الخاص بك، أو الخاص برئيسك.. أعتقد أن الأمر سيكون محرجاً.

ورغم الصفة الاعتيادية لرسائل كلينتون، فإن وسائل الإعلام قامت بتغطيتها وكأنها سبق صحفي كبير، بيد أن الأمر لم يكن كذلك، فهو يتعلق بمادة مسروقة بوساطة حكومة أجنبية، ومنشورة لكي يراها الجميع. لقد كانت تستحق بعض التغطية، لكن أقل من ذلك بكثير.

كانت التغطية المفرطة للرسائل الإلكترونية أسوأ خطأ ارتكبته وسائل الإعلام الأميركية عام 2016. وقد أدى ذلك إلى مشكلة أخرى هي الهوس بخادم البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون. إني أختلف مع من يقولون إن الخادم لم يكن ذا أهمية. فقد انتهكت كلينتون سياسة الحكومة ولم تكن أمينة تماماً. وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً.. وكل ذلك أضاف إلى القصة.

في الخريف سأل مركز جالوب الأميركيين عما سمعوه عن المرشحين. وكانت الإجابات الخاصة بترامب تتعلق غالباً بالهجرة وبنقده لأوباما.. وعندما وصف الناس ما يسمعونه عن كلينتون، كان الأمر الأبرز يتعلق بالبريد الإلكتروني!

هذا اتهام قاس جداً للتغطية الإعلامية، وهو علامة على أن الخادم الخاص بكلينتون ورسائل البريد الإلكتروني المخترقة طغت على أي شيء آخر، بما في ذلك خططها للحد من عدم المساواة، ومعالجة التغير المناخي، واتباع سياسة خارجية أكثر صرامة. وهي أيضاً علامة على أن الإعلام فشل في التمييز بين موضوع يبدو مهماً (رسائل البريد الإلكتروني السرية) وبين موضوعات أكثر أهمية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت وسائل الإعلام الرئيسية في فرنسا ممارسة أفضل. ففي وقت متأخر من يوم الجمعة، وقبل يومين من الانتخابات، نشر قراصنة رسائل بريد إلكتروني خاصة بحملة ماكرون. إن قوانين الإعلام الفرنسية أكثر صرامة من القوانين الأميركية، كما عارض مسؤولون حكوميون نشر المعلومات المخترقة. بيد أن الحملات نفسها كانت ممنوعة قانوناً من الإدلاء بتصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. وكان من الممكن أن يفصح الإعلام عن مضمون الرسائل، لكنه لم يفعل. وكما ذكر لي «جيلز فان كوت»، نائب رئيس تحرير صحيفة «لوموند»: «كانت محاولة للتلاعب بعملية التصويت».

ولم يركز الصحفيون الفرنسيون على التسريب باعتباره خبراً كبيراً، بل قاموا بتقييم ما كان بالفعل أخباراً رئيسية. والمواد التي نشرتها حكومة أجنبية بهدف إرباك الناخبين، دون وجود معلومات جديدة مهمة، فشلت في تحقيق هدفها.

من الواضح أنهما حالتان مختلفتان، بيد أنهما متماثلتان بما يكفي للقول بأن الإعلام الفرنسي كان أكثر واقعية من الإعلام الأميركي.

ديفيد ليوناردت: كاتب ومحلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»