عندما تشكَّل التاريخ منذ خمسين عاماً تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 في العلاقات المصرية السعودية ذات المحورية الكبرى ثنائياً وعربياً، لماذا تشكل جزيرتين صغيريتين (تيران وصنافير) مثل هذه الأهمية، ليس فقط على مستوى الدولة، ولكن على المستوى الشعبي أيضاً؟ من ناحية السعودية، يبدو الوضع قانونياً أكثر منه أي شيء آخر، وتقدم السعودية الأسانيد لتبيِّن أن الجزيرتين تم التنازل عنهما مؤقتاً قبل منتصف القرن الماضي، وحان الوقت لاستردادهما. والاتفاق المصري السعودي المبرم في أبريل 2016 أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة، يُؤيد الموقف السعودي. ورغم الموقف الحكومي المصري، فإن الاعتراضات الشعبية لا تزال قوية. لماذا هذا التشبث الشعبي بجزيرتين صغيرتين في أقاصي الأراضي المصرية، بحيث تهدد العلاقات الحيوية مع شقيقة عربية كبرى؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال دون التعرض لما حدث قبل خمسين عاماً، أي أزمة مايو 1967، والتي أدت مباشرة إلى أسوأ كارثة في التاريخ العربي الحديث: الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة في يونيو من ذلك العام، أو حرب الأيام الستة. أزمة مايو 1967 هي باختصار شديد إجلاء القوات الدولية المتمركزة في تيران وصنافير، وبالتالي تقييد حرية الملاحة في ميناء إيلات، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل «سبب حرب». لماذا خاطر عبدالناصر بتلك الأزمة التي أدت إلى هزيمة مهينة واحتلال لأراضٍ عربية واسعة، ضمنها القدس الشرقية، في حرب الأيام الستة؟ مرة أخرى، وباختصار شديد، السبب يكمن في السياسة العدوانية الإسرائيلية التي استغلت أجواء الحرب الباردة العربية. في هذه الحرب الباردة والانقسام العربي، كانت سوريا الحليف الأكبر لمصر والتي تزايدت عليها التهديدات الإسرائيلية، حيث كانت طائراتها تخترق المجال الجوي السوري، وتصل حتى دمشق. في وجه هذا الانكشاف السوري المتزايد، تم توجيه اللوم للنظام الناصري واتهامه بالعجز عن حماية حليفه السوري، وبأنه «يختبئ وراء القوات الدولية» المتمركزة في سيناء لكي لا يواجه القوات الإسرائيلية مباشرة! في مواجهة هذا الاتهام لم يكن أمام مصر الناصرية إلا طلب إجلاء القوات الدولية وإخلاء تيران وصنافير. أصبحت القوات المصرية في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، بينما كان الجزء الأكبر من الجيش المصري متورطاً في حرب دامية في اليمن منذ سنة 1962. وهكذا في مواجهة التخطيط الإسرائيلي والتفوق التكنولوجي، اتسم السلوك العسكري المصري بالارتجال، وكانت النتيجة كارثة حرب الأيام الستة، واحتلال أراضٍ عربية تفوق أربعة أضعاف «مساحة إسرائيل». هناك الكثير مما يمكن قوله حول أزمة مايو منذ خمسين عاماً وحرب سنة 1967 الكارثية، ولكن النقطة المهمة هي أن جزيرتين صغيرتين، أو حفنتين من الرمال التي لم يرها معظم المصريين- أصبحتا بسبب أزمة مايو وحرب الأيام الستة متجذرتين في السيكولوجية الشعبية المصرية على أنهما جزء من التاريخ المصري المعاصر.. وذلك ما يكمن وراء أحاديث الشارع المصري.