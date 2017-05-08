المبادرة..أم «الإيجاد» في حوض النيل؟ تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 تتضارب الأنباء عن حيوية الاتصالات المصرية والإثيوبية في محاولة لعلاج مشكلة «سد النهضة»، وتوفير المياه المناسبة لمصر، فترة التخزين لملء بحيرة السد، وينتج التضارب هنا من تأرجح الموقف السوداني من جهة، وهم في وضع الوسيط أو الوسط، ووضع أطراف أخرى في جنوب الوادي ممن يتطلعون لدور ما في إدارة شؤون الحوض، أي حوض النيل، بمعنى تحديد مكانتهم في الإقليم، دون تجاهل الكبار فيه. وما زال الكبار عملياً هماً إثيوبياً ومصر. من هنا تأتي تحركات كينيا من جهة، وأوغندا من جهة أخرى. بل ودخلت على الخط الكونغو الديمقراطية (كنشاسا) رغم أزمة الرئاسة هناك. المشكلة الجديدة هي مدى القدرة على تفعيل العمل في إطار منظمة جاذبة لأهل شرقي أفريقيا، مثل «الإيجاد» منظمة دول تنمية شرقي أفريقيا IGAD، أم التحرك في الإطار ذي الصلة المباشرة وهو مبادرة دول حوض النيل NBI، وهو ما تحاول دولة مثل مصر العودة لتفعيلها باعتبارها طرفاً قوياً فيها، بينما لا علاقة لها بمنظمة «الإيجاد» إلا بتقديم بعض الخدمات للدول الأعضاء فيها بشكل ثنائي. الاجتماعات الأخيرة في دول حوض النيل قد تثبت فاعلية المحاولة المصرية لكن، ما نقرأه عن تحركات إثيوبية نشطة في «الإيجاد» مؤخراً، تٌلمح إلى عملية إحتواء للموقف من كافة جوانبه، رغم أن أزمة إثيوبيا في القوات المسماه دولية في الصومال، ومنافستها مع كينيا على أرض الصومال نفسه، قد تشل محاولتها للاحتواء. ومع ذلك فالزيارات والبرامج داخل إطار «الإيجاد» لابد أن تجعل مصر قلقة ما لم تتحرك جيداً في القرن الأفريقي من جهة، وفي جنوب حوض النيل من جهة أخرى. حلمي شعراوي* رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية- القاهرة