فريق ترامب.. والسياسة الخارجية تاريخ النشر: الأربعاء 10 مايو 2017 تحسن ملحوظ حدث في السياسة الخارجية الأميركية خلال الأشهر الأولى لإدارة الرئيس ترامب. فرق ملموس بدأ في الظهور، وينبئ بإمكان تصحيح الاختلالات التي أصابت السياسة الخارجية في عهد الرئيس السابق أوباما. وكم تبدو المسافة بعيدة بين ترامب الرئيس وترامب المرشح، في هذا المجال. تخلى ساكن البيت الأبيض عن الطريقة التي تعامل بها مع قضايا دولية معقدة خلال حملته الانتخابية. كانت مراجعة هذه الطريقة متوقعة. فليس كل ما يقوله مرشح الانتخابات يعبر عن سياسته حين يصبح في موقع المسؤولية. لكن ما لم يكن متوقعاً حدوثه بهذه السرعة، أن يتحول ترامب من مرشح يعتقد أنه وحده يستطيع استعادة عظمة الولايات المتحدة إلى سياسي يستمع لمعاونيه. وبعد أن أطلق بضعة تصريحات نارية في مواجهة كوريا الشمالية، استجاب إلى نصح بتعديل هذا المنهج والسعي إلى فتح منفذ قد يتيح الوصول إلى حل سلمي، فوجّه رسالة بهذا المعنى رأى فيها مراقبون إشادة لم تكن متخيلة بزعيم بيونج يانج كيم جونج أون. لكن هذا التطور لم يكن ممكناً من دون وجود فريق مميز في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي. وربما يكون إنجاز ترامب الأكثر أهمية حتى الآن، هو حسن اختيار هذا الفريق، وفي مقدمته وزير الدفاع ديفيد ماتيس، ومستشار الأمن القومي ماكماستر، ثم وزير الخارجية ريكس تيلرسون. لم يختر ترامب من يشبهونه، بل من يكملون ما ينقصه، ويستطيعون تقديم عون حقيقي. وقد أُسيء فهم مقصده في البداية حين غلبت الخلفية العسكرية على كثير من أركان فريقه. واعتقد مراقبون أن وجود ضباط سابقين في قلب إدارة ترامب، سيضفي طابعاً عسكرياً عليه. لكن هؤلاء الضباط لم يكونوا عسكريين تقليديين، فبينهم اثنان من أصحاب الرؤى الاستراتيجية التي تشتد حاجة ترامب إليها، وهو القادم من مجال المال والأعمال. وينطبق ذلك على كل من الجنرال السابق ماتيس، والفريق السابق ماكماستر. لذلك استبشر بعض من أزعجهم وصول ترامب إلى البيت الأبيض باختياره ماتيس، ثم إحلاله ماكماستر محل مايكل فلين قبل انتهاء الشهر الأول على تنصيبه، واعتبروهما أبرز مَن يُطلق عليهم في واشنطن الآن «محور الراشدين». ولكل من ماتيس وماكماستر إسهامات بارزة في الفكر الاستراتيجي، ربما تفوق في أهميتها إنجازاته الميدانية. وتدل أوراق ماتيس البحثية التي كتبها، أو شارك في كتابتها خلال الفترات التي تعاون فيها مع عدد من أبرز مراكز التفكير في أميركا، على عمق فكره الاستراتيجي. لذلك أصبح من أبرز خبراء معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد عندما التحق به في عام 2013، بعد أن أقاله أوباما من موقعه على رأس القيادة الوسطى للجيش الأميركي بسبب خلاف سياسي استراتيجي. فقد اعترض على المفاوضات التي قادت إلى اتفاق مع إيران قبل أن تبدأ، وطرح استراتيجية بديلة تحقق توازناً في السياسة الأميركية، وتحافظ على حلفاء واشنطن في المنطقة. ولا يقل إسهام ماكماستر في الفكر الاستراتيجي عن ماتيس، بل يزيد. فهو يتميز بمساره الأكاديمي الطويل الذي لا يقتصر على نيله درجة الدكتوراه من جامعة نورث كارولينا –تشايل هيل عن حرب فيتنام بعنوان «التقصير في تأدية الواجب». فقد ابتعد مؤقتاً، أكثر من مرة، عن مساره الميداني، كما فعل في منتصف التسعينيات عندما حاضر في ويست بوينت، وفي 2006 حين عمل كبير باحثين بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن. ويعتبر ماتيس وماكماستر أهم عناصر الترشيد في إدارة ترامب الذي يتبين يوماً بعد آخر أنه يفضل الاعتماد على أصحاب الرؤية والمعرفة، وليس على من يشبهونه سياسياً أو كانوا قريبين للغاية منه، مثل مستشاره الاستراتيجي ستيف بانون الذي خبا نجمه في البيت الأبيض قبل أن يلمع.