وثيقة «حماس» ودلالاتها تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 أعلنت حركة «حماس» في الأسبوع الماضي الوثيقة التي قيل إنها تعمل عليها منذ سنوات، وتضمنت الوثيقة بعض المواقف الجديدة التي اختُلِف حول دلالاتها، وكان أهم هذه المواقف ما يتعلق أولاً بفكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس وقد أعلنت الوثيقة قبولها. ثانياً علاقة حركة «حماس» بـ«الإخوان المسلمين» ولم تشر الوثيقة إليها على خلاف ميثاق الحركة وإنما اكتفت بالنص على أن «حماس» هي حركة تحرر وطني ذات مرجعية إسلامية. وقد ذهب البعض إلى أن «حماس» بهذه المواقف تريد أن ترفع عن نفسها عزلة دولية صاحبتها منذ فوزها بالانتخابات التشريعية في 2006، وبصفة خاصة بعد صدامها الدموي مع «فتح» في 2007، وبالتالي تسهل الطريق للمشاركة في أي جهود قادمة للتسوية قد تكون قريبة. وأضاف هؤلاء أن «حماس» تريد كذلك أن تصلح علاقاتها مع الدول العربية التي تعتبر «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، ويحتاج هذا التحليل نظرة متأنية، فلا شك أولاً في أن الوثيقة علامة على اعتدالٍ ما ولكن هذا الاعتدال ليس جديداً ولا كافياً. وقد نذكر فكرة مؤسس الحركة عن هدنة طويلة المدى مع إسرائيل، وهي فكرة قد تختلف في الشكل ولكنها لا تختلف في المضمون عن موقف الوثيقة الأخيرة، وكلتا الفكرتين تنبعان من الصعوبات الهائلة التي اعترضت منذ البداية تحقيق الهدف الاستراتيجي للحركة، ومن ثم ضرورة تبني مواقف تُظهر أنها تتفاعل بإيجابية مع الواقع المحيط بها بالتكيف مع الصعوبات دون التخلي عن هذا الهدف. وقد زاد إحساس الحركة بهذه المعضلة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في 2006، وكان دخولها الانتخابات أصلاً خطأً استراتيجياً في تقديري؛ لأنها خسرت بفوزها هذا وتحولها من مقاومة إلى سلطة عوامل القوة الكامنة في آليات حركات التحرر الوطني دون أن تكون لها مقومات بناء دولة. وقد قُدر لي أن ألمس بنفسي إدراك قيادة «حماس» لهذه المعضلة بعد وقت وجيز من فوزها بالانتخابات إذ كانت قيادة «اتحاد الأطباء العرب» في القاهرة آنذاك ذات توجه إسلامي وسارعت إلى دعوة نفر من قيادات «حماس» إلى ندوة في مقر الاتحاد دُعيت للحديث فيها، وكنت حريصاً على حضورها لنقل فكرتي المتمثلة في أن «حماس» بتحولها إلى سلطة قد بات يتعين عليها أن تتبع تكتيكات جديدة، ومنها مثلاً قبول المبادرة العربية ولو من باب الرهان على أن إسرائيل لا يمكن أن تقبلها، وبالتالي تكسب «حماس» نقاطاً في المعركة الدبلوماسية مع إسرائيل. وفوجئت بعد الندوة بمسؤول ذي حيثية في «حماس» كان حاضراً للندوة يطلب لقائي، فالتقيته في مكتبي، فإذا به يقول لي بأن الإخوة في القيادة مقتنعون بمنطقي غير أن أعضاء الحركة وبالذات الشباب منهم تمت تنشئتهم على مفاهيم مختلفة، وزاد أنه يتمنى أن أُنظم لهم دورات تدريبية في المعهد الذي كنت أُديره آنذاك لتهيئتهم لهذه الأفكار، غير أن الصدام المسلح بين «فتح» و«حماس» في غزة حال دون تنفيذ الاتفاق. ----------------- * أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة