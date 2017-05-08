فلسفة فريدة ونموذج يحتذى به في العمل الخيري تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بينما هي تتصدر دول العالم في مجال المساعدات التنموية الإنسانية للمرة الثالثة وتحافظ على موقع متقدم جداً في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وهي مصممة على مواصلة هذه الريادة والمضي قدماً في رسالتها العالمية للحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها ملايين البشر، سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب والنزاعات، وفي الوقت نفسه المساعدة بقوة في تحقيق التنمية في الكثير من الدول المستهدفة والمحتاجة إلى المساعدات، ما ينعكس إيجابياً على رفاهية الشعوب، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم. وهذا ما أكده سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم المهم، حيث قال: «إن قوة الإمارات تكمن في تأثيرها الإيجابي في مجريات الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب من حولنا، وتعزيز التنمية البشرية والإنسانية في العالم، وهي ماضية في رسالتها العالمية للحد من وطأة المعاناة وتحسين الحياة بخطى ثابتة وعزيمة قوية وإرادة لا تلين، لتعزيز قيم الخير والعطاء التي قامت عليها مبادئها، وتأسس على إثرها صرحها الإنساني». ولا شك أيضاً أن مناسبة لها خصوصيتها في الإمارات، ليس لأن الدولة تتصدر دول العالم في مجال المساعدات التنموية والإنسانية فقط، وإنما أيضاً لأن فلسفة العمل الإنساني الإماراتي متفردة ومتميزة، وهي تنبع من ثوابت راسخة، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأهم هذه الثوابت: أولاً، إعلاء قيم التضامن الأخوي الإنساني مع الأمم والشعوب والمجتمعات، وخاصة في أوقات الأزمات والنزاعات والكوارث الطبيعية، بعيداً عن أي اعتبارات مصلحية سياسية كانت أو اقتصادية، حيث تؤمن الإمارات أن المساعدات يجب أن تقدم بتجرد ووفقاً لمعيار الحاجة، وبعيداً عن أي اعتبارات أخرى كالعرق أو اللون أو الدين أو المنطقة الجغرافية، ومن هنا فإن ما يحكم المساعدات الإماراتية، سواء التي تقدمها الهلال الأحمر الإماراتية أو أي مؤسسة خيرية أخرى عامة أو خاصة، هي قيم التكافل والتضامن الإنساني، وهذه النظرة الأخلاقية مستمدة في الأصل من الموروث الثقافي لشعب الإمارات الذي يؤمن بالتضامن والتكافل في مساعدة المحتاجين. وثانياً، أن العمل الإنساني ضرورة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن والسلام الدوليين، حيث تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن التحرك الإنساني السريع والفاعل لتخفيف معاناة الناس في مناطق الصراعات والحروب والكوارث، من شأنه أن يعزز التواصل والثقة والتفاهم والتعاون بين الشعوب، وهذا يخدم السلام الذي تسعى الإمارات إلى نشره في العالم، وثالثاً، أن تأثير العمل الإنساني يجب أن لا يقتصر فقط على الجانب الخيري والإغاثي، وإنما يتجاوزه ليشمل تحقيق أهداف تنموية بعيدة المدى، ولهذا نجد أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بإقامة مشاريع تنموية مستدامة في الدول التي تحتاج إلى المساعدات. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.